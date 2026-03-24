Padre de Miguel Uribe Turbay envió mensaje a Iván Cepeda luego de que SEMANA revelara detalles del magnicidio del senador

En la más reciente edición de la revista SEMANA se reveló que la Segunda Marquetalia ordenó matar al senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien fue atacado a bala en junio del año pasado en un parque de Bogotá y murió el 11 de agosto de ese mismo año a la edad de 39 años.

Exclusivo: la Segunda Marquetalia ordenó matar a Miguel Uribe Turbay. SEMANA revela la escalofriante confesión de uno de los condenados

SEMANA también dio a conocer la escalofriante confesión de Simeón Pérez Marroquín, conocido con el alias del Viejo, condenado por el asesinato del congresista del Centro Democrático.

En El Debate de SEMANA, Miguel Uribe Londoño, papá del senador y precandidato presidencial asesinado, envió un mensaje al candidato presidencial Iván Cepeda.

“No he visto al candidato Cepeda decir en algún momento alguna frase relacionada con el asesinato de Miguel, así como dijo que era solidario con Jesús Santrich”, empezó diciendo Uribe Londoño, candidato presidencial.

Miguel Uribe Londoño arremetió en vivo contra Petro por el asesinato de su hijo Miguel: “Tenga valentía y coraje”

Posteriormente, le envió el mensaje al candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda: “Que toda esta paz total hay que acabarla y usted debe contribuir para que esto se acabe. Y que esto no puede seguir. Usted no puede permitir que esto pase, tiene es que ponerse del otro lado y no del lado de los guerrilleros, los delincuentes, y no del lado de la gente que usted de alguna manera ha permitido que esto pase”.

Uribe Londoño también dijo en El Debate que no ha visto que el presidente Gustavo Petro se haya lamentado por el asesinato de su hijo, tal como suele hacerlo con la muerte de otras personas.

“Al presidente Petro, que le da tanta tristeza cuando alguien pierde la vida, por qué con la de Miguel no le ha dado nada, por qué para él esa sí no le da tristeza. He sentido eso”, destacó.

También manifestó que su hijo fue asesinado porque, según él, iba a ser el próximo presidente de Colombia.

“Y eso no les convenía porque estaba claro que con él (Miguel Uribe Turbay), esta fiesta que han tenido durante tres años años y medio (en referencia al Gobierno Petro) se iba a acabar. Y el narcotráfico iba a tener un problema. Con Miguel, como él decía, los malos tienen que estar en la cárcel, no es al revés. No es que los buenos ahora somos víctimas de los malos. Él lo tenía muy claro, lo decía en palabras con esa tranquilidad, elegancia, caballerosidad y educación con la que él hablaba, pero con esa firmeza que no le faltaba, porque él se formó en la violencia”, señaló Uribe Londoño en El Debate.