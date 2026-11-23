En la danza profesional hay una edad que suele marcar un antes y un después: los 30 años. Mientras en muchas compañías los bailarines comienzan a despedirse de los escenarios al llegar a esta etapa, una agrupación berlinesa decidió cuestionar esa regla y construir un espacio donde la madurez no sea un límite, sino una posibilidad artística. Así nació Dance On Ensemble, una compañía fundada en 2015 que reúne exclusivamente a bailarines profesionales mayores de 40 años y que llegará a Bogotá con Mellowing, una de las creaciones más singulares de su repertorio.

La publicación Tagesspiegel dijo en 2023 que "Mellowing es una escuela de la mirada. Quien se adentra en la coreografía descubre una riqueza de detalles, y en cada intérprete se perciben matices y sutilezas propios. Da gusto ver a estos bailarines expresivos y de tanta trayectoria sostener la tensión, aumentar la intensidad y encontrar libertad dentro de una forma estricta". Foto: Jubal Battisti / Festival No Convencional

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La función tendrá lugar la noche del 11 de diciembre de 2026 en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán y marcará la clausura de la tercera edición del Festival No Convencional, cuya producción general está a cargo de Nova Et Vetera. El evento es programado por el Instituto Distrital de las Artes (Idartes), gracias al apoyo de National Performance Netz. Con esta presentación, el Festival cerrará su tercera edición con una propuesta de danza que cambia la pregunta habitual sobre el cuerpo: en lugar de preguntarse cuánto puede resistir o qué tan lejos puede llegar, explora qué sucede con el movimiento cuando los años, la experiencia y la memoria se acumulan.

Creada por el aclamado coreógrafo griego Christos Papadopoulos y estrenada en enero de 2023 en Berlín, Mellowing parte de una inquietud: ¿cómo cambia la energía cuando el cuerpo madura? Para explorarla, Papadopoulos construye una coreografía donde los movimientos mínimos, las repeticiones y las variaciones casi imperceptibles producen una vibración constante. Lo que parece quietud es, en realidad, un trabajo físico de gran precisión, en el que cada intérprete aporta matices propios.

La pieza aprovecha precisamente aquello que hace particulares a sus intérpretes: su experiencia y conocimiento del movimiento. Aquí no hay una búsqueda de grandes saltos o demostraciones de velocidad. La intensidad aparece en los detalles, en la coordinación entre los cuerpos y en la capacidad de sostener la atención del espectador a través de cambios sutiles. La música, compuesta por Coti K, acompaña esta construcción de un ritmo compartido.

"Me fascina la idea de trabajar con un grupo de bailarines como el Dance On Ensemble, con historias y experiencias tan increíbles que han moldeado sus cuerpos y sus mentes. Siempre me ha interesado cómo las decisiones de vida le dan forma física a una persona y cómo esa fisicidad se comunica a través del movimiento", explica el coreógrafo Christos Papadopoulos. Foto: Jubal Battisti / Festival No Convencional

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La idea de trabajar con un grupo de bailarines como Dance On Ensemble, con historias y experiencias tan extraordinarias que han moldeado sus cuerpos y sus mentes, me resulta fascinante. Siempre me ha interesado cómo las decisiones van dando forma física a una persona y cómo esa corporalidad se comunica a través del movimiento. Me entusiasma imaginar cómo estas formas, personalidades y maneras de vivir se entrelazan en un diálogo con mi lenguaje coreográfico. Christos Papadopoulos, coreógrafo de ‘Mellowing’

¿Por qué procesos pasa la energía hasta abrirse paso en un cuerpo en aparente reposo, que vibra por dentro? Foto: Jubal Battisti / Festival No Convencional

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Desde su creación, Dance On Ensemble ha trabajado con coreógrafos y artistas internacionales como Lucinda Childs, Meg Stuart, Rabih Mroué y Jan Martens. Su repertorio ha llegado a escenarios y festivales internacionales, mientras que Mellowing ha pasado por espacios como Radialsystem, en Berlín; Tanzquartier, en Viena, y Hellerau, en Dresde.

Más que una obra sobre el envejecimiento, este montaje invita a mirar de otra manera lo que un cuerpo experimentado puede hacer sobre un escenario. Y sí, es una propuesta para quienes disfrutan de la danza, pero también para quienes buscan descubrir otras formas de relacionarse con el movimiento y el tiempo.

'Mellowing', del coreógrafo Christos Papadopoulos y el Dance On Ensemble, se presenta el 11 de diciembre de 2026. Foto: Jubal Battisti / Festival No Convencional

*Puede adquirir entradas en este enlace.