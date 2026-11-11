Atención, fans de Marvel: ‘Vengadores: Endgame’ regresa con cuatro minutos inéditos y pistas clave sobre ‘Doomsday’

Los fanáticos de Marvel tendrán una nueva razón para regresar a una de las películas más importantes de su universo cinematográfico. Vengadores: Endgame, que llegó a los cines en 2019 y marcó el cierre de la Saga del Infinito, estrenará una edición especial en Disney+ con escenas adicionales y detalles que podrían cambiar la forma de entender su desenlace.

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Se trata de Vengadores: Endgame Encore, una versión que estará disponible en la plataforma desde el viernes 13 de noviembre de 2026.

Esta edición llegó primero a las salas de cine el pasado 25 de septiembre y ahora permitirá que los suscriptores descubran desde casa el material que se incorporó a la historia original.

Uno de los cambios más llamativos está en su duración. El montaje de 2019 tenía 181 minutos, mientras que la nueva versión alcanza aproximadamente los 185 minutos.

Aunque no modifica el desarrollo principal de la historia ni el enfrentamiento contra Thanos, sí incorpora cuatro secuencias adicionales que aportan pistas sobre el futuro de Marvel.

Entre los personajes y elementos que vuelven a tener protagonismo aparecen Loki, Steve Rogers, Peggy Carter, Bruce Banner y la Autoridad de Variación Temporal, conocida como AVT por los seguidores de la serie Loki.

Además, la edición introduce referencias a Doctor Muerte, personaje que tendrá un papel central en las próximas producciones del estudio y que será interpretado por Robert Downey Jr., recordado por haber encarnado a Tony Stark durante más de una década.

El material añadido también aborda asuntos como las líneas temporales, las incursiones entre universos y las consecuencias de las decisiones tomadas por algunos superhéroes.

Estos elementos sirven para preparar el terreno de Vengadores: Doomsday, película que llegará a los cines de Colombia el 16 de diciembre de 2026.

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Otro detalle que cambia está relacionado con los créditos finales. La película original cerraba con el sonido de un martillo golpeando metal, como homenaje a Iron Man. La nueva edición recupera esa referencia y la da un sentido diferente mediante el contenido incorporado.

La importancia de Endgame: Encore está en que conecta el cierre de una etapa con las historias que Marvel ha desarrollado luego de esto en producciones como Doctor Strange en el multiverso de la locura, Deadpool y Lobezno y Los 4 fantásticos: Primeros pasos.