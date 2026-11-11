El universo de los superhéroes continúa ampliando su presencia en la pantalla grande con nuevas apuestas cinematográficas. Una de las más esperadas es Avengers: Doomsday, la próxima producción de Marvel Studios, que ha despertado gran expectativa entre los seguidores de la franquicia.

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Pese a que se compartieron imágenes de todos los personajes que se unían a esta cinta, varias especulaciones giraron entorno al regreso de uno de los Vengadores más queridos y famosos.

Aunque al inicio se trató de rumores y debates en redes sociales sobre posible uso de inteligencia artificial para mostrar la llegada del personaje, se confirmó en la mañana del 11 de noviembre que Wanda Maximoff retornará en esta entrega.

De acuerdo con lo confirmado en la escena post-créditos de VisionQuest, la famosa Bruja Escarlata estará presente en la trama de Avengers: Doomsday, donde se reencontrará con varios de sus colegas y enemigos.

El papel, interpretado por Elizabeth Olsen, fue presentado de una manera particular y distinta, mostrando lo que sucederá en este comienzo cinematográfico que aterrizará en cines el próximo mes de diciembre.

El episodio final de la serie vuelve sobre una de las secuencias más recordadas de Doctor Strange en el multiverso de la locura. En esa película, Wanda Maximoff aparentemente perdía la vida después de provocar el derrumbe del monte Wundagore sobre sí misma. La escena ocurría luego de que destruyera todas las versiones del Darkhold que existían en los distintos universos.

Sin embargo, la escena que se presentó muestra cómo una figura misteriosa mueve los escombros del monte y le habla al cuerpo de la hechicera, asegurando que sus poderes le pertenecían.

“Bruja Escarlata, despierta. Tus poderes serán míos”, dice aquel personaje.

Allí Wanda abre los ojos y muestra que sigue con vida, plasmando que el responsable de su regreso es el Doctor Doom, interpretado por Robert Downey Jr.

Cabe recordar que la compañía alimentó la emoción de los fanáticos al presentar un adelanto exclusivo de la película. Aunque el material ya había sido exhibido en dos oportunidades durante la CinemaCon, evento realizado en Las Vegas, su proyección tuvo lugar en el Colosseum del Caesars Palace, escenario que reunió a los asistentes interesados en conocer detalles de esta nueva entrega.