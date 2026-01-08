Nación

Canciller revela los pasos para el mejoramiento de las relaciones con Estados Unidos y la posible mediación con Venezuela

La ministra Rosa Villavicencio afirmó que “no es un punto de llegada, es un punto de partida para construir una relación bilateral”.

Redacción Semana
8 de enero de 2026, 4:26 p. m.
De izquierda a derecha: presidente Gustavo Petro, canciller Rosa Villavicencio, presidente Donald Trump y presidenta (e) Delcy Rodríguez.
De izquierda a derecha: presidente Gustavo Petro, canciller Rosa Villavicencio, presidente Donald Trump y presidenta (e) Delcy Rodríguez. Foto: Semana, Adobe, AP

Aunque las relaciones entre Colombia y Estados Unidos parecen recuperar la senda, es claro que los mandatarios Gustavo Petro y Donald Trump tienen posiciones férreas y muy diferentes. Sin embargo, se ha planteado una hoja de ruta para el mejoramiento de las relaciones.

Así lo indicó la canciller, Rosa Villavicencio, al exponer los pasos que considera deben seguir después de la llamada entre Petro y Trump.

“Esperamos que el diálogo sobre estos temas lleve a una reconsideración de decisiones y medidas punitivas pasadas como la descertificación de Colombia”, dijo la ministra Villavicencio.

Los pasos que se plantean, a juicio de Villavicencio, buscan fortalecer la lucha contra el narcotráfico, acompañar la situación en Venezuela y mantener buenas relaciones entre Colombia y Estados Unidos.

Incluso quedó clara la decisión de desescalar la confrontación y los micrófonos: “En las semanas que siguen, todas y todos en Colombia tendremos un rol que asumir para que los diálogos en curso con Estados Unidos sean exitosos. Este Gobierno actuará con la máxima responsabilidad para poner a Colombia primero”, indicó la ministra.

Mediación con Venezuela

En medio de las tensiones, la captura de Nicolás Maduro y la llegada de Delsy Rodríguez a la presidencia de Venezuela, Colombia se ha presentado mediador en la crisis, aunque esto depende de que su participación sea aceptada por las partes.

Al respecto Villavicencio dijo que “en cuanto al papel de mediador con Venezuela, lo ofrecemos, pero lógicamente una mediación debe ser aceptada por las partes (…) el presidente ha hablado para invitarla a que venga al país, pues es necesario también restablecer ese diálogo en función de los intereses compartidos que tenemos como países y como pueblos hermanos”.

“Consideramos que es importante y que nuestra trayectoria en procesos de negociación y de paz nos dan un plus para lograr eso. Ustedes saben que el país se ha debatido en muchos procesos de negociación y de reconciliación, y es muy importante poner por delante estas metodologías del diálogo directo, de la construcción de confianzas en los espacios; en este caso la mediación política, lograr acercar a todas las partes y encontrar unos mínimos comunes que permitan acuerdos y acciones compartidas”,

Por ahora, la diplomacia colombiana se pone a la tarea de concretar la reunión entre Petro y Trump, que este último anunció desde su cuenta de Truth, y así lo manifestó la canciller.

“Hoy mismo mandaremos una nota para ponernos en comunicación a través de nuestra representación diplomática, porque para eso es su función, y encontrar una fecha para hablar y para desarrollar una agenda, también ponernos de acuerdo en la agenda, con la cancillería o el secretario de Estado de Estados Unidos, y a partir de ahí iremos avanzando. Una negociación no es un todo o nada en una sola vez, es un proceso complejo”, afirmó Villavicencio.

