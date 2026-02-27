HBO Max anunció que comenzará a implementar medidas para frenar el uso de cuentas compartidas a nivel global durante este año 2026, de manera que impulsará opciones como la de pagar una suscripción adicional por añadir un ‘Complemento de miembro adicional’.

Como ya es costumbre en el resto de plataformas de contenido en streaming, el servicio propiedad de Warner Bros. Discovery tiene una política de uso en la que se detalla que las cuentas de HBO Max están destinadas exclusivamente al titular de la cuenta y las personas con las que vive, por lo que no contempla su uso compartido con personas fuera del hogar.

Max es la plataforma de streaming que ofrece contenidos de HBO y Discovery. Foto: Max

Para ofrecer una solución al uso compartido de contraseñas, la compañía anunció en abril del pasado año una nueva opción de ‘Complemento de miembro adicional’ en Estados Unidos. Al estilo de Netflix, esta herramienta permite que usuarios que no forman parte del núcleo del hogar puedan acceder a una cuenta de HBO Max, por 7,99 dólares al mes (aproximadamente 30.000 pesos colombianos). Así, comenzó a impulsar esta iniciativa de forma más insistente durante el mes de agosto.

Ahora, HBO Max compartió su intención de extender el cese de cuentas compartidas a nivel global, con medidas que comenzará a implementar en todos los países en los que está disponible el servicio en streaming.

Así lo ha detallado el responsable de streaming de Warner Bros. Discovery, JB Perrette, durante una conferencia de resultados de la compañía, donde señaló que la expansión global contra el intercambio de contraseñas “comenzará en 2026”, como reseñó The Wrap y The Verge.

Los usuarios tendrían que pagar por un acceso extra. Foto: Getty Images

Concretamente, como se detalla en la transcripción de la llamada, la decisión de desplegar estas medidas para frenar el uso de cuentas compartidas en todos los países, se debe a que la plataforma ha llegado a otros países en Europa y América Latina. Por ejemplo, HBO Max estará disponible en Reino Unido e Irlanda a partir de marzo, tras su reciente lanzamiento en Alemania e Italia.

Esto ha resultado en un aumento de las suscripciones y, por tanto, más personas compartirán cuenta para acceder a la plataforma, con lo que pretende impulsar opciones como la adopción del ‘Complemento de miembro adicional’. “Estamos en la segunda fase de la implementación del sistema para impedir el intercambio de contraseñas”, sentenció Perrette.

*Con información de Europa Press.