El Festival Internacional de Literatura Oiga, Mire, Lea se prepara para abrir una nueva edición en el Valle del Cauca, en medio de las dificultades que llevaron a reorganizar su programación y buscar escenarios alternativos. La apuesta, según Fernando Tamayo, director de la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero, es sacar adelante una de las principales citas literarias de la región y demostrar que la cultura también puede convertirse en un motor de recuperación, encuentro y dinamización económica.

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La programación para adultos comenzará este miércoles 25 de noviembre y se extenderá hasta el domingo 29, con invitados nacionales e internacionales, presentaciones de libros, conversaciones, actividades musicales y encuentros con escritores. El festival, que celebra su duodécima edición, tendrá entrada gratuita y buscará llegar tanto a los lectores habituales como a quienes se acercan por primera vez a la literatura.

Tamayo destacó la presencia de figuras reconocidas de las letras y la cultura, entre ellas Juan Gabriel Vásquez, Guillermo Arriaga, Agustina Bazterrica, Juan Esteban Constaín y Brigitte Baptiste, además de artistas como Claudio Narea, integrante de Los Prisioneros, y Herencia de Timbiquí.

“Realizar este festival es un acto de terquedad suprema, pero también de esencia vallecaucana, de esa que enfrenta los problemas y dice: vamos para adelante. Son 13 invitados internacionales, casi 35 invitados nacionales y 150 invitados del Valle del Cauca. Estoy seguro de que es el festival público internacional de literatura más importante del país y uno de los diez festivales de habla hispana más importantes del mundo”, señaló Tamayo.

La programación contempla encuentros con autores de diferentes géneros y procedencias, así como espacios para conversar sobre literatura, cine, música y otras expresiones culturales. Entre los eventos destacados está la participación de Guillermo Arriaga, escritor y guionista mexicano reconocido por su trabajo cinematográfico, y Claudio Narea, quien tendrá un encuentro con el público alrededor de su trayectoria musical.

El director de la Biblioteca Departamental confirmó que el Festival Internacional de Literatura Oiga Mire Lea, que se lleva a cabo en esta edificación, se aplazó y su nueva fecha será entre el 25 y 29 de noviembre. Foto: Jorge Orozco

También está prevista la participación de Gustavo Álvarez Gardeazábal, quien presentará su nuevo libro en la Biblioteca Departamental, y la inauguración de la exposición Macondo York, relacionada con el periodo que vivió Gabriel García Márquez en Nueva York. La muestra ha pasado por ciudades como París, Nueva York, Roma y Atenas.

Una apuesta que nació hace 12 años

El director de la Biblioteca Departamental recordó que Oiga, Mire, Lea surgió hace 12 años como una iniciativa impulsada por un grupo de mujeres caleñas y, con el paso de las ediciones, se convirtió en un encuentro que busca diferenciarse de otros eventos literarios por su vínculo con la cultura regional, la música y el acceso público.

“Cada festival tiene sus particularidades. Cartagena tiene todo lo relacionado con el turismo y lo que implica la ciudad; la Feria del Libro de Bogotá es un espacio de editoriales. El nuestro, como su nombre lo indica, es algo muy de la región. Lo hemos amarrado a grandes actividades culturales y musicales, por eso la presencia de Claudio Narea, por eso Herencia de Timbiquí. Además, lo convertimos en una ordenanza del departamento”, explicó.

Tamayo sostuvo que el propósito de la organización durante los últimos años ha sido posicionar el evento dentro de los circuitos literarios nacionales e internacionales y lograr que los autores vean al Valle del Cauca como una parada relevante dentro de sus recorridos.

Según el director, el festival ha ganado reconocimiento entre escritores que anteriormente debían ser contactados e invitados de manera insistente y que ahora consideran el encuentro como un espacio importante dentro de sus agendas. A su juicio, ese crecimiento también ha contribuido a proyectar al departamento como un territorio de producción y circulación cultural.

Fernando Tamayo, director de la Biblioteca Departamental, un espacio que hoy recibe más de 140 mil visitantes al año. Foto: Álvaro Pio Fernández / El País

La programación, además, tendrá una participación destacada de autores de la región. Tamayo señaló que alrededor de 137 escritores vallecaucanos estarán vinculados a esta edición, en una apuesta por fortalecer los procesos de lectura y escritura y abrir espacios para que nuevos talentos encuentren público y oportunidades de reconocimiento.

La reorganización del festival y los nuevos escenarios

Las dificultades que atravesó la organización también obligaron a modificar la distribución de los eventos y a buscar escenarios que permitieran desarrollar la agenda prevista. De acuerdo con Tamayo, inicialmente se contempló cancelar el encuentro, pero la decisión fue continuar y asumir el reto de realizar una edición que estuviera a la altura de las anteriores.

“La primera reacción fue decir: cancelémoslo. Y la gobernadora (Dilian Francisca Toro) dijo: ‘No, lo hacemos. Y no solo lo hacemos, sino que debe ser mejor que el que tenían programado’. Imagínate el reto”, contó.

En medio de esa reorganización, espacios culturales como el Museo La Tertulia y la Casa del Mono se sumaron para recibir parte de la programación. La Tertulia será uno de los escenarios principales, con la inauguración y varios de los encuentros de mayor convocatoria.

La Biblioteca Departamental también habilitó espacios dentro de sus instalaciones para desarrollar actividades, entre ellos la Comiteca y la Sala del Maestro, que, según el director, cuentan con condiciones para recibir al público. La programación igualmente tendrá presencia en universidades y municipios del departamento.

Literatura que también mueve la economía

La llegada de escritores, visitantes y público de otras ciudades representa, para la organización, una oportunidad que trasciende la agenda cultural. Tamayo aseguró que llevar el festival a diferentes municipios genera movimiento en sectores como el turismo, el alojamiento, los servicios y el comercio.

“Cuando nosotros salimos con el Oiga, Mire, Lea a un municipio, estamos moviendo económica y socialmente ese municipio. Este Oiga, Mire, Lea siempre trae visitantes, turistas. Hay un circuito de turismo literario que da la vuelta por las diferentes ciudades, buscando escritores, los escritores que traen. Entonces se van a mover hoteles, se va a mover la ciudad y el departamento en torno a nuestro Oiga, Mire, Lea”, manifestó.

Fernando Tamayo, director de la Biblioteca Departamental del Valle Foto: cortesía

El festival tendrá actividades en diferentes localidades del Valle del Cauca, con el objetivo de ampliar el acceso a la programación y llevar los encuentros literarios a espacios distintos de los escenarios tradicionales de Cali. La descentralización hace parte de la estrategia de la Biblioteca Departamental para promover la lectoescritura y acercar las actividades culturales a más habitantes.

La edición anterior registró más de 20.000 visitantes, según las cifras entregadas por Tamayo. Para este año, la expectativa es mantener ese nivel de asistencia, pese a las condiciones que rodearon la preparación del encuentro.

“El año pasado tuvimos más de 20.000 visitantes, un espacio cerrado, gratuito. Este año, en las propias circunstancias, creo que si logramos sostener ese nivel de visitantes sería excelente. Y esa es la apuesta que tenemos”, indicó.

El Festival Oiga, Mire, Lea tendrá entrada gratuita y los asistentes podrán consultar la programación completa, los horarios y los escenarios a través de las plataformas oficiales de la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero. La agenda se extenderá hasta el 29 de noviembre con encuentros literarios, actividades culturales, música y presentaciones para públicos de diferentes edades.