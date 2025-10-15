Suscribirse

Gente

Bradley Cooper, Maluma y Vinicius Junior se unen para el lanzamiento de importante fragancia

El actor, el cantante y el futbolista hacen parte de la nueva campaña de Boss Fragrances

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
16 de octubre de 2025, 1:45 a. m.
Maluma hace parte de nueva campaña de Boss
Maluma hace parte de nueva campaña de Boss | Foto: Cortesía Boss

En un movimiento monumental, tres estrellas excepcionales -Bradley Cooper, Maluma y Vinicius Junior- se convierten en nuevos embajadores globales de Boss Bottled Beyond. Estos talentos, cada uno en lo más alto de sus respectivas carreras en la industria del cine, la música y el deporte, capturan la esencia de la hermandad en la nueva campaña de la fragancia, que explora cómo los hombres se inspiran e inspiran a otros.

Contexto: Maluma cantó en vivo en el Empire State de Nueva York: Video impactó al mundo

Esta primera fragancia premium de jengibre y cuero encarna dos facetas distintas de la sensualidad: una electrizante y fresca, la otra profunda y carnal. La dualidad de estos dos ingredientes rompe con la estricta separación entre notas de salida, corazón y fondo, y crea dos potentes polos de ingredientes, desafiando la tradicional pirámide olfativa.

Para potenciar aún más el rendimiento de la fragancia, el aroma se elabora con una concentración significativamente superior a la de un Eau de Parfum masculino promedio: comparable a la de un Parfum o un Absolu. Además, la fórmula está enriquecida con una tecnología derivada del azúcar patentada por Coty que actúa como fijador natural, prolongando la firma de la fragancia para una experiencia olfativa más duradera.

BOSS Bottled Beyond se destaca con códigos nuevos y elevados, reinventando la icónica forma de la botella en un diseño más premium e impactante. El frasco de cristal lacado negro luce un elegante ribete de cuero al tacto y un tapón gris plomo. Un degradado radiante, que va del negro al gris ahumado, completa su estética masculina. El monograma de la Doble B grabada refuerza la dualidad de la fragancia y le aporta un toque moderno.

Remanence, la marca de ropa de Maluma, anuncia gira por Colombia
Remanence, la marca de ropa de Maluma, anuncia gira por Colombia | Foto: Remanence

BOSS Bottled Beyond está disponible en los siguientes tamaños: 50 ml, 100 ml y 150 ml, todos ellos rellenables con la recarga de 200 ml de BOSS Bottled Beyond Eau de Parfum.

Disponible en tiendas físicas Falabella y https://www.falabella.com.co/falabella-co, y Dufry a partir del 15 de octubre. En tiendas: Faces, Fedco y Luryx a nivel nacional a partir del 1 de noviembre.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Festejo de Argentina Sub-20 causa indignación: grabaron burla contra la Selección Colombia

2. Canal y hora para ver a Los Ángeles Dodgers de Shohei Ohtani: se aproxima la Serie Mundial

3. Candidata a Miss Universe 2025 anunció su retiro del certamen de belleza tras fuerte noticia

4. Dimayor sanciona drásticamente a Morelos por el penal contra Boyacá Chicó: suspensión y esta es la multa

5. Atleta profesional incursionó en el Victoria’s Secret Fashion Show 2025 y causó furor en la pasarela

LEER MENOS

Noticias relacionadas

MalumaVinicius JuniorBradley Cooper

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.