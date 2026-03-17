HBO Max: estrenos imperdibles de la plataforma en la tercera semana de marzo de 2026

Con la llegada de la mitad de marzo de 2026, HBO Max decidió mover fichas y renovar su catálogo con varias novedades pensadas para atrapar a la audiencia.

La actualización trae una mezcla bastante amplia: hay series y películas para todos los gustos y edades, con la idea clara de que nadie se quede sin algo que ver, sobre todo de cara al fin de semana.

La miniserie de HBO que narra la caída del “grupo de élite” más corrupto de la historia: una pesadilla real de solo 6 capítulos

En esta apuesta, la plataforma combina propuestas más ligeras, como comedias fáciles de ver, con otras más intensas, entre thrillers que mezclan romance, tensión y acción para quienes prefieren historias que mantengan el pulso arriba.

Esta semana en HBO Max llegan títulos imperdibles. Entre ellos, la segunda temporada de la serie Max Original, Máxima, que invita a conocer más de su historia, y la tercera temporada de la serie HBO Original, The Comeback, el falso reality show que sigue a la actriz Valerie Cherish, interpretado por Lisa Kudrow.

Además, no se pueden perder grandes películas de acción como Uno: entre el oro y la muerte y Bajo amenaza, ni el alocado y caótico vínculo entre Iris e Isaac en ¡Ay, hola!

Estos son los estrenos en HBO Max. Foto: NurPhoto via Getty Images

Estrenos que llegan a HBO Max en la tercera semana de marzo de 2026

Máxima, temporada 2

Estreno: 19 de marzo

Sinopsis: esta temporada sigue el recorrido de Máxima desde su boda hasta su coronación diez años después, un camino en el que lucha por hallar su propia voz como madre, esposa y futura reina mientras equilibra el amor, el poder y el protocolo real.

Elenco: Delfina Chaves, Martijn Lakemeier, Sebastian Koch, Elsie de Brauw, Rifka Lodeizen, Bram Suijker, Claire Bender, Steef de Bot, Abbey Hoes, Rüdiger Vogler y Leny Breederveld.

The Comeback, temporada 3

Estreno: 22 de marzo

Sinopsis: una década después de la segunda temporada, la serie original de HBO The Comeback, de Michael Patrick King y Lisa Kudrow, regresará nuevamente con una tercera y última temporada.

Elenco: Lisa Kudrow, Dan Bucatinsky, Laura Silverman, Damian Young and Tim Bagley, Matt Cook, Jack O’Brien, Ella Stiller, John Early, Barry Shabaka Henley, Abbi Jacobson, Tony Macht, Brittany O’Grady, Zane Phillips, Julian Stern y Andrew Scott.

Uno: entre el oro y la muerte

Estreno: 20 de marzo

Sinopsis: Esmeralda, una mujer decidida a descubrir la verdad detrás de la tragedia que destruyó a su familia, se embarca en una búsqueda desesperada que la lleva a desenterrar los secretos más oscuros de La Alameda, una pequeña comunidad minera en Colombia.

Con la ayuda de Joaquín, un campesino que conoce bien el terreno y sus peligros, sigue las últimas huellas de su difunto esposo, un alto ejecutivo de una multinacional minera. Juntos van destapando lentamente las capas de algo mucho más siniestro y descubren una sociedad ambiciosa que lucha por el oro y el territorio.

Esmeralda queda atrapada en un peligroso juego de traición y poder, en el que cada paso que da la acerca más a la verdad… pero también a la muerte.

Elenco: Marcela Mar y Juan Pablo Urrego.

¡Ay, hola!

Estreno: 20 de marzo

Sinopsis: El fin de semana romántico de Iris e Isaac da un giro inesperado cuando él confiesa no querer una relación seria con ella. Sin embargo, Iris está convencida de que son el uno para el otro y hará hasta lo imposible para que él cambie de opinión, pasando por situaciones tan ridículas como irracionales. Solo el amor podría ponernos un poco locos.

Elenco: Molly Gordon, Logan Lerman, Geraldine Viswanathan, John Reynolds y David Cross.

Bajo amenaza

Estreno: 18 de marzo

Sinopsis: tras perder a su esposa, el exagente Jack ‘Cash’ Conry abandona el FBI para criar a sus hijas. Pero cuando la sobrina de un viejo colega pide su ayuda, Cash es forzado a volver a la acción y enfrentar una red de corrupción que lo pondrá a prueba.

Elenco: David A. R. White, Cuba Gooding, Jason Patric, Katrina Bowden, Scott Baio, Gabriel Rodríguez, Samantha Lockwood, Ocean White, Tommy Snider, Everson White, Eve Richards, Vincent de Paul, Mehdi Merali, Dana Anderwald, Monte Perlin y Joseph Michael.

Los asesinos de Colosio

Estreno: 19 de marzo

Sinopsis: A más de tres décadas del asesinato de Luis Donaldo Colosio, candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en 1994 y una de las figuras políticas más influyentes del México de fin del siglo XX, la serie documental HBO Original, llega con una investigación rigurosa y reconstrucción crítica de uno de los capítulos más complejos y debatidos de la historia contemporánea de México, esta producción accede por primera vez al expediente recientemente desclasificado del caso Colosio.

A lo largo de tres episodios, Los asesinos de Colosio contrasta versiones oficiales con testimonios que no habían sido registrados, como los de algunos miembros de la familia de Mario Aburto, condenado por este crimen a 45 años de prisión.

A través de estas declaraciones se reconstruyen momentos decisivos de su detención, sentencia y la revisión del proceso judicial en años recientes, y con ello, el resurgimiento de la hipótesis de un segundo tirador.

Testimonios: Incluye los testimonios de Carlos Salinas de Gortari, presidente de México 1988-1994; Laura Elena Colosio Murrieta, hermana de Luis Donaldo; Norma Meraz, periodista y amiga de Laura de Colosio; Miguel Ángel Zimbrón López, teniente del Estado Mayor Presidencial; Dora Elena Cortés Juárez, periodista y autora de El complot, y Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California.

Yargi: secretos de familia, temporada 3

Estreno: 16 de marzo

Sinopsis: Una abogada y un fiscal con visiones opuestas sobre la justicia deben unirse para resolver un asesinato que involucra a sus familias.

Elenco: Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz, Hüseyin Avni Danyal, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Arda Aranat, Pınar Çağlar Gençtürk, Zeynep Atılgan, Uğur Polat, Onur Özaydın y Mehmet Yılmaz Ak.