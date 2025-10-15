Bradley Cooper, Maluma y Vinicius Junior se unen para el lanzamiento de importante fragancia

En un movimiento monumental, tres estrellas excepcionales -Bradley Cooper, Maluma y Vinicius Junior- se convierten en nuevos embajadores globales de Boss Bottled Beyond. Estos talentos, cada uno en lo más alto de sus respectivas carreras en la industria del cine, la música y el deporte, capturan la esencia de la hermandad en la nueva campaña de la fragancia, que explora cómo los hombres se inspiran e inspiran a otros.

Esta primera fragancia premium de jengibre y cuero encarna dos facetas distintas de la sensualidad: una electrizante y fresca, la otra profunda y carnal. La dualidad de estos dos ingredientes rompe con la estricta separación entre notas de salida, corazón y fondo, y crea dos potentes polos de ingredientes, desafiando la tradicional pirámide olfativa.

Para potenciar aún más el rendimiento de la fragancia, el aroma se elabora con una concentración significativamente superior a la de un Eau de Parfum masculino promedio: comparable a la de un Parfum o un Absolu. Además, la fórmula está enriquecida con una tecnología derivada del azúcar patentada por Coty que actúa como fijador natural, prolongando la firma de la fragancia para una experiencia olfativa más duradera.

BOSS Bottled Beyond se destaca con códigos nuevos y elevados, reinventando la icónica forma de la botella en un diseño más premium e impactante. El frasco de cristal lacado negro luce un elegante ribete de cuero al tacto y un tapón gris plomo. Un degradado radiante, que va del negro al gris ahumado, completa su estética masculina. El monograma de la Doble B grabada refuerza la dualidad de la fragancia y le aporta un toque moderno.

BOSS Bottled Beyond está disponible en los siguientes tamaños: 50 ml, 100 ml y 150 ml, todos ellos rellenables con la recarga de 200 ml de BOSS Bottled Beyond Eau de Parfum.