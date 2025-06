“Van a caer los autores intelectuales”: el director de la Policía, el general Carlos Triana, revela a SEMANA detalles de la investigación sobre el atentado contra Miguel Uribe Turbay

C.T.: Aquí llama la atención todo lo que se planeó antes, durante y después del hecho. La investigación nos indica que no fue fortuito, sino algo planeado. Son personas que se reúnen, se concentran y planean la afectación a la integridad del senador, y esto implica que hay alguien detrás de todo esto. Podemos decir claramente que hay una intelectualidad y que, a través de un outsourcing criminal, contratan grupos criminales. En este caso, contrataron un grupo criminal dedicado no solamente al tráfico de estupefacientes, sino a generar estas afectaciones a la vida. Hubo reuniones previas y esos encuentros los tenemos muy claros. Hay una persona líder que da instrucciones y órdenes a otras personas. Hay un hecho claro y contundente: fue la ubicación de los dos vehículos. Eso nos dio las primeras líneas de trabajo para identificar e individualizar a las personas. Hubo una primera captura: el colombovenezolano, una persona que utiliza un carro y sabemos que participó en reuniones previas donde se dan las instrucciones. Alias Chipi es una persona líder, lo estamos buscando para llevarlo ante la Justicia.

SEMANA: ¿Pero, entonces, esa hipótesis de un “crimen de Estado” no tiene tanta solidez como otras?

C.T.: No habrá impunidad, esa es la misión que tenemos como policías. Mire, hemos analizado más de 12.000 datos y eso es un dato supremamente importante. Fotogramas, sistemas de información propios de la Policía, para llegar a identificar a los autores materiales y llegar a los intelectuales. La capacidad de la institución está dada para mostrarle al país que no habrá impunidad, que estamos trabajando incansablemente desde el día del atentado, y vamos a llegar a la verdad.

C.T.: Esto está siendo analizado y profundizado por parte de los investigadores en coordinación con la Fiscalía, pero lo que sí le puedo decir es que sí hubo una planificación, no fue fortuito. Hubo un outsourcing criminal, es decir, es una banda delincuencial.

“Le pusieron precio a la cabeza del director de la policía. Eso no nos va a amilanar”. | Foto: juan carlos sierra-semana

C.T.: La información que tengo es que fue dinero en efectivo, estamos avanzando para determinar cuánto, si lo entregaron antes o no lo entregaron. Pero digamos que hay unas líneas muy claras para determinar el monto específico o el pago que hicieron los autores intelectuales por este atentado en contra del senador.

C.T.: Es un menor de edad, su madre no está desde que él tenía 3 años, su papá tampoco está en el país, vive con su tía abuela. Ese joven, muy seguramente, fue instrumentalizado a partir de la vulnerabilidad que tiene. En estos escenarios utilizan menores de edad, precisamente con esa intención, que sean o que tengan algunas complejidades en su vida familiar. Son instrumentalizados para cometer atentados de estas características.

C.T.: No hay punto de comparación, esa oscura página de nuestra historia quedó en el pasado. Aquí nos enfrentamos a desafíos actuales, que los vamos a enfrentar de forma decidida para recuperar la confianza y la credibilidad. Debo decirle al pueblo colombiano que son 186.000 policías de la patria que trabajan de forma incansable en los territorios. Cualquier amenaza criminal la vamos a enfrentar con toda la capacidad institucional. Acá hay una Policía centenaria que ha marcado diferencia en el marco de la investigación criminal, de la inteligencia, y así es reconocida. Vamos por el camino de recuperar la tranquilidad y la seguridad de los colombianos.

C.T.: Esta Policía no va a descansar hasta encontrar a los últimos autores materiales, a los intelectuales, porque ustedes como familia necesitan saber eso. La capacidad institucional está puesta a disposición de este caso, que rechazamos, nos duele el corazón también, es así como cuando asesinan a nuestros policías. Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias, a la captura de los autores materiales en su totalidad, pero también a los autores intelectuales, van a caer y de eso me voy a encargar como director general de la Policía Nacional. Mis hombres y mujeres entienden que esto es algo que no debió haber sucedido. Nuestra capacidad está dada para llegar hasta el final, es decir, a todos los autores intelectuales y materiales, que se pongan al recaudo de la Justicia para que respondan.