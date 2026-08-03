De Uganda para el mundo: los niños virales de Masaka Kids se unen al Festival Petronio Álvarez 2026

La trigésima edición del Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez, que se llevará a cabo del 9 al 17 de agosto en Cali, contará con una destacada presencia internacional. Entre las novedades anunciadas por la organización destaca la participación del colectivo ugandés Masaka Kids Africana, reconocido en plataformas digitales por sus puestas en escena de danza y sus historias de superación.

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El anuncio oficial fue realizado por Yamileth Cortés Arboleda, subsecretaria de Artes, Creación y Promoción Cultural de la Secretaría de Cultura de Cali, durante la presentación de la agenda del evento. Según la funcionaria, la presencia del grupo africano forma parte del componente internacional e infantil dispuesto para esta versión conmemorativa del certamen.

En el marco del festival, el grupo ugandés participará en dos espacios clave. En primer lugar, se sumará a las actividades de Petronito un espacio dedicado a los semilleros musicales del Pacífico y enfocado en la niñez, la juventud y las familias.

Posteriormente, integrará el montaje artístico titulado Florecer de guayacanes, una representación simbólica diseñada especialmente para conmemorar los 30 años del festival. Esta puesta en escena busca visibilizar la historia, la resistencia y la evolución del encuentro cultural a lo largo de tres décadas.

Bajo el lema “La Casa Grande del Pacífico dialoga con el mundo, desde la raíz”, la Alcaldía de Cali, liderada por Alejandro Eder, proyecta superar la cifra de 800.000 asistentes registrada en la edición anterior.

Julián Arteaga, secretario de Cultura de la ciudad, destacó durante el lanzamiento que el Petronio Álvarez opera como un espacio dinámico para la preservación de las tradiciones del Pacífico colombiano y la dinamización de la cultura afrodescendiente.

Fundado en 2013 en Uganda, Masaka Kids Africana es un colectivo artístico que acoge a niños y jóvenes entre 2 y 19 años en situación de vulnerabilidad, muchos de ellos en condición de orfandad debido a conflictos armados o crisis sanitarias.

La organización utiliza el arte, la música y la danza como herramientas pedagógicas para facilitar el acceso a la educación y el desarrollo de habilidades sociales.

Su notoriedad pública se consolidó en años recientes a través de la viralización de sus coreografías en redes sociales. En el ámbito internacional, el colectivo ha participado en diversos escenarios de la región latinoamericana, incluyendo presentaciones previas en Cartagena y colaboraciones en eventos de alcance global.

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La celebración de los 30 años del Petronio Álvarez incluye una amplia oferta cultural y académica. En el cartel musical figuran artistas internacionales como el músico nigeriano Seun Kuti y la cantante de afrobeat Sofy, procedente de Ghana.

En representación de la escena nacional y regional, se destacan agrupaciones como ChocQuibTown, Herencia de Timbiquí, el artista caleño Jossman y un ensamble de ganadores históricos del concurso de música del Pacífico.

El Petronio reunirá 47 agrupaciones musicales y 183 portadores de tradición Foto: Aymer Andrés Álvarez

En total, la edición reunirá a 47 agrupaciones musicales, 183 portadores de tradición y cerca de 1.200 expositores en las muestras comerciales y gastronómicas.

Asimismo, la programación incluye la Cumbre Global Afrodiaspórica, un encuentro que reunirá a representantes y líderes de 11 países para debatir sobre inclusión, desarrollo sociocultural y políticas públicas.