No es poca cosa, adentrarse en las profundidades de la Amazonía colombiana, recorrer los imponentes tepuyes de la Serranía de Chiribiquete y descubrir las pinturas rupestres que conservan parte de la memoria de nuestros pueblos originarios. Y es posible estos días, sin salir de Bogotá, a través de la exposición inmersiva Chiribiquete VR - Huellas ancestrales de la Amazonía.

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La experiencia hace parte de Noviembre Digital (Novembre Numérique), el festival internacional de las culturas digitales cuya programación incluye cine-conciertos, música experimental, instalaciones audiovisuales y otras propuestas que conectan el arte, la creatividad y las nuevas tecnologías. Como señala Naïl Muniglia, nuevo director general de la Alianza Francesa de Bogotá, esta celebración es una oportunidad para “imaginar juntos los futuros que queremos habitar”. Muniglia aprovecha para invitar a los bogotanos a descubrir una programación con la que “queremos demostrar que la cultura digital puede ser cercana, emocionante y accesible, incluso para quienes no están familiarizados con estas expresiones. Así que mi invitación es muy sencilla: acérquense, participen, descubran y déjense sorprender”.

No es poca cosa, adentrarse en las profundidades de la Amazonía colombiana, recorrer los imponentes tepuyes de la Serranía de Chiribiquete y descubrir las pinturas rupestres que conservan parte de la memoria de nuestros pueblos originarios. Foto: cortesía Alianza Francesa / NICOLAS VILLAUME

En el marco de la celebración de los diez años de Noviembre Digital a nivel mundial, la Alianza Francesa de Bogotá se suma nuevamente a esta iniciativa internacional, impulsada por el Instituto Francés desde el 2017 y presente en más de 70 países y 130 ciudades, que promueve el intercambio cultural y la exploración de nuevas formas de creación contemporánea. Bajo el lema Entrelíneas: los futuros digitales que habitamos, la programación invita a reflexionar sobre cómo las tecnologías transforman nuestras maneras de crear, experimentar y comprender el mundo.

Bajo el lema Entrelíneas: los futuros digitales que habitamos, la programación invita a reflexionar sobre cómo las tecnologías transforman nuestras maneras de crear, experimentar y comprender el mundo

Las actividades se desarrollarán en las sedes Chicó, Centro y Cedritos, así como en el Planetario de Bogotá, durante todo noviembre.

En esta edición se destaca la mencionada exposición Chiribiquete VR - Huellas ancestrales de la Amazonía, un viaje inmersivo al corazón de la selva tropical colombiana. La experiencia combina realidad virtual, imágenes en 360 grados, fotografía, video y museografía digital. A través de un recorrido interactivo por los imponentes tepuyes, abrigos rupestres y paisajes de la Serranía de Chiribiquete, los visitantes podrán descubrir pinturas rupestres milenarias, el mito del Hombre Jaguar, la biodiversidad amazónica y la memoria de los pueblos originarios. Más allá de la experiencia tecnológica, el proyecto invita a reflexionar sobre la importancia de preservar este territorio de extraordinario valor natural y cultural, acercando al público a un lugar de acceso restringido y desconocido sin intervenir en su entorno.

La exposición fue desarrollada por el equipo conformado por Nicolas Villaume, explorador de National Geographic, y el ingeniero ambiental francés y emprendedor Laurent Pacoud. Foto: cortesía Alianza Francesa / NICOLAS VILLAUME

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La exposición fue desarrollada por el equipo conformado por Nicolas Villaume, fotógrafo francés con más de 25 años de trayectoria internacional especialista en narrativas inmersivas, explorador de National Geographic y fundador de Conversations du Monde, y el ingeniero ambiental francés y emprendedor Laurent Pacoud, que se dedica a la divulgación científica y la sensibilización sobre la preservación de los ecosistemas. Esta abrirá sus puertas al público el 19 de noviembre, a las 6:00 p. m., en la sede Chicó, con un conversatorio que reunirá a los creadores y científicos, quienes compartirán detalles de la investigación y el proceso creativo. Y seguirá abierta al público hasta el 18 de diciembre.

El 20 de noviembre a las 7:00 p.m en la sede Centro, Noviembre Digital dará paso al cine y la música con París que duerme (Paris qui dort), un cine-concierto que propone redescubrir, cien años después de su estreno, la película fantástica de René Clair de 1925. La historia presenta un París misteriosamente paralizado, donde sus habitantes permanecen inmóviles y un vigilante de la Torre Eiffel intenta comprender lo ocurrido. Esta obra del cine mudo cobrará una nueva dimensión gracias al baterista y compositor francés Stéphane Scharlé, quien interpretará en vivo una banda sonora original que combina percusión, electrónica minimalista e improvisación jazzística mediante una batería equipada con herramientas digitales.

'París que duerme' (Paris qui dort), un cine-concierto que propone redescubrir, cien años después de su estreno, la película fantástica de René Clair de 1925. Foto: cortesía Alianza Francesa / A.P.I.

La experimentación audiovisual continuará el 3 de diciembre, a las 8:00 p. m., en el Planetario Distrital, con una creación conjunta entre el artista francés Eric Raynaud, conocido como Fraction, compositor y creador transmedia cuya obra explora las relaciones entre el sonido, la imagen y el espacio físico, y la música colombiana María Mange Valencia. A través de música electrónica, imágenes digitales, sonido especializado y programas informáticos desarrollados por el artista francés, esta colaboración propone una experiencia inmersiva que transforma la manera en que el público percibe la música y el espacio. La presentación se enmarca en el festival Domo Lleno, de la línea de Arte, Ciencia y Tecnología de Idartes. Durante su visita a Colombia, Raynaud también ofrecerá una clase magistral dirigida a estudiantes de música.

El artista francés Eric Raynaud, conocido como Fraction, es compositor y creador transmedia y su obra explora las relaciones entre el sonido, la imagen y el espacio físico. Foto: cortesía Alianza Francesa / Maurice Mikkers

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Eric Raynaud creará en Bogotá con la música colombiana María Mange Valencia. Foto: cortesía Alianza Francesa / Jakub_Dolezal

Este Noviembre Digital coincide con la llegada de Naïl Muniglia como nuevo director general de la Alianza Francesa de Bogotá, y al respecto, señala: “Mi intención es dar continuidad a la trayectoria cultural de la institución, pero también explorar nuevas oportunidades para ampliar su alcance y fortalecer su impacto. Me gustaría consolidar especialmente tres dimensiones: la colaboración con los actores culturales colombianos, el apoyo a la creación contemporánea y la apertura hacia públicos cada vez más diversos”, señala.