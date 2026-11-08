¿La película más incómoda del año?: la producción que convirtió el acoso escolar en una pesadilla de terror psicológico

La adolescencia suele abordarse en el cine desde el drama o la nostalgia emocional. Sin embargo, La plaga (The Plague), la ópera prima del director y guionista estadounidense Charlie Polinger, opta por una vía diferente: abordar esta etapa vital como un escenario de terror psicológico y tensión sofocante.

La producción explora las dinámicas de grupo, el acoso escolar y la masculinidad tóxica en un entorno deportivo juvenil, logrando una destacada recepción crítica que incluye un 97% de valoraciones positivas en la plataforma especializada Rotten Tomatoes y su llegada al catálogo de streaming de Movistar Plus.

El origen del filme se remonta a los propios diarios de juventud de Charlie Polinger, escritos hace más de dos décadas durante un verano de su infancia.

A partir de esas anotaciones, el cineasta construyó una narrativa centrada en Ben, un preadolescente de doce años con ansiedad social que ingresa a un campamento y club de waterpolo masculino.

En este espacio deportivo, regido por jerarquías estrictas y abusos de poder, Ben presenciará e imprevistamente participará en la marginación sistemática de uno de sus compañeros.

Bajo el argumento infantil de que este último es portador de “la plaga”, el grupo inicia un juego de exclusión y violencia verbal que paulatinamente escala hacia terrenos perturbadores donde la frontera entre la crueldad juvenil y la locura colectiva comienza a desdibujarse.

De acuerdo con las reseñas cinematográficas sobre la producción, uno de los aciertos de Polinger radica en utilizar la piscina y el entorno acuático como un recurso visual y narrativo de claustrofobia.

Las tomas sumergidas y el esfuerzo incesante de las extremidades de los jóvenes por mantenerse a flote operan como una metáfora sobre la falta de oxígeno, la presión social y los cambios físicos propios del crecimiento.

La película complementa el realismo de su trama con elementos propios del género fantástico y destellos de body horror, retratando la vulnerabilidad del cuerpo adolescente. El reparto juvenil cuenta además con la presencia del experimentado actor australiano Joel Edgerton, quien interpreta al monitor del equipo deportivo y aporta solvencia al elenco.

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Antes de su llegada a las plataformas de streaming, La plaga completó un destacado circuito por festivales internacionales de cine. Tuvo su estreno oficial en el Festival de Cannes y posteriormente cosechó reconocimientos en el Festival de Cine de Sitges —referente mundial del cine fantástico y de terror— así como en los premios Independent Spirit Awards.

Entre las observaciones de los analistas culturales se destaca la lograda atmósfera sonora y la dirección estilizada, aunque algunos sectores de la crítica señalan que ambientar la historia en una época previa a la proliferación de la telefonía móvil puede distanciar ligeramente la propuesta de las dinámicas del acoso escolar contemporáneo.