Con mucho orgullo, con justa razón, la Cinemateca de Bogotá presenta la 11ª edición de la Muestra Afro, cuyo tema central para esta versión gira alrededor de la decolonialidad, las espiritualidades y el antirracismo.

Este año, del 19 al 29 de noviembre, la muestra cuenta con una Muestra Nacional que incluye obras seleccionadas por una invitación cultural abierta a realizadores de la población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera del país; obras resultados de procesos de creación colectiva impulsados por el programa Afrocolombias del Ministerio de Cultura; una Muestra Internacional con cine contemporáneo desde diez países africanos; un programa de proyección especial por los 100 años del natalicio de Delia Zapata Olivella y Álvaro Cepeda Samudio; y actividades en el Medialab.

Del 19 al 29 de noviembre de 2026, la Cinemateca de Bogotá fortalece este espacio de encuentro con la cultura afrodescendiente. Foto: Cortesía Cinemateca de Bogotá

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La Muestra Afro es una iniciativa de Idartes y la Cinemateca de Bogotá que surge de la intención de visibilizar la producción afro en Colombia y en el mundo, su riqueza y diversidad. La muestra tendrá espacios de circulación y prácticas artísticas entre realizadores, industria y ciudadanía; y contará con una programación en salas de cine en la sede centro, en la sala Fontanar del Río y en las Salas Asociadas.

Documentales, ficciones y animaciones de Colombia y África

La Muestra Nacional está compuesta por 3 programas. Los programas 1 y 2, seleccionados mediante una convocatoria pública, comprenden relatos de distintas esquinas del país realizados por cineastas que, desde el documental, la ficción y la animación, se hacen preguntas acerca de las historias del pasado que aún resuenan en su territorio, y las maneras en que distintos personajes lidian con encontrar y defender su lugar en el mundo. El programa 3 comprende cortometrajes realizados en el marco del proceso Afrocolombias, enfocado en fortalecer los procesos autónomos de comunicación, creación de contenidos y formación de organizaciones, medios comunitarios y colectivos afrodescendientes. Las obras que componen este programa se preguntan por los saberes y las prácticas cotidianas y rituales que se transmiten, se conservan, mutan y que son elemento constituyente central de las culturas afro.

Azotea (Dir. Ana María Jessie Serna, Astrid González, 2026) Foto: Cortesía Cinemateca de Bogotá

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Programa 1

Pataki: Oggún, desde Monte Oscuro hasta Puerto Tejada (Dir. Alexandra Idrobo, 2025) Puerto Tejada. 4 min.

(Dir. Alexandra Idrobo, 2025) Puerto Tejada. 4 min. Yolombó: Vida y territorio (Dir. Yancy Castillo Jiménez, 2026) Suárez. 70 min.

Programa 2

Azotea (Dir. Ana María Jessie Serna, Astrid González, 2026) Chocó. 14 min.

(Dir. Ana María Jessie Serna, Astrid González, 2026) Chocó. 14 min. Ahumadora (Dir. Deyci Minotta Hurtado, Juliana Acevedo Escalante, 2026) Buenaventura. 16 min.

(Dir. Deyci Minotta Hurtado, Juliana Acevedo Escalante, 2026) Buenaventura. 16 min. Caída libre (Dir. Wilson Borja, 2025) Colombia. 9 min.

(Dir. Wilson Borja, 2025) Colombia. 9 min. Canalete (Dir. Jannier Hurtado Gomez, 2025) Panamá, Colombia. 7 min.

(Dir. Jannier Hurtado Gomez, 2025) Panamá, Colombia. 7 min. Bertha (Dir. Laura Asprilla Carillo, 2026) Cundinamarca. 13 min.

(Dir. Laura Asprilla Carillo, 2026) Cundinamarca. 13 min. Dulce (Dir. Yurieth Romero Velásquez, Edgar De Luque Jácome, 2025) Santa Marta. 12 min.

Programa 3

Las que guardan el fuego: cocineras afrocolombianas de la plaza de Necoclí (Dir. Fundación Bullerenguera Palmeras de Urabá, 2026) Necoclí. 20 min.

(Dir. Fundación Bullerenguera Palmeras de Urabá, 2026) Necoclí. 20 min. Charuco: Saber y sabor espirituoso (Dir. Juan Carlos Angulo, Gustavo Cabezas Tenorio, 2025) Colombia. 22 min.

(Dir. Juan Carlos Angulo, Gustavo Cabezas Tenorio, 2025) Colombia. 22 min. Leandro Ri monde (Dir. Fabiola Ramos, 2024) San Basilio de Palenque. 5 min.

(Dir. Fabiola Ramos, 2024) San Basilio de Palenque. 5 min. La tía Martina (Dir. Sebastián Quiñones, 2024) Francisco Pizarro. 7 min.

(Dir. Sebastián Quiñones, 2024) Francisco Pizarro. 7 min. Voces ancestrales (Dir. Rosett Quintero, 2024) San Andrés. 3 min.

(Dir. Rosett Quintero, 2024) San Andrés. 3 min. El niño Kankurang, la ballena y sus amigos (Dir. Mónica Baquero, 2023) Tumaco. 7 min.

Tira y afloja (Tug of War) (Dir. Amil Shivji, 2021) Foto: Cortesía Cinemateca de Bogotá

La Muestra Internacional está compuesta por películas provenientes de países africanos y esta sección se hace gracias al apoyo de la Embajada de Francia en Colombia, el Institut Français y la Cinemathèque Afrique.

Programa Largometrajes

Generación Cabeza de Coco (Coconut Head Generation ) (Dir. Alain Kassanda, 2023) Nigeria, Francia. 89 min.

) (Dir. Alain Kassanda, 2023) Nigeria, Francia. 89 min. Nome (Dir. Sana Na N’Hada, 2023) Guinea-Bissau, Francia. 112 min.

(Dir. Sana Na N’Hada, 2023) Guinea-Bissau, Francia. 112 min. Tira y afloja (Tug of War) (Dir. Amil Shivji, 2021) Tanzania, Sudáfrica, Catar, Alemania. 92 min.

(Dir. Amil Shivji, 2021) Tanzania, Sudáfrica, Catar, Alemania. 92 min. ¿Vendrán mis padres a verme? (Will My Parents Come To See Me?) (Dir. Mo Harawe, 2022) Somalia. 27 min.

(Will My Parents Come To See Me?) (Dir. Mo Harawe, 2022) Somalia. 27 min. Omi Nobu (Dir. Carlos Yuri Ceuninck, 2022) Cabo Verde, Bélgica, Francia, Sudán. 67 min.

(Dir. Carlos Yuri Ceuninck, 2022) Cabo Verde, Bélgica, Francia, Sudán. 67 min. Aisha ya no puede volar (Dir. Morad Mostafa, 2025) Egipto, Francia, Alemania, Túnez, Arabia Saudita, Qatar, Sudán. 120 min.

Programa Cortometrajes

Tsutsue (Dir. Amartei Amar, 2022) Francia, Ghana. 15 min.

(Dir. Amartei Amar, 2022) Francia, Ghana. 15 min. La henna de Ward (Henet Ward) (Dir. Morad Mostafa, 2019) Egipto. 23 min.

(Henet Ward) (Dir. Morad Mostafa, 2019) Egipto. 23 min. Te prometo paraíso (I Promise You Paradise) (Dir. Morad Mostafa, 2023) Egipto, Francia. 25 min.

Por otra parte, habrá funciones especiales dedicadas a los 100 años del natalicio de Delia Zapata Olivella y Álvaro Cepeda Samudio con las películas La subienda de Álvaro Cepeda Samudio y Luis Ernesto Arocha (1972) y Mares de pasión de Manuel de la Pedrosa (1961).

La Franja Local presentará en el programa Afrocolombias: saberes que sanan:

La ceiba (Dir. Ruth González, Samuel Cassiani, Escuela de Creación Audiovisual Konda Ku Monikongo, 2024) Colombia. 5 min.

(Dir. Ruth González, Samuel Cassiani, Escuela de Creación Audiovisual Konda Ku Monikongo, 2024) Colombia. 5 min. Tutunendo (Dir. Escuela de Comunicación Choibá​, 2024) Colombia. 8 min.

(Dir. Escuela de Comunicación Choibá​, 2024) Colombia. 8 min. Nazareno (Dir. Fundación Bogando Producciones​, 2024) Colombia. 3 min.

(Dir. Fundación Bogando Producciones​, 2024) Colombia. 3 min. Charuco: Saber y sabor espirituoso (Dir. Juan Carlos Ángulo, Gustavo Cabezas Tenorio, Marea Producciones, 2025) Colombia. 22 min.

(Dir. Juan Carlos Ángulo, Gustavo Cabezas Tenorio, Marea Producciones, 2025) Colombia. 22 min. La balsamina (Dir. Rodolfo Palomino Cassiani, Colectivo Kusha Suto, 2025) Colombia. 4 min.

(Dir. Rodolfo Palomino Cassiani, Colectivo Kusha Suto, 2025) Colombia. 4 min. Medicina: Saber Enraizado (Dir. Juan Carlos Ángulo, Gustavo Cabezas Tenorio, Marea Producciones, 2025) Colombia. 20 min.

Una inauguración entre cine y danza

La agenda inicia el 19 de noviembre a las 7 p.m. con la inauguración de la muestra en la Sala Capital de la Cinemateca de Bogotá que exhibirá un programa con cuatro cortometrajes:

¿Vendrán mis padres a verme? (Will My Parents Come To See Me?) (Dir. Mo Harawe, 2022) Somalia. 27 min.

(Will My Parents Come To See Me?) (Dir. Mo Harawe, 2022) Somalia. 27 min. Tsutsue (Dir. Amartei Amar, 2022) Francia, Ghana. 15 min.

(Dir. Amartei Amar, 2022) Francia, Ghana. 15 min. La henna de Ward (Henet Ward) (Dir. Morad Mostafa, 2019) Egipto. 23 min.

(Henet Ward) (Dir. Morad Mostafa, 2019) Egipto. 23 min. Te prometo paraíso (I Promise You Paradise) (Dir. Morad Mostafa, 2023) Egipto, Francia. 25 min.

Generación Cabeza de Coco (Coconut Head Generation) (Dir. Alain Kassanda, 2023) Foto: Cortesía Cinemateca de Bogotá

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Además, contará con la presentación de Monteadentro (Cardume-Art) propuesta escénica interdisciplinar que invita a un viaje hacia los territorios internos que nos habitan: memorias, herencias y experiencias que moldean quiénes somos. La presentación está inspirada en la tonga, práctica comunitaria afrodescendiente del Pacífico colombiano; y se encuentra construida por la fusión de danzas afrotradicionales, afrourbanas, contemporáneas y street dance, junto a un universo sonoro que conecta la marimba y la percusión del Pacífico con ritmos globales. El ingreso a la inauguración es con entrada libre, reclamando boleta en la taquilla.

Para complementar, la sesión del 20 de noviembre a las 6 p.m. de Datos y Relatos de este mes girará alrededor de la muestra, titulada Oraloteca(s) como archivo colectivo biocultural, esta charla presentará la creación colectiva de una oraloteca en el maritorio de Bahía Málaga (Buenaventura) para fortalecer su memoria biocultural junto a la comunidad local (jóvenes y adultos) y el Colectivo Marea Negra. Esta cita tendrá como invitado a Juan David Reina-Rozo, ingeniero industrial, consultor, docente e investigador y miembro del colectivo de Investigación+Creación Enraizando. Para participar debe inscribirse del 1 al 19 de noviembre en este enlace.

*Consulte la programación de la Muestra Afro en www.cinematecadebogota.gov.co y en las redes sociales de la Cinemateca de Bogotá.