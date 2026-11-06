Takashi Yamazaki abre la puerta a una nueva película tras el estreno de ‘Godzilla Minus Zero’

La franquicia cinematográfica del icónico monstruo japonés suma un nuevo capítulo con el lanzamiento de Godzilla Minus Zero, la esperada secuela del éxito global de 2023, Godzilla Minus One.

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Dirigida y escrita nuevamente por el cineasta Takashi Yamazaki, la producción marca la entrega número 39 en la historia de la saga y busca consolidar el enfoque narrativo que combina el drama humano con secuencias de acción a gran escala.

Su llegada a las salas de cine en Colombia está programada para este 5 de noviembre de 2026.

La trama de Godzilla Minus Zero se sitúa en 1949, dos años después de los acontecimientos narrados en la primera entrega.

El relato sigue a Kōichi Shikishima (interpretado por Ryunosuke Kamiki) y a Noriko (Minami Hamabe), quienes intentan reconstruir sus vidas junto a su hija adoptiva Akiko en un Japón aún devastado por las secuelas del conflicto bélico.

Sin embargo, la estabilidad de la familia Shikishima se ve interrumpida por la aparición de King Ghidorah, la criatura de tres cabezas emblemática del universo kaiju.

La incorporación de este antagonista altera la escala del enfrentamiento, obligando a los personajes y a las autoridades a replantear sus estrategias de defensa.

El elenco principal cuenta además con el regreso de Hidetaka Yoshioka como el profesor Kenji Noda, Yuki Yamada como Shirō Mizushima y Kuranosuke Sasaki como el capitán Seiji Akitsu.

Asimismo, la producción suma interpretaciones de Sakura Ando, Masami Nagasawa, Jun Kunimura, Miou Tanaka y Min Tanaka.

El lanzamiento de la película ha generado diversas opiniones entre la crítica especializada. Por un lado, reseñas compiladas en plataformas como Rotten Tomatoes resaltan la escala visual de los efectos especiales —aspecto supervisado directamente por Yamazaki— y ponderan de forma positiva secuencias de acción clave, como los enfrentamientos aéreos contra Ghidorah y la integración de variaciones de la banda sonora clásica de la franquicia.

En declaraciones concedidas a la revista SFX Magazine, Takashi Yamazaki abordó el futuro de la franquicia y su continuidad al frente del proyecto.

El realizador japonés afirmó que se sentiría satisfecho si Godzilla Minus Zero representara su última incursión en la saga, argumentando que las dos cintas constituyen hitos fundamentales dentro de su trayectoria profesional.

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Sin embargo, Yamazaki no descartó de manera categórica un eventual retorno.

El director manifestó que el universo narrativo de Godzilla ofrece aún diversas posibilidades y dejó abierta la opción de evaluar una tercera película en caso de que la productora Toho se lo proponga formalmente en el futuro. Por el momento, la compañía japonesa no ha realizado un anuncio oficial respecto al desarrollo de una nueva secuela.