Estrenos de este fin de semana: las 20 series, películas y documentales que podrá disfrutar en HBO Max, Disney + y Netflix

Las empresas de televisión, por protocolo de transmisión en directo, actualizan sus catálogos con diferentes producciones audiovisuales. La oferta de entretenimiento abarca géneros como el drama, la fantasía, el cine infantil y la comedia.

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Las modificaciones en las grillas de programación de los diferentes servicios digitales se aplicarán desde el próximo jueves 18 de junio hasta el domingo 28 del mismo mes.

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Netflix incorporará a su servicio títulos programados para distribución en diferentes días de la semana. Los estrenos del jueves incluyen producciones como Con la cabeza llena de miel, Descubriendo a Forrester, Encurtido en el tiempo y Sueños galácticos. Durante el fin de semana se habilitarán El genio del amor, Maridos en acción, Oasis, Una película de Minecraft y la producción sobre fútbol titulada Várzea.

La misma plataforma completará su cronograma de lanzamientos con los títulos Barriga llena, Kanbei, el estratega, El libro para colorear, El mensajero del miedo y Te encontraré.

Maratón de domingo en Netflix y HBO MAX Foto: Getty Images/iStockphoto

Por su parte, el servicio de Prime Video programó dos incorporaciones en su parrilla de contenido. Los usuarios de este sistema podrán acceder al largometraje Culpa tuya: Londres a partir del jueves, seguido por Proyecto Salvación el viernes.

Oferta cinematográfica y documental en Movistar Plus y Disney+

Disney+ concentrará sus novedades en la animación y las producciones de corte familiar. El jueves ingresará al sistema el título Million Dollar Nannies, mientras que el viernes estarán disponibles las series de origen japonés Dragon Ball Super: Super Hero y My Hero Academy.

Continúa Dragon Ball Super. Foto: Europa Press

En paralelo, Movistar Plus renovará su oferta con producciones de carácter biográfico, musical y de investigación histórica. La programación de la plataforma contempla títulos como El desastre del sumergible de Titanic, Keeper y la producción de perfil político Tony Blair.

El fin de semana se incorporarán los documentales El bajo perdido de McCartney, Balandau, viento salvaje e I was a teenage Sex Pistol. La lista de novedades de esta empresa cierra con los títulos cinematográficos La ironía del amor y El fantasma de mi mujer.

Estrenos independientes y producciones en otras plataformas

El servicio especializado Filmin actualizará su catálogo con producciones europeas y cine de autor. La plataforma incorporará largometrajes del director Maurice Pialat titulados A nuestros amores, La boca abierta y El niño.

‘El día de la revelación’ de Steven Spielberg llegará a las plataformas. Foto: Universal Pictures

Asimismo, se habilitarán los títulos cinematográficos Bajo el sol de Satán, Nosotros no envejeceremos juntos, Almost Love, Aprueba primero, Canta con una chispa de armonía y la película Caravan.

Filmin también sumará a su oferta los títulos Dancing Queen: triunfando en Hollywood, Destino desconocido, Dragon Girl, El fantástico viaje de Margot y Marguerite, Lilly, Loulou, Queer Panorama, Tiempo de héroes y Time of monsters. Finalmente, otras plataformas digitales actualizarán sus pantallas con series de televisión y largometrajes de estudio.

El servicio SkyShowtime programó el estreno de Rosa Elettrica para el jueves y la segunda temporada de Rugrats, aventuras en pañales, el sábado.

Por último, el servicio de HBO Max alojará la película Cadena perpetua a partir del viernes. En esa misma jornada, la plataforma Apple TV pondrá a disposición de sus suscriptores la segunda temporada de la serie dramática titulada Sugar.