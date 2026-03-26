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Esposa de Miguel Uribe Turbay compartió sentido mensaje: “Me desgarra el alma saber todo lo que se estaba gestando”

La revista SEMANA reveló, en su más reciente edición, que la Segunda Marquetalia ordenó matar al senador y precandidato presidencial.

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Redacción Nación
26 de marzo de 2026, 9:02 a. m.
Miguel Uribe Turbay y María Claudia Tarazona.
Miguel Uribe Turbay y María Claudia Tarazona. Foto: Instagram @maclaudiat

El pasado sábado 21 de marzo, revista SEMANA reveló en exclusiva cómo fue el plan que llevó a cabo la Segunda Marquetalia para matar al senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

SEMANA dio a conocer el testimonio que entregó ante la Fiscalía Simeone Pérez Marroquín, alias el Viejo, quien fue condenado a 22 años de cárcel por planear el magnicidio del congresista del Centro Democrático.

Transcurridos pocos días de la revelación, María Claudia Tarazona, esposa del precandidato asesinado, compartió a través de su cuenta en Instagram un emotivo mensaje.

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“Amor de mi vida, amor lindo: cuánto mal acechando a nuestra familia; qué dolor tan horrible oír que el peor de los males pronuncie el nombre de nuestro hijo, lo más sagrado. Cuánto odio, cuánta maldad merodeando nuestras vidas”, empezó diciendo en Tarazona.

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Posteriormente, la esposa de Uribe Turbay lamentó el hecho de que, mientras los criminales estaban planeando todo, nadie los pudo descubrir y al final lo terminaron atacando a bala en un parque del barrio Modelia, occidente de Bogotá, en junio de 2025.

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Portada de la más reciente edición de la revista SEMANA. Foto: SEMANA

Me desgarra el alma saber todo lo que se estaba gestando a nuestro alrededor y no pudimos protegerte. Qué dolor, mi amor. Hoy quisiera sentir la seguridad de tus brazos y saber que todo va a estar bien; quisiera oír tu voz diciéndome que todo va a pasar… Qué vacío hay en mi alma”, destacó Tarazona.

Tarazona también pidió que la muerte de Uribe Turbay no haya sido en vano y que, por el contrario, su nombre sirva para unir a Colombia.

“Hoy me aferro a Dios y a la esperanza de que esta pesadilla quedará atrás y podremos tener una vida en paz, como la que soñabas para nosotros y para todos los colombianos. Que tu muerte no haya sido en vano, que tu nombre sirva para unir a Colombia, que tu sacrificio, el de Alejandro, el de nuestra familia, no sea en vano y podamos volver a ver a Colombia con seguridad y en paz, valores por los que diste tu vida y que fueron tu más grande propósito”, recalcó.

Por último, Tarazona le pidió a Dios guiar el rumbo de Colombia y que se aleje el mal.

“Que el amor que sienten los colombianos por ti, que el dolor de tu partida, nos una para recuperar a Colombia, para que nunca más un niño tenga que volver a sufrir porque su padre haya sido asesinado. Dios, guía el rumbo de Colombia; aleja el mal de nuestro país. Amor, no me desampares; hoy, más que nunca, te necesito”, concluyó Tarazona en su mensaje en Instagram.