Del crimen de Valentín Elizalde a Super Mario: HBO Max anuncia sus estrenos de noviembre que darán de qué hablar

En noviembre llegan estrenos imperdibles a HBO Max. Entre ellos, nuevas temporadas de series que los fans estaban esperando, como la cuarta temporada de La edad dorada, la segunda temporada de la serie HBO Original realizada en Brasil, Ciudad de Dios: la lucha no para, y la nueva serie Oobah: scams for a better tomorrow.

El true crime también tendrá su espacio con Valentín: la muerte del gallo de oro, un documental que reconstruye el asesinato del artista y explora tres teorías alrededor de su muerte.

Fin de las cuentas compartidas en HBO Max: la plataforma anuncia medidas globales para 2026

Además, llega una nueva temporada de la docuserie Narrativas afrodescendientes no contadas y una nueva serie, Line of fire. La plataforma también tiene las mejores películas y series para los más chicos como Super Mario Galaxy: la película y el mundo de luna.

También llega la versión mexicana del reality culinario, Pesadilla en la cocina México y una nueva temporada del reality brasileño, Aeropuerto Brasil. Por último, no te pierdas los Latin Grammy Awards en vivo como parte de la temporada de premios de TNT y HBO Max.

Estrenos de HBO Max en noviembre de 2026

La edad dorada, Temporada 4

Serie / HBO Original

Estreno: 1 de noviembre

Sinopsis: Bertha Russell cambió la alta sociedad, pero a un costo. Ahora, su familia deberá afrontar las consecuencias, mientras Agnes van Rhijn aprovecha una oportunidad para recuperar su posición. Por su parte, Marian comienza a forjar su propio camino y Peggy lucha por ser aceptada por la familia de su futura pareja. En esta nueva era, hay que tener cuidado con lo que se desea.

Ciudad de Dios: la lucha no para, Temporada 2

Serie / HBO Original

Estreno: 8 de noviembre

Sinopsis: Tras una serie de pérdidas que sacuden a la comunidad, Wilson, Berenice, Leka y Cenoura enfrentan una disputa que va más allá del narcotráfico e involucra a la política, la milicia y la corrupción. Entre nuevas alianzas y crecientes conflictos, la lucha está lejos de terminar.

Oobah: scams for a better tomorrow

Serie

Estreno: 22 de noviembre

Sinopsis: Serie documental de comedia del famoso autor, cineasta y presentador de televisión británico, cuyo trabajo mezcla el humor y el experimento social.

Line of fire

Serie

Estreno: 5 de noviembre

Sinopsis: Una familia de agentes federales debe resolver sus diferencias y encontrar el equilibrio entre su deber y su lealtad. Cuando un caso que parecía sencillo se convierte en una conspiración mortal que los involucra, cada uno de los integrantes de la familia debe recurrir a sus habilidades profesionales para encontrar al asesino… aunque eso signifique romper algunas reglas.

Valentín: la muerte del gallo de oro

Docuserie / HBO Original

Estreno: 12 de noviembre

Sinopsis: Tras el asesinato de Valentín Elizalde en Reynosa en 2006, su historia quedó marcada por la violencia, el misterio y la ausencia de una verdad definitiva. A través de testimonios, archivo e investigación, el documental reconstruye el crimen y explora tres teorías alrededor de su muerte: un amor prohibido, los vínculos con el crimen organizado y la traición de su círculo cercano. Su muerte transformó a “El Gallo de Oro” en un mito cultural que sigue vivo en la memoria colectiva.

Narrativas afrodescendientes no contadas, Temporada 3

Docuserie

Estreno: 5 de noviembre

Sinopsis: Los episodios forman parte de una iniciativa que busca desarrollar y acelerar las carreras de directores negros que están ingresando a la industria audiovisual brasileña, un sector que todavía presenta un escenario de subrepresentación. Dirigido por Luccas Araújo, A VOZ DO CORPO sigue a poetas sordos que transforman su realidad en arte en Slam do Corpo, la primera competencia poética del mundo que reúne a personas sordas y oyentes. DESFILE DE RAINHAS, de la directora, comunicadora e investigadora Gabriele Roza, cuenta la historia de exmodelos negras mayores de 70 años que se preparan para regresar a las pasarelas en un desfile que celebra la belleza en la madurez. Dirigido por Tulani Nascimento, DRA. MARIA DE LOURDES - CIÊNCIA NO SANGUE combina investigación histórica con una mirada afectiva para contar la trayectoria de su tía, Maria de Lourdes Pires Nascimento, referente en el estudio de la anemia falciforme y primera mujer negra en dirigir un área de la Facultad de Medicina de la Universidad Federal de Bahía.

Super Mario Galaxy: la película

Película Animada

Estreno: 20 de noviembre

Sinopsis: Presenta a Mario y Luigi resolviendo problemas cotidianos en el Reino Champiñón con su característica actitud de “¡vamos!”. En el camino conocen a un nuevo amigo, Yoshi, intentan reformar a un Bowser miniaturizado y esperan con entusiasmo la fiesta de cumpleaños de Peach. Sin embargo, una llamada de auxilio lleva al grupo a viajar por toda la galaxia, donde deberán enfrentarse a nuevos mundos, amenazas inesperadas y personajes icónicos como Rosalina y Bowser Jr.

Pesadilla en la cocina México

Reality Culinario

Estreno: Estrena en noviembre.

Sinopsis: Restaurantes al borde del colapso y sueños a punto de desaparecer. En cada episodio, Benito Molina enfrenta algunos de los retos más complejos de la insdustria gastronómica, guiando transformaciones que pondrán a prueba el carácter, la disciplina y la capacidad de cambio de quienes buscan salvar su negocio.

Aeropuerto Brasil, Temporada 8

Reality

Estreno: 11 de noviembre

Sinopsis: Agentes se unen para combatir el crimen transnacional en los aeropuertos y fronteras terrestres de Brasil. Operaciones en Guarulhos, Galeão, Viracopos y la Triple Frontera con Paraguay y Argentina revelan acciones de la Receita Federal y otros organismos contra el crimen, en historias marcadas por inteligencia operativa, vigilancia y dramas humanos.

Latin Grammy Awards

12 de noviembre a partir de las 19:00hs (Colombia/Perú) por TNT y HBO Max.

Los 27° LATIN GRAMMY serán parte de la TEMPORADA DE PREMIOS de HBO Max y TNT. Disfruta de la noche más importante de la música latina en vivo y vive toda la intimidad de la celebración en el pre-show PUNTO DE ENCUENTRO con acceso especial a los nominados desde la alfombra roja, con la conducción de Lety Sahagún y Heisel Mora. Además, la transmisión contará con comentarios de Eleonora Pérez Caressi y Federico Bongiorno.