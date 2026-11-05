Jessica Chastain, Becky G y Tara Davis-Woodhall son la imagen de la nueva fragancia femenina de Boss

Llevando su mensaje más allá de los límites de género, BOSS abre un nuevo capítulo con BOSS Bottled Beyond for Her y reúne a tres mujeres excepcionales cuya fortaleza, talento y autenticidad reflejan la dualidad de la fragancia: Jessica Chastain, actriz y productora ganadora del Oscar; Becky G, cantautora multi‑platino y fuerza cultural; y Tara Davis‑Woodhall, medallista de oro olímpica y campeona mundial de salto largo.

Bradley Cooper, Maluma y Vinicius Junior se unen para el lanzamiento de importante fragancia

Cada una refleja las facetas de la fragancia: brillo, intensidad y determinación. Juntas, encarnan una visión única de hermandad, unidas por el respeto mutuo entre ellas y por los embajadores de la fragancia masculina.

BOSS Bottled Beyond for Her es la nueva fragancia de la marca que combina acordes de peonía y jarabe de maple de la marca, creando un diálogo entre la luminosidad floral y una dulzura cálida y envolvente.

Esta armonía es un guiño a la dualidad del monograma Double B, símbolo de equilibrio y feminidad moderna. Inspirado en estas icónicas iniciales, el frasco aparece como un objeto escultórico donde la suavidad se encuentra con la fortaleza: sus curvas refinadas, líneas sensuales y presencia luminosa hacen eco al espíritu de sus tres embajadoras, poderosas, elegantes y fieles a sí mismas.

BOSS Bottled Beyond Foto: Boss

Jessica Chastain, ganadora del Premio de la Academia, es una reconocida actriz de cine, televisión y teatro, célebre por sus interpretaciones intensas y llenas de matices. Obtuvo el Óscar a Mejor Actriz por The Eyes of Tammy Faye y ha recibido múltiples premios y nominaciones a los Óscar, Golden Globe, SAG Awards y Emmy. En teatro, fue nominada al premio Tony y recibió un Drama Desk Award por su actuación en A Doll’s House.

Jessica Chastain arrives at the Oscars on Sunday, March 12, 2023, at the Dolby Theatre in Los Angeles. (Photo by Jordan Strauss/Invision/AP) Foto: Jordan Strauss/Invision/AP

Recientemente fue distinguida con el American Cinematheque Award 2024 y, en 2025, recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Además de su exitosa carrera como actriz, continúa desarrollando proyectos como productora a través de su compañía Freckle Films.

Entre sus próximos proyectos se encuentran el thriller Other Mommy, Lear Rex junto a Al Pacino y la serie Off Weeks para Apple TV+. Más allá de su trabajo en la pantalla, Jessica es una firme defensora de la igualdad de género y de diversas causas humanitarias.

LOS ANGELES, CALIFORNIA - MARCH 27: (FOR EDITORIAL USE ONLY) Becky G attends the 2023 iHeartRadio Music Awards at Dolby Theatre in Los Angeles, California on March 27, 2023. Broadcasted live on FOX. (Photo by Kevin Mazur/Getty Images for iHeartRadio) Foto: Getty Images for iHeartRadio

Becky G es una superestrella global multi‑platino que ha pasado la última década moldeando el sonido y la cultura del pop contemporáneo más allá de idiomas y fronteras. Cantautora, empresaria y activista, ha acumulado más de 28 mil millones de reproducciones a nivel mundial, convirtiéndose en una de las voces más reconocibles de su generación. A través de aclamados proyectos como ESQUINAS (2023) y ENCUENTROS (2024), explora la identidad, el legado y la vulnerabilidad mientras expande su universo sonoro.

Su influencia va mucho más allá de la música, habiéndole valido American Music Awards, Latin American Music Awards, E! People’s Choice Awards y un Billboard Music Award. En junio de 2025, estrenó su película biografica personal REBBECA en el Tribeca Festival de Nueva York. En reconocimiento a su creciente impacto global, fue incluida en la lista TIME100 Next en 2025. Profundamente conectada con sus raíces mexicano-estadounidenses, Becky G continúa evolucionando creativamente mientras deja una huella en la cultura a través de la música, la moda, el cine y una defensa valiente y comprometida de las causas que impulsa.

Superman llega al mundo de la moda: así es la nueva colaboración entre Warner Bros y Hugo Boss

Nacida en Texas, Tara Davis-Woodhall es una campeona de atletismo de clase mundial. En 2024, ganó la medalla de oro en salto largo en los Juegos Olímpicos de París. En 2025, conquistó su segundo Campeonato Mundial, registró las mejores marcas nivel mundial en salto largo y lideró la realización de una competencia de esta disciplina en Times Square, transformando Nueva York en un dinámico y vibrante escaparate para su deporte. Su estilo inimitable y personalidad magnética la han convertido en la favorita del público dentro y fuera de los estadios. Ella y su esposo, el medallista de oro paralímpico Hunter Woodhall, son una de las parejas más influyentes e inspiradoras del deporte. Hoy, Tara contribuye a dar forma al futuro del deporte femenino, especialmente entrenando a una nueva generación de atletas a quienes transmite su experiencia y pasión.