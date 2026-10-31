Esta es la tutela del coronel (r) Alfonso Plazas Vega contra la serie Palacio. Reclama que se cuente que fue absuelto por la Corte Suprema

Tutela del coronel (r) Alfonso Plazas Vega contra la serie Palacio: pide que se cuente que la Corte Suprema lo absolvió

A pocos días del aniversario de la toma del Palacio de Justicia a manos del M-19, se revive el debate de quiénes están contando la historia sobre lo que ocurrió el 6 y 7 de noviembre de 1985. La última palabra ha sido dictada en sentencias, ante historias de ficción que han tergiversado la realidad, y ahora es el coronel en retiro Luis Alfonso Plazas Vega quien acude a los tribunales.

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Se trata de la serie Palacio, anunciada con bombos y platillos por Netflix para el próximo 6 de noviembre. En esta producción se retrata a los militares como los causantes de la tragedia, y el coronel Luis Alfonso Plazas Vega, comandante de la Escuela de Caballería, quien lideró uno de los operativos de rescate, es señalado como responsable directo de la desaparición de rehenes.

El fallo que lo absolvió

Esta versión, tal como concluyó la Corte Suprema, que tumbó su condena de 35 años de prisión y lo absolvió de toda responsabilidad en el proceso de desaparición forzada, es falsa.

Sin embargo, en el tráiler promocional de Palacio, que ya cuenta con 94.000 vistas en YouTube, se ve a Plazas Vega con rango, nombres y apellidos, así como su característico bigote, ingresando a la fuerza uno de los tanques al Palacio de Justicia.

El avance publicitario indica que se trata de “la verdad que por años se intentó ocultar” mientras muestra a Plazas Vega en los estrados judiciales, omitiendo por completo el veredicto de la Justicia. Por eso presentó la tutela para defender su buen nombre.

“Esta vez la amenaza proviene de una serie que, promocionada como el resultado de una investigación documentada de la desaparición de personas, un crimen de lesa humanidad, sin advertir al espectador que la justicia lo absolvió. De esta manera, el señalamiento social del que la familia logró liberarse con la absolución se reabre ante una audiencia global, y su peso recae de nuevo sobre los hijos, quienes cargan con el apellido y con la historia de su padre”, resalta la acción judicial conocida por SEMANA.

El coronel (r) Alfonso Plazas Vega reclama que en la serie Palacio se deje claro que fue absuelto por la Justicia. Foto: SUMINISTRADA A SEMANA-API/FOTO: archivo COLPRENSA

El pasado 20 de octubre, la jueza 35 civil de Bogotá, Marcela Adriana Castillo, aceptó la tutela contra Dynamo Producciones S. A. S., en la que se pide la protección de los derechos al buen nombre, presunción de inocencia, intimidad personal y familiar, dignidad humana y a la memoria histórica.

La acción judicial pide que la serie sea coherente con la verdad y anuncie en cada capítulo que el coronel Plazas Vega fue absuelto y no existe ningún proceso penal en su contra.

“Incorpore al inicio y al final de cada episodio en que aparezca el personaje que representa al coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega, y en el tráiler de la serie en la misma tipografía y con tiempo suficiente para su lectura, el siguiente aviso: ‘Ficción basada en hechos reales. Cualquier semejanza no aplica una afirmación sistemática: El coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega fue absuelto por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia mediante sentencia del 16 de diciembre de 2015”.

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El caso Gaona

Hace apenas unas semanas, la Corte Constitucional tomó una trascendental decisión frente a la película Noviembre, que retrataba a Manuel Gaona Cruz, magistrado de la Corte Suprema de Justicia, como un aliado del M-19.

Mauricio Gaona acudió a la justicia por la versión de su padre en la película Noviembre. Foto: Fotos: Suministradas por el Festival Internacional de Cine de Cali

Nada más alejado de la realidad. Con esta narrativa se quiso borrar de un plumazo la historia del jurista que forma parte de los once magistrados asesinados. Fue su hijo, el actual embajador de Colombia ante las Naciones Unidas, Mauricio Gaona, quien tuvo que llevar la verdad a los tribunales ante el intento de reescribir erróneamente la historia.

La Corte cuestionó que la película se publicitara como “una obra que mostraba la ‘verdad’ de lo ocurrido durante la toma”, lo cual no era cierto. Sin embargo, la duda se mantiene: ¿quién cuenta la verdad de la toma del Palacio? ¿Por qué es tan diferente de los fallos judiciales?