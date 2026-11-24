Prime Video inauguró su temporada decembrina con el estreno de Bronca Navidad, una comedia romántica protagonizada por Christopher Briney y Michelle Randolph.

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A pocas horas de su lanzamiento, la cinta se posicionó entre las producciones más vistas de la plataforma a nivel global, impulsada por el regreso de la estrella de El verano en que me enamoré y una llamativa participación especial de Paris Hilton.

Dirigida por Carlson Young y escrita por Daniel Mackey y Rebecca Ewing, la historia apuesta por una fórmula clásica del cine romántico: dos rivales que terminan enamorándose en medio de un viaje por carretera.

La trama sigue a Ryan Mitchell (interpretado por Briney) y Hannah Hendricks (Randolph), dos editores que compiten en secreto por cerrar un acuerdo comercial en Nueva York. El negocio es clave para ambos, pues la empresa en la que trabajan atraviesa recortes de presupuesto y solo uno conservará su puesto.

Los planes cambian cuando una fuerte tormenta de nieve cancela sus vuelos y los deja atrapados en el aeropuerto. Sin otra alternativa para llegar a tiempo, se ven obligados a compartir un carro alquilado y cruzar el país a contrarreloj.

Entre fallas mecánicas, desvíos por pequeños pueblos nevados y discusiones laborales, la convivencia transforma poco a poco su rivalidad en cercanía.

Para buena parte del público en Colombia y Latinoamérica, el principal atractivo de la cinta es volver a ver en pantalla a Christopher Briney. El actor ganó reconocimiento internacional tras interpretar a Conrad Fisher en El verano en que me enamoré, la serie juvenil de Prime Video basada en las novelas de Jenny Han.

Tras el cierre de la tercera temporada de esa historia en el verano de 2025, el actor retoma su vínculo con la plataforma de Amazon antes de volver a interpretar a Fisher en la película de cierre prevista para 2027. En esta ocasión, comparte protagonismo con Michelle Randolph, recordada por su trabajo en la serie 1923.

Más allá de la pareja principal, las conversaciones en redes sociales se han centrado en el elenco secundario y las apariciones sorpresa. De acuerdo con los créditos de la producción, el reparto incluye a Lukas Gage en el papel de Teddy y a Julia Fox como Bianca Hart.

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A ellos se suman figuras de la televisión y el humor como Tan France, Andrew Schulz, PJ Byrne y Zarna Garg. Sin embargo, uno de los momentos más comentados por los usuarios en plataformas digitales es el cameo de Paris Hilton, quien aparece interpretando una versión ficticia de sí misma.

Con una duración de 1 hora y 47 minutos, Bronca Navidad se suma al catálogo de estrenos ligeros de fin de año en streaming, apostando por un ritmo ágil y un elenco pensado para atraer tanto a los seguidores del drama juvenil como al público que busca entretenimiento sencillo para ver en casa antes de diciembre.