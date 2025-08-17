Algunas personas chiflaron a Daniel Quintero en el Petronio Álvarez de Cali

Daniel Quintero, exalcalde de Medellín y precandidato presidencial por el Pacto Histórico, sigue siendo noticia esta semana en Colombia, luego de protagonizar una nueva escena de desaprobación en un evento público.

El aspirante presidencial fue chiflado por algunos asistentes al festival Petronio Álvarez, que se desarrolla en la ciudad de Cali, donde también le lanzaron gritos de desaprobación e insultos.

La escena quedó registrada en videos que circulan por las redes sociales y que se han viralizado rápidamente, ya que coincide con otros momentos que ha protagonizado el exalcalde de Medellín esta semana.

Su llegada al evento en la capital del Valle, que busca una cercanía con la región en medio de la campaña a la consulta del Pacto Histórico, fue opacada por una oleada de abucheos y silbidos de una gran parte de los asistentes.

“Fuera”, “váyase para Medellín”, “Ladrón”, fueron algunas de las palabras que le lanzaron algunos asistentes al Petronio Álvarez al exalcalde de Medellín, a su llegada al evento en la capital vallecaucana, según registran los videos.