Estas son las series y películas de HBO Max imperdibles en Colombia en la semana del 23 de febrero al 1 de marzo

Con la llegada de la última semana de febrero de 2026, el catálogo de estrenos de HBO Max se renueva con una selección de series y películas que apunta a captar la atención de públicos diversos.

Qué ver del 23 de febrero al 1 de marzo en Disney +, Netflix y Prime video

Esta semana en HBO Max se podrá disfrutar de una gran variedad de estrenos, desde películas de terror hasta contenidos para toda la familia.

Comenzando por la nueva serie HBO Original, DTF ST. Louis, que presenta un intrincado triángulo amoroso que desemboca en un final inesperado y el final de la cuarta temporada de Industry donde sus carreras y relaciones se complican cada vez más.

Tampoco se puede perder Sisu: camino a la venganza, llega la secuela de Sisu con más acción y emoción. Además, el 25 de febrero estará disponible el documental Mujeres perdidas en Alaska que cuenta la impactante historia real de varios casos de desaparición de mujeres originarias de Alaska.

Qué ver en HBO Max Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Por otro lado, llegan varias series para divertirse en familia Talking Tom Heroes: los superpoderosos, El Chavo del ocho y El Chapulin Colorado.

HBO Max: estrenos que llegan a la plataforma del 23 de febrero al 1 de marzo de 2026

DTF ST. Louis

Serie | HBO Original

Estreno: 1 de marzo

Sinopsis: Sigue a tres adultos atrapados en el desencanto y la insatisfacción propios de la mediana edad, cuya relación deriva en un triángulo amoroso marcado por el deseo y una serie de malas decisiones. Lo que comienza como una historia íntima y cotidiana se transforma en una cadena de acontecimientos que conduce a un final inesperado.

Elenco: Jason Bateman, David Harbour y Linda Cardellini, junto a Richard Jenkins, Joy Sunday, Arlan Ruf, Peter Sarsgaard y Chris Perfetti.

Industry, final de temporada

Serie / HBO Original

Estreno del final de temporada: 1 de marzo

Sinopsis: Podrás disfrutar de la temporada completa de Industry. En el punto más alto de sus carreras y viviendo las vidas que siempre buscaron en Pierpoint, Harper y Yasmin se ven arrastradas a un peligroso juego del gato y el ratón a escala global cuando una figura destacada del sector fintech irrumpe en Londres. Mientras Yasmin enfrenta los desafíos de su relación con Sir Henry Muck y Harper se ve envuelta en la órbita del enigmático ejecutivo Whitney Halberstram , la compleja amistad entre ambas comienza a transformarse bajo la presión del dinero, del poder y del deseo de llegar a la cima.

Elenco: Myha’la, Marisa Abela, Kit Harington, Ken Leung, Max Minghella, Miriam Petche, Sagar Radia, Toheeb Jimoh, Charlie Heaton, Amy James-Kelly, Roger Barclay, Andrew Havill, Kiernan Shipka, Kal Penn, Jack Farthing, Stephen Campbell Moore, Claire Forlani y Edward Holcroft.

Sisu: Camino a la venganza

Película

Estreno: 27 de febrero

Sinopsis: Una explosiva secuela de acción de SISU. Un sobreviviente de la guerra regresa a la casa donde su familia fue brutalmente asesinada durante el conflicto. La desmantela, la carga en un camión y está decidido a reconstruirla en un lugar seguro en su honor. Cuando el comandante del Ejército Rojo que mató a su familia regresa decidido a terminar el trabajo, comienza una implacable y espectacular persecución a través del país.

Elenco: Jorma Tommila, Richard Brake y Stephen Lang.

Mujeres perdidas en Alaska

Docuserie

Estreno: 25 de febrero

Sinopsis: Varias mujeres nativas desaparecen en Alaska. La policía debe mirar al pasado y a una advertencia ignorada para descubrir a un asesino serial. A medida que avanza la investigación, crecen las dudas sobre cuántas víctimas pudo haber silenciado.

Talking Tom Heroes: los superpoderosos

Animación Infantil

Estreno: 23 de febrero

Sinopsis: Talking Tom y sus amigos son.... de repente, ¡superhéroes! Con nuevos superpoderes que tienen que averiguar y una misión, tienen mucho trabajo por delante. Les entusiasma proteger la ciudad y detener a los malos, pero pronto descubren que ser superhéroe es más difícil de lo que parece. Pero no se rendirán. Se lanzan a la acción dando lo mejor de ellos. Como quiera que sea, ¡son superhéroes!

El Chavo del ocho, temporada 3

Serie

Estreno: 25 de febrero

Sinopsis: El clásico mexicano de la mente de Roberto Gomez Bolaños ¡Tenía que ser el Chavo del 8! Un niño que provoca malentendidos, enojos y risas en una vecindad donde nadie se lleva… pero todos se quieren.

Elenco: Roberto Gomez Bolaños, Carlos Villagrán, Ramón Valdés, María de las Nieves, Florinda Meza, Edgar Vivar, Ruben Aguirre y Angelines Fernandez.

El Chapulin Colorado, temporada 6

Serie

Estreno: 25 de febrero

Sinopsis: Programa cómico en el que el Chapulín Colorado utilizando su astucia y sus armas secretas, ayudará a quien lo invoque. Aunque un poco torpe y miedoso, se enfrentará a los problemas con heroísmo.

Elenco: Roberto Gómez Bolaños, María Antonieta de las Nieves, Florinda Meza, Ramón Valdés, Rubén Aguirre, Carlos Villagrán, Édgar Vivar, Angelines Fernández, Horacio Gómez Bolaños y Raúl ‘Chato’ Padilla.