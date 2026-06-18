Netflix pone fin a la esperada serie de ciencia ficción de los creadores de ‘Stranger Things’: esta sería la razón

Netflix se ha consolidado como una de las plataformas de streaming más populares a nivel mundial gracias a su amplia oferta de contenido y a la constante renovación de su catálogo, que incluye producciones de alta calidad diseñadas para satisfacer todo tipo de gustos entre espectadores de todas las edades.

No obstante, durante la producción de algunos contenidos pueden surgir imprevistos, como ocurrió recientemente con The Boroughs: Jubilación rebelde, la esperada serie de ciencia ficción de los hermanos Duffer, famosos por ser la mente creativa de Stranger Things.

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Aunque los guionistas de la producción ya estaban trabajando en nuevos episodios para una segunda temporada, la plataforma confirmó que finalmente no renovarían la serie como estaba previsto.

De acuerdo con fuentes citadas por The Hollywood Reporter, la decisión de cancelarla se habría tomado por varios motivos: primero, porque se trataba de una serie demasiado cara de producir; y segundo, porque los hermanos Duffer estarían preparando todo para unirse a Paramount.

¿Cómo le fue a la primera temporada de The Boroughs: Jubilación rebelde en Netflix?

Si bien es cierto que esta nueva serie no llegó al nivel de Stranger Things, los hermanos Duffer lograron mantenerse en el top 10 semanal de Netflix desde su estreno el 21 de mayo. De hecho, hace unos días ocupó el puesto número 8 entre todas las series en inglés de la plataforma.

A pesar de esta acogida, que la llevó a ser vista por casi 19 millones de cuentas durante sus primeras dos semanas y media de estreno, según cifras compartidas por el gigante de entretenimiento, la segunda temporada de la producción, creada por Jeffrey Addiss y Will Matthews, no saldrá a la luz, por lo menos en su catálogo.

En la primera entrega, la serie contó con un elenco de lujo conformado por Denis O’Hare, Clarke Peters, Carlos Miranda, Jena Malone, Seth Numrich, Alice Kremelberg y Geena Davis, bajo una premisa que rápidamente captó la atención de los espectadores.

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Sinopsis: En la soleada inmensidad del desierto de Nuevo México se encuentra The Boroughs, una pintoresca comunidad de jubilados que promete a sus residentes una vida de ensueño. Pero para Sam Cooper, recién llegado, el paraíso se asemeja más a una prisión.

La historia cambia cuando un encuentro nocturno revela una amenaza monstruosa en el vecindario. Ignorado por las autoridades, Sam se une a un grupo de excéntricos vecinos para descubrir la oscura verdad detrás de The Boroughs antes de que sea demasiado tarde.