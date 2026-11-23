En la danza profesional hay una edad que suele marcar un antes y un después: los 30 años. Mientras en muchas compañías los bailarines comienzan a despedirse de los escenarios al llegar a esta etapa, una agrupación berlinesa decidió cuestionar esa regla y construir un espacio donde la madurez no sea un límite, sino una posibilidad artística. Así nació Dance On Ensemble, una compañía fundada en 2015 que reúne exclusivamente a bailarines profesionales mayores de 40 años y que llegará a Bogotá con Mellowing, una de las creaciones más singulares de su repertorio.
La función tendrá lugar la noche del 11 de diciembre de 2026 en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán y marcará la clausura de la tercera edición del Festival No Convencional, cuya producción general está a cargo de Nova Et Vetera. El evento es programado por el Instituto Distrital de las Artes (Idartes), gracias al apoyo de National Performance Netz. Con esta presentación, el Festival cerrará su tercera edición con una propuesta de danza que cambia la pregunta habitual sobre el cuerpo: en lugar de preguntarse cuánto puede resistir o qué tan lejos puede llegar, explora qué sucede con el movimiento cuando los años, la experiencia y la memoria se acumulan.
Creada por el aclamado coreógrafo griego Christos Papadopoulos y estrenada en enero de 2023 en Berlín, Mellowing parte de una inquietud: ¿cómo cambia la energía cuando el cuerpo madura? Para explorarla, Papadopoulos construye una coreografía donde los movimientos mínimos, las repeticiones y las variaciones casi imperceptibles producen una vibración constante. Lo que parece quietud es, en realidad, un trabajo físico de gran precisión, en el que cada intérprete aporta matices propios.
La pieza aprovecha precisamente aquello que hace particulares a sus intérpretes: su experiencia y conocimiento del movimiento. Aquí no hay una búsqueda de grandes saltos o demostraciones de velocidad. La intensidad aparece en los detalles, en la coordinación entre los cuerpos y en la capacidad de sostener la atención del espectador a través de cambios sutiles. La música, compuesta por Coti K, acompaña esta construcción de un ritmo compartido.
La idea de trabajar con un grupo de bailarines como Dance On Ensemble, con historias y experiencias tan extraordinarias que han moldeado sus cuerpos y sus mentes, me resulta fascinante. Siempre me ha interesado cómo las decisiones van dando forma física a una persona y cómo esa corporalidad se comunica a través del movimiento. Me entusiasma imaginar cómo estas formas, personalidades y maneras de vivir se entrelazan en un diálogo con mi lenguaje coreográfico. Christos Papadopoulos, coreógrafo de ‘Mellowing’
Desde su creación, Dance On Ensemble ha trabajado con coreógrafos y artistas internacionales como Lucinda Childs, Meg Stuart, Rabih Mroué y Jan Martens. Su repertorio ha llegado a escenarios y festivales internacionales, mientras que Mellowing ha pasado por espacios como Radialsystem, en Berlín; Tanzquartier, en Viena, y Hellerau, en Dresde.
Más que una obra sobre el envejecimiento, este montaje invita a mirar de otra manera lo que un cuerpo experimentado puede hacer sobre un escenario. Y sí, es una propuesta para quienes disfrutan de la danza, pero también para quienes buscan descubrir otras formas de relacionarse con el movimiento y el tiempo.
*Puede adquirir entradas en este enlace.