Suscribirse

Confidenciales

Algunas personas chiflaron a Daniel Quintero en el Petronio Álvarez de Cali

El precandidato presidencial del Pacto Histórico volvió a ser centro de discordia, esta vez en la capital vallecaucana.

Redacción Semana
17 de agosto de 2025, 9:40 p. m.
El precandidato Daniel Quintero fue abucheado en el festival Petronio Álvarez.
El precandidato Daniel Quintero fue abucheado en el festival Petronio Álvarez. | Foto: Captura de pantalla videos @henao_velezSA

Daniel Quintero, exalcalde de Medellín y precandidato presidencial por el Pacto Histórico, sigue siendo noticia esta semana en Colombia, luego de protagonizar una nueva escena de desaprobación en un evento público.

El aspirante presidencial fue chiflado por algunos asistentes al festival Petronio Álvarez, que se desarrolla en la ciudad de Cali, donde también le lanzaron gritos de desaprobación e insultos.

Contexto: Sacaron abucheado a Daniel Quintero del congreso de la Andi

La escena quedó registrada en videos que circulan por las redes sociales y que se han viralizado rápidamente, ya que coincide con otros momentos que ha protagonizado el exalcalde de Medellín esta semana.

Su llegada al evento en la capital del Valle, que busca una cercanía con la región en medio de la campaña a la consulta del Pacto Histórico, fue opacada por una oleada de abucheos y silbidos de una gran parte de los asistentes.

“Fuera”, “váyase para Medellín”, “Ladrón”, fueron algunas de las palabras que le lanzaron algunos asistentes al Petronio Álvarez al exalcalde de Medellín, a su llegada al evento en la capital vallecaucana, según registran los videos.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Francisco Bermúdez fue elegido como nuevo alcalde de Melgar, Tolima

2. Neymar y una imagen pocas veces vista tras histórica humillación con Santos en Brasil

3. El emotivo mensaje del abogado de Miguel Uribe Turbay: “Hoy lo recuerdo con la certeza de que su ejemplo trasciende”

4. María Carolina Hoyos agradece muestras de cariño a Miguel Uribe Turbay en la Carrera de la Solidaridad: “Hace un año te vi correr”

5. Cierran las urnas en Bolivia tras una jornada electoral con incidentes aislados

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Daniel QuinteroPetronio Álvarez

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.