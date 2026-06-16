La miniserie sorpresa de 10 capítulos que conquista Netflix y ya es número 1 en 45 países

Netflix volvió a sorprender con uno de esos fenómenos que nadie vio venir. Se trata de Así aprenderás, una producción surcoreana de apenas 10 episodios que, en cuestión de días, logró ubicarse entre los contenidos más vistos de la plataforma y alcanzar el primer lugar en 45 países. Su crecimiento ha sido tan rápido que ya figura entre las series más comentadas del momento a nivel internacional.

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De acuerdo con información de Espinof, la historia se desarrolla en un sistema educativo marcado por la violencia, la falta de autoridad y los conflictos dentro de las aulas. En ese escenario aparece Na Hwa-jin, un inspector perteneciente a una agencia especial creada para proteger los derechos de los docentes. Su misión consiste en intervenir en colegios donde las situaciones se han salido de control, recurriendo a métodos poco convencionales para imponer disciplina y restablecer el orden.

Basada en el popular webtoon coreano Get Schooled, la serie mezcla drama, acción y crítica social, mientras plantea preguntas incómodas sobre los límites de la autoridad, el papel de los padres y los desafíos que enfrentan los sistemas educativos contemporáneos. Precisamente esa combinación de entretenimiento y debate social ha sido una de las claves de su éxito global.

Otro de los factores que ha impulsado su popularidad es su formato. La producción está compuesta por una única temporada de 10 capítulos, lo que permite verla en poco tiempo y favorece las maratones de fin de semana.

Protagonizada por Kim Moo-yul, Lee Sung-min y Jin Ki-joo, Así aprenderás se ha convertido en uno de los grandes éxitos internacionales de Netflix en 2026. Mientras continúa sumando espectadores, la serie demuestra una vez más el enorme alcance global que han alcanzado las producciones coreanas en el mundo del streaming.