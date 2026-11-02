Francisca Estévez regresa a Netflix: liderará el elenco de ‘En diciembre llegaban las brisas’, la nueva gran serie colombiana

El próximo 4 de diciembre se estrenará en la plataforma de streaming Netflix la serie En diciembre llegaban las brisas, una adaptación audiovisual basada en la destacada novela homónima de la autora colombiana Marvel Moreno.

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La producción, desarrollada por la casa productora Dynamo y compuesta por ocho episodios, traslada a la pantalla la historia de cuatro amigas que enfrentan las estrictas normas sociales y familiares de la Barranquilla de mediados del siglo XX.

Ambientada en 1958, la narrativa sigue a Lina, Dora, Catalina y Beatriz, un grupo de mujeres que navegan las exigencias de su entorno social, en particular las presiones vinculadas al matrimonio y a las expectativas de género vigentes en la época.

De acuerdo con la sinopsis oficial difundida por Netflix y confirmada por la productora Dynamo, el relato aborda la búsqueda de autonomía individual dentro de un contexto conservador, presentando el vínculo de amistad entre las protagonistas como el eje central de su apoyo mutuo.

La plataforma destaca en sus comunicados promocionales que la serie retrata esta relación interpersonal como un refugio de solidaridad femenina y autodeterminación frente a los mandatos tradicionales de la sociedad del Caribe colombiano de ese periodo.

La serie cuenta con un reparto que combina figuras de la actuación emergentes con interpretes de amplia trayectoria en la televisión y el cine regional e internacional.

Protagonistas: Las cuatro amigas principales son interpretadas por Daniella Reyes, Valentina Duque, Melanie Dell’Olmo y Francisca Estévez.

Las cuatro amigas principales son interpretadas por Daniella Reyes, Valentina Duque, Melanie Dell’Olmo y Francisca Estévez. Reparto complementario: El elenco reúne a actores de trayectoria como Juan Pablo Urrego, Flora Martínez, Jason Day, Consuelo Luzardo, Jacques Toukhmanian, Michelle Gutty, Florina Lemaitre y Rita Bendek.

La dirección está compartida por Claudia Pedraza (La reina del sur) y Rafael Martínez (Delirio). Por su parte, la escritura de los libretos estuvo a cargo de un equipo integrado por Rafael Noguera, Cecilia Percy, Marcela Peláez y Lony Welter.

La producción general es liderada por Dynamo, firma audiovisual detrás de proyectos como la reciente adaptación de Cien años de soledad.

Publicada originalmente en 1987, En diciembre llegaban las brisas es una de las obras más emblemáticas de la literatura colombiana del siglo XX.

Su autora, Marvel Moreno (1939-1995), nació en el seno de una familia de la élite barranquillera y mantuvo una estrecha vinculación cultural con figuras del histórico Grupo de Barranquilla, como Gabriel García Márquez, Álvaro Cepeda Samudio y Alejandro Obregón.

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Tras vivir en París a partir de 1969, Moreno consolidó su carrera narrativa. Su primera obra de relatos, Algo tan feo en la vida de una señora bien, apareció en 1980, precediendo a En diciembre llegaban las brisas, texto que cuestionó las dinámicas de clase y las estructuras patriarcales de la época.

Por esta novela, la autora fue galardonada con el premio italiano Grinzane Cavour en 1989. Tras su fallecimiento en la capital francesa en 1995, la crítica literaria ha continuado revalorizando su aporte a la narrativa hispanoamericana.