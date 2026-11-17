Cuánto vale una idea, por pequeña que sea. Durante años, en Jericó, Medellín y Cartagena el Hay Festival se ha encargado de responder esta y otras inquietudes más alrededor del pensamiento y los alcances de la literatura. A principios de año, pensadores, escritores, artistas y periodistas se citan en estas ciudades y discuten cadenciosamente sobre temas que van desde la estética y la imaginación hasta los intrincados caminos de la política. Aquel que tiene la suerte de escucharlos, logra no solo resolver esa pregunta, sino que se lleva unas cuantas más.

“En un tiempo de ruido y polarización, conversar se ha vuelto un acto casi radical. El Hay Festival existe para devolverle ese lugar al diálogo: un espacio donde se escucha antes de responder, donde las ideas se contrastan sin que nadie tenga que ganar, y donde la palabra sigue siendo la mejor manera de entender al otro”, aseguró Cristina Fuentes La Roche, directora internacional del Hay Festival.

En 2027, el Hay Festival se llevará a cabo del 22 de enero al 1 de febrero, con más de 180 participantes de 26 países y 205 actividades. Las jornadas iniciarán, como en años anteriores, en Jericó, del 22 al 24 de enero; seguirán en el Hay Festival Forum Medellín, el 26 y 27 de enero; se tomarán las calles de Cartagena de Indias, del 28 al 31 de enero, y concluirán con una jornada el 1 de febrero en Barranquilla.

“Creemos que las sociedades se piensan, se sanan y se transforman hablando, y que esa conversación es hoy más que necesaria que nunca. Son esas conversaciones las que viviremos en el Hay Festival Colombia 2027”, resaltó Fuentes.

La programación arrancará en Jericó, con un despliegue de conversaciones protagonizadas por Héctor Abad Faciolince, Lana Corujo, Víctor Gaviria, Juan Gómez Bárcena, Laura Mora, Claudia Palacios, Irina Petro de León, Patricio Pron, Margarita Serje y Juan Villoro.

Héctor Abad Faciolince presentará Signos de admiración, una autobiografía que funciona como biblioteca personal. Foto: Federico Ríos

Luego, el Hay Festival Forum Medellín 2027 será uno de los puntos más álgidos. Allí se darán a conocer los 39 integrantes de la lista Medellín39, la nueva generación de escritoras y escritores que narran América Latina. Además de los integrantes del jurado que seleccionó a los sucesores de Bogotá39-2017 —Yásnaya Elena A. Gil, Diamela Eltit, Leonardo Padura y Pilar Quintana—, estarán Julia Navarro, Juan Gómez Bárcena, Jacobo García y Santiago Roncagliolo, entre otros nombres.

Ya en Cartagena, sobresalen dos grandes estrellas de la música en español. Joan Manuel Serrat conversará con Daniel Samper Pizano y Juan Gabriel Vásquez en un encuentro que celebrará su estrecho vínculo con Colombia, mientras que Julieta Venegas llegará con Norteña bajo el brazo: su noveno álbum de estudio y un libro de memorias sobre su conexión con Tijuana, la frontera, la familia y los desplazamientos.

Por otro lado, Olga Tokarczuk, premio Nobel de Literatura 2018, traerá por primera vez al país su constelación literaria, con libros como Los errantes y Tierra de empusas, en los que mezcla memorias, ficción y escenas breves.

Hay Festival Colombia cerró la edición 2026 con cifras históricas y una agenda que consolidó al país como epicentro del diálogo cultural diverso Foto: Hay Festival Colombia

Otra de las grandes invitadas será Gisèle Pelicot, protagonista del caso que conmocionó a Francia y le dio la vuelta al mundo. Tras casi una década de violencia sexual a manos de decenas de hombres, renunció a su anonimato y convirtió una tragedia profundamente personal en un llamado universal a la justicia que dio voz a miles de mujeres. Pelicot contará su testimonio junto a la periodista Vanessa de la Torre en La vergüenza va a cambiar de bando, con lecturas de la actriz Margarita Rosa de Francisco.

Programación literaria

Entre los grandes nombres de la literatura internacional sobresalen, además de Tokarczuk, Valeria Luiselli (México), quien hablará de memoria y tiempo en Principio, medio, fin; Patricio Pron (Argentina), quien explorará el poder de la literatura como espacio de resistencia y reservorio de ideas posibles; Jung Chang, quien más de 30 años después de Cisnes salvajes presentará su secuela, Vuelan los cisnes salvajes, y Julia Navarro con Una familia moderna, entre otros nombres.

Olga Tokarczuk, premio Nobel de Literatura 2018, traerá por primera vez al país su constelación literaria, con libros como Los errantes y Tierra de empusas. Foto: NurPhoto via Getty Images

En la literatura colombiana, Abad Faciolince presentará Signos de admiración, una autobiografía que funciona como biblioteca personal; Pablo Montoya, El jardín del mundo, y Cristina Bendek y Vanessa Londoño, ganadora del Premio de Literatura Eccles Institute & Hay Festival Global 2026, hablarán de sus geografías narrativas.

También participarán Margarita García Robayo, ganadora del Premio Herralde de Novela 2026 por Querida Sharik; Lorena Salazar Masso, Viña Machado, Lina María Parra Ochoa, Fabián Buelvas y Orlando Oliveros. Martín Murillo, fundador de La Carreta Literaria ¡Leamos!, abrirá su biblioteca personal en Mi vida en libros, una nueva serie de conversaciones del festival.

Asimismo, el centenario del nacimiento de Gabriel García Márquez tendrá un lugar protagónico, con el homenaje escénico ‘Gabo tiene quien lo narre’, que une una cuidada selección de textos escogidos por Piedad Bonnett con una narrativa musical en vivo y la presencia de autoras y autores hispanohablantes.

A su vez, Juan Villoro presentará Comerás papel, Gabriel García Márquez: del periodismo a la ficción, y se proyectará el documental La casa, protagonizado por Gonzalo y Rodrigo García Barcha, quienes vuelven por primera vez al hogar de Ciudad de México donde Gabo escribió Cien años de soledad, con su directora, Eva Villaseñor, y con Villoro, artífice de la idea original.

Finalmente, el festival contará con destacados economistas expertos en sistemas más justos. Clara E. Mattei (Italia), autora de Escapar del capitalismo; Mariana Mazzucato, quien aboga por poner a las personas, y no al mercado, en el centro de la economía; Emma Holten (Dinamarca), que se centra en la economía de los cuidados; y Branko Milanović para quien el modelo económico de los últimos cincuenta años ha llegado a su fin. Mazzucato, Milanović y Marcela Meléndez conversarán sobre el futuro del capitalismo.