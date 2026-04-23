Cancilleres de Colombia y Venezuela se reúnen en Caracas, previo al encuentro entre Gustavo Petro y Delcy Rodríguez

Los representantes diplomáticos de Colombia y Venezuela sostuvieron una reunión bilateral en la Casa Amarilla de Caracas, en el marco de la III Reunión de la Comisión de Vecindad e Integración Colombia-Venezuela, previo al esperado encuentro entre Gustavo Petro y Delcy Rodríguez.

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Más temprano, la canciller Villavicencio llegó al aeropuerto de Maiquetía, en Caracas, y fue recibida por el viceministro para América Latina, Mauricio Rodríguez.

En el marco de la tercera sesión de la Comisión de Vecindad e Integración entre Colombia y Venezuela, está previsto abordar una amplia agenda que incluye asuntos limítrofes, temas consulares y migratorios, así como áreas clave como educación, cultura, salud, comercio, industria, turismo, seguridad y defensa.

🇨🇴🤝🇻🇪 La Canciller @ryvillavicencio y el Canciller @yvangil sostuvieron una reunión bilateral en la Casa Amarilla de Caracas, en el marco de la III Reunión de la Comisión de Vecindad e Integración Colombia-Venezuela.



📍Caracas, 23 y 24 de Abril de 2026. pic.twitter.com/KtregD8r8c — Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) April 23, 2026

Más temprano, la canciller Villavicencio llegó al aeropuerto de Maiquetía, en Caracas, y fue recibida por el viceministro para América Latina, Mauricio Rodríguez.

En el marco de la tercera sesión de la Comisión de Vecindad e Integración entre Colombia y Venezuela, está previsto abordar una amplia agenda que incluye asuntos limítrofes, temas consulares y migratorios, así como áreas clave como educación, cultura, salud, comercio, industria, turismo, seguridad y defensa.

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El presidente colombiano Gustavo Petro se reunirá con la presidenta interina venezolana en Caracas el 24 de abril, según anunció el mandatario en Barcelona, en la primera visita de un líder latinoamericano a Venezuela desde que Estados Unidos derrocó a Nicolás Maduro.

“El 24 de abril voy a ir a Caracas”, dijo Petro en un encuentro organizado por la televisión RTVE y la agencia EFE en Barcelona, donde asistirá a un foro de líderes de izquierda convocado por el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

Presidente Gustavo Petro, Presidenta Delcy Rodríguez Foto: Presidencia, AFP, Adobe

“Si Mahoma no viene a mí, yo voy”, se justificó el mandatario colombiano, parafraseando un dicho y explicando que invitó sin éxito a Rodríguez a Colombia.