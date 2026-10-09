Netflix estrena el tráiler de ‘Palacio’, la serie sobre la toma del Palacio de Justicia que promete sacudir al país

A casi cuatro décadas de uno de los episodios más trágicos en la historia reciente de Colombia, la plataforma de streaming Netflix confirmó la fecha de estreno y el primer tráiler oficial de Palacio.

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La serie de ficción, inspirada en hechos reales de conocimiento público, llegará al catálogo mundial el próximo 6 de noviembre de 2026, coincidiendo con el aniversario número 41 de los acontecimientos ocurridos en el centro de Bogotá.

La producción, compuesta por ocho episodios, recrea la incursión armada realizada por la guerrilla del M-19 entre el 6 y el 7 de noviembre de 1985, así como la posterior operación de retoma adelantada por las Fuerzas Militares.

Además del desarrollo militar y político de las 27 horas de la toma, la trama aborda la búsqueda de justicia y respuestas que los familiares de las víctimas han sostenido durante más de cuatro décadas.

De acuerdo con la información divulgada por Netflix y la casa productora Dynamo, el proyecto audiovisual se desarrolló a partir de una investigación de más de siete años que incluyó la revisión de documentos históricos, testimonios y entrevistas a diversos actores involucrados.

La sinopsis oficial destaca que la propuesta busca aproximarse a los hechos desde múltiples ángulos para ofrecer una narrativa fundamentada en bases factuales.

Los hechos del 6 de noviembre de 1985 iniciaron cuando un comando del M-19 ingresó al Palacio de Justicia reteniendo a más de 300 personas, entre las que se encontraban magistrados de la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional de la época.

La respuesta armada institucional concluyó al día siguiente con un saldo trágico que, según los registros consolidados e informes oficiales posteriores, dejó al menos 94 personas muertas y decenas de desaparecidos entre civiles, magistrados, militares y miembros del grupo guerrillero.

Posteriormente, entes de investigación y la Comisión de la Verdad determinaron responsabilidades compartidas en la tragedia, señalando el actuar del M-19, la desproporción en la respuesta de la Fuerza Pública y las decisiones asumidas por el gobierno del entonces presidente Belisario Betancur.

El elenco de la serie está conformado por destacados actores colombianos encargados de caracterizar a figuras clave de la coyuntura política y social de 1985:

Natalia Reyes interpreta a Pilar Navarrete, una de las voces emblemáticas en la lucha de las familias de los desaparecidos del Palacio.

interpreta a Pilar Navarrete, una de las voces emblemáticas en la lucha de las familias de los desaparecidos del Palacio. Robinson Díaz asume el papel del expresidente Belisario Betancur.

asume el papel del expresidente Belisario Betancur. Santiago Alarcón encarna al magistrado Alfonso Reyes Echandía, presidente de la Corte Suprema de Justicia durante los hechos.

encarna al magistrado Alfonso Reyes Echandía, presidente de la Corte Suprema de Justicia durante los hechos. Carlos Manuel Vesga da vida al coronel en retiro Alfonso Plazas Vega.

El reparto principal se complementa con las actuaciones de Luna Baxter, Mariana Gómez, Nicole Santamaría, Andrés Castañeda y Camilo Amores.

A través de sus redes sociales, la actriz Natalia Reyes compartió el adelanto oficial, señalando:

“41 años después se hace más urgente que nunca contar esta historia. Aquí no hay juicios, aquí hay muchas preguntas que siguen abiertas y un enorme equipo comprometido con contarla”.

La producción de Palacio se llevó a cabo en Bogotá bajo la dirección de Jayro Bustamante, Edgar Nito y Samir Oliveros.

La jefatura de guion y el rol de showrunner estuvieron a cargo de Natalia Santa, junto a un equipo de libretistas integrado por Enrique Videla, Enrique Lozano, Jenny Ceballos y Estefanía Piñeres.

En el aspecto técnico, la reconstrucción ambiental requirió un set de producción de más de 4.000 metros cuadrados cuya edificación tardó cerca de tres meses, e incluyó una réplica de 30 metros de la fachada original del Palacio de Justicia.

El equipo técnico cuenta con Salvador Parra en el diseño de producción, Ana María Acosta en vestuario, David Gallego y Ximena Amann en la dirección de fotografía y Manuel Gordillo en la composición musical original.

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Asimismo, la productora Dynamo confirmó que la serie accedió al Certificado de Inversión Audiovisual (CINA), un incentivo tributario otorgado por el Gobierno nacional y administrado por Proimágenes Colombia que concede un descuento del 35% sobre el gasto en servicios audiovisuales contratados en el país.

Aunque producciones previas como Narcos, Escobar, el Patrón del Mal o El General Naranjo habían retratado pasajes de la toma del Palacio de Justicia de forma tangencial, Palacio se constituye en la primera serie dramática enfocada íntegramente en explorar este acontecimiento a lo largo de una temporada completa.