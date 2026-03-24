Cuando el general Carlos Triana anticipó en SEMANA quién estaba detrás del atentado a Miguel Uribe Turbay: “También caerán los autores intelectuales”

El magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay fue ordenado por la Segunda Marquetalia, una de las disidencias de las Farc, según una escalofriante confesión que SEMANA reveló.

“Van a caer los autores intelectuales”: el director de la Policía, el general Carlos Triana, revela a SEMANA detalles de la investigación sobre el atentado contra Miguel Uribe Turbay

Exclusivo: la Segunda Marquetalia ordenó matar a Miguel Uribe Turbay. SEMANA revela la escalofriante confesión de uno de los condenados

Se trata de un testimonio rendido ante la Fiscalía por Simeone Pérez Marroquín, alias el Viejo, condenado a 22 años de prisión por planear el crimen del entonces precandidato presidencial del Centro Democrático, el 7 de junio del año pasado en el parque El Golfito, en el barrio Modelia de Bogotá. El senador murió el 11 de agosto de 2025 tras varios meses luchando por su vida en la Fundación Santa Fe.

“El grupo que ordenó el atentado en contra del senador Miguel Uribe fue la Segunda Marquetalia”, confesó el Viejo en un interrogatorio el pasado 9 de febrero y que hasta ahora sale a la luz. Cuando los investigadores de la Fiscalía le preguntaron quién impartió la orden directa del magnicidio, el Viejo reveló: “La impartió el Zarco Aldinever, de la Segunda Marquetalia”.

La Segunda Marquetalia es una de las disidencias de las Farc, comandada por Iván Márquez y cuyo hombre de confianza era José Manuel Sierra Sabogal, conocido con el alias del Zarco Aldinever, quien, según informó el Ministerio de Defensa, el 11 de agosto del año pasado fue asesinado por el ELN en la frontera con Venezuela.

Mientras la Segunda Marquetalia negociaba la paz total con el Gobierno Petro, uno de sus integrantes ordenó el magnicidio de Miguel Uribe Turbay, según se desprende de lo confesado por el Viejo.

En junio de 2025, el director de la Policía Nacional, el general Carlos Triana, le reveló a SEMANA detalles de la investigación sobre el atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

El director de la Policía Nacional, el general Carlos Triana, en la portada de SEMANA de junio de 2025 Foto: Semana

“Frente a este hecho lamentable, que rechazamos con contundencia desde la Policía, se inició un trabajo maratónico en términos de investigación criminal. Son más de 180 investigadores de la institución, expertos, policía científica, hombres de inteligencia, iniciaron un trabajo y hoy podemos hablar de forma contundente que los autores materiales del atentado están a disposición de la Fiscalía. Hay un aprehendido, que es el menor de edad, y tres capturados por los delitos de homicidio en el grado de tentativa y porte ilegal de armas. Quiero indicar que, así como cayeron los autores materiales, también caerán los autores intelectuales. Estamos en ese proceso investigativo articulado y coordinado con la Fiscalía”, dijo en aquel momento el oficial.

“Aquí llama la atención todo lo que se planeó antes, durante y después del hecho. La investigación nos indica que no fue fortuito, sino algo planeado. Son personas que se reúnen, se concentran y planean la afectación a la integridad del senador, y esto implica que hay alguien detrás de todo esto. Podemos decir claramente que hay una intelectualidad y que, a través de un outsourcing criminal, contratan grupos criminales. En este caso, contrataron un grupo criminal dedicado no solamente al tráfico de estupefacientes, sino a generar estas afectaciones a la vida. Hubo reuniones previas y esos encuentros los tenemos muy claros. Hay una persona líder que da instrucciones y órdenes a otras personas. Hay un hecho claro y contundente: fue la ubicación de los dos vehículos. Eso nos dio las primeras líneas de trabajo para identificar e individualizar a las personas. Hubo una primera captura: el colombovenezolano, una persona que utiliza un carro y sabemos que participó en reuniones previas donde se dan las instrucciones”, agregó, en la referida entrevista con SEMANA.

Cuando el general Triana fue consultado por la autoría de la denominada Segunda Marquetalia, respondió: “Nada es descartable, absolutamente nada. Eso forma parte de las investigaciones. Vamos por un camino para encontrar a los autores intelectuales y que, como le dije anteriormente, también van a caer. Con la capacidad de la Policía, puesta a disposición de este caso, vamos a llegar a la intelectualidad”.

“No habrá impunidad, esa es la misión que tenemos como policías. Mire, hemos analizado más de 12.000 datos y eso es un dato supremamente importante. Fotogramas, sistemas de información propios de la Policía, para llegar a identificar a los autores materiales y llegar a los intelectuales. La capacidad de la institución está dada para mostrarle al país que no habrá impunidad, que estamos trabajando incansablemente desde el día del atentado, y vamos a llegar a la verdad”, acentuó.