El documental que rompe récords en taquilla y alcanza uno de los estrenos más exitosos del cine en décadas

Si es amante de las historias reales y las producciones audiovisuales, esta información podría interesarle. En los últimos días, un título ha comenzado a llamar la atención en la industria cinematográfica debido a su destacado desempeño en las salas de cine, donde está rompiendo récords de taquilla y consiguiendo cifras que lo ubican entre los estrenos de documentales más exitosos de las últimas décadas.

Se trata de You Can See Everything (Puedes verlo todo, por su título en español), una producción que ha despertado la curiosidad de los espectadores y que se ha convertido en uno de los fenómenos cinematográficos del momento.

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Bajo la dirección de Nathan Fielder y Lance Oppenheim, esta película documental presenta una mirada particular sobre los acontecimientos que rodearon a Elizabeth Holmes, fundadora de la empresa de biotecnología Theranos.

De acuerdo con la sinopsis oficial del proyecto, la trama se adentra en los 34 días previos al ingreso de la empresaria a prisión, un periodo marcado por las consecuencias de uno de los escándalos empresariales más conocidos en los Estados Unidos.

“Treinta y cuatro días antes de ingresar en prisión por fraude, Elizabeth Holmes, la famosa fundadora de la empresa tecnológica de análisis de sangre Theranos, invita a un equipo de rodaje escéptico a documentar cada uno de sus movimientos. Lo que comienza como un retrato íntimo se convierte en un alucinante viaje de tres años”, señala la reseña de la producción citada por la plataforma especializada Filmaffinity.

Según datos publicados por Los Angeles Times, la producción tuvo un debut extraordinario en las salas de cine del país norteamericano, donde consiguió recaudar 19,5 millones de dólares durante su primer fin de semana en cartelera.

Además, destacó que uno de los aspectos que más llamó la atención fue la expansión de su distribución en las salas de cine, pues el documental pasó de proyectarse en 855 espacios a estar disponible en un total de 2.655 salas.

Como dato curioso, Forbes Colombia subrayó que la cinta tuvo su primera presentación ante el público durante el Festival de Cine de Telluride, celebrado en septiembre.

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Fecha de estreno en América Latina

El documental You Can See Everything se estrenaría en diferentes países de América Latina a finales de noviembre, de acuerdo con la información confirmada por Sony Pictures.

En el caso de Colombia, todavía no están definidas las fechas exactas de su exhibición. Sin embargo, se recomienda revisar la programación de las salas de cine durante las últimas semanas del mes.

Vale mencionar que su disponibilidad también depende los acuerdos establecidos con los distribuidores encargados de traer la producción al país.