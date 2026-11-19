El cuadro ‘Castaños en flor’ de Vincent van Gogh ha marcado un nuevo récord en precio de venta de una obra del artista neerlandés, al alcanzar en una subasta celebrada en Nueva York por la casa Sotheby’s la cifra de 190,4 millones de dólares (173,5 millones de euros).

Su venta se logró tras un acuerdo de último momento entre sus actuales propietarios y los herederos del antiguo dueño judío que habían intentado impugnar su venta.

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Según dio a conocer la propia casa de subastas a través de una publicación en sus redes sociales, este lienzo realizado en 1890, durante los últimos meses de vida de Van Gogh, llevaba cerca de seis décadas sin ser exhibido públicamente.

La pintura formaba parte de la colección de los argentinos Nelly Arrieta de Blaquier y Carlos Pedro Blaquier, pero la venta llegó a estar en duda después de que, la semana pasada, los herederos judíos de un antiguo propietario reclamaran la obra y la suspensión de la subasta.

Se trataba de los descendientes del editor judío alemán Samuel Fischer, que alegaban que la obra había sido vendida en la década de 1930 por su antepasado bajo la coacción de la persecución de la época nazi.

Sin embargo, tras una serie de negociaciones entre los herederos y la familia argentina Blaquier-Arrieta, ambas partes alcanzaron un acuerdo. Aunque los detalles del pacto no fueron divulgados, este permitió finalmente llevar a cabo la subasta.

“Reconociendo la compleja historia de la pintura durante la época nazi y el sufrimiento padecido por la familia Fischer durante el Holocausto, las dos familias han llegado a una resolución mutuamente satisfactoria y la obra se venderá de conformidad con su acuerdo”, anunció la casa de subastas Sotheby’s al respecto.

Durante el evento estuvo presente el abogado de los herederos de Fischer, Gunnar Schnabel, quien, tras la venta, mencionó que “la familia espera que el considerable interés público que ha despertado este caso, así como su resolución rápida, justa y equitativa, sirvan de aliento a otras familias que sufrieron persecución durante la era nazi”, según ha recogido el diario The New York Times.

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‘Castaños en flor’ es una escena callejera bañada por un juego de luces y sombras y pintada por Van Gogh apenas cuatro días después de su llegada a la bucólica localidad de Auvers, tras haber pasado un año en un centro psiquiátrico.

Era la joya de la corona de la colección Blaquier-Arrieta, un conjunto de obras impresionistas y de arte moderno reunido por la heredera argentina del sector azucarero, Nelly Arrieta de Blaquier, y su esposo, Carlos Pedro Blaquier.

Con información de Europa Press.