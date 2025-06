Tras el atentado en Bogotá contra el senador y precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay, el 7 de junio de 2025, las autoridades arman el rompecabezas de la organización criminal detrás de los hechos.

Hasta ahora están detenidos el sicario, que es un menor de edad, una mujer de 19 años de edad identificada como Katerine Andrea Martínez Martínez y un sujeto de nombre Carlos Eduardo Mora González.

La mujer detenida, a su vez, es una persona de 19 años de edad que fue detenida en Caquetá y que se hace llamar en el mundo delictivo con el alias de Gabriela. Ella, de acuerdo con el relato de Mora González, dado a conocer por SEMANA, fue la persona encargada de la logística del plan criminal, pedir por aplicación la moto que llevó al sicario al lugar de los hechos y suministrarle el arma con el que disparó al senador.

Y el tercer capturado es Carlos Eduardo Mora González, el conductor de un vehículo Spark que quedó registrado en cámaras de seguridad y dentro del cual el sicario se cambió de ropa y recibió el arma de manos de alias Gabriela para que perpetrara el crimen.

Y está prófugo alias el Costeño, el mismo que se ve dentro del vehículo referido y quien, de acuerdo con Mora González y el sicario menor de edad, fue el cerebro detrás de la ejecución del plan criminal.

Alias el Costeño es Bayron Trujillo Caballero, también conocido en el mundo criminal como alias el Negro. Tiene una relación estrecha con actores ilegales de toda índole en Florencia (Caquetá) y cuenta con 24 procesos judiciales de toda índole.

Bayron Trujillo Caballero, alias El Costeño. | Foto: Captura de video Youtube @FocusNoticias

El portal Focus Noticias dio a conocer la imagen del sujeto y dio cuenta de cómo Trujillo Caballero tiene un expediente criminal de toda índole. Por ejemplo, el 22 de febrero de 2024 se fugó de las autoridades tras un retén de las autoridades, que encontraron dentro de su vehículo armas, específicamente fusiles de largo alcance. En ese operativo, él estaba, según el registro de las autoridades dado a conocer por ese portal, junto a Carlos Eduardo Mora González, de manera que no es cierto, como ha sostenido este último, que recién conoció a alias el Costeño, con motivo del atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay.

En dicho registro quedó el relato de cómo, de un momento a otro, alias el Costeño salió a correr y se lanzó a un vacío, en inmediaciones de un río. Todo con tal de escapar de las autoridades cuando descubrieron el arsenal que llevaba consigo.

En ese momento, las autoridades incautaron el vehículo y detuvieron a Carlos Eduardo Mora González, hecho que empata con las revelaciones recientes según las cuales Mora González estuvo detenido en Florencia por tráfico de armas. En ese momento fue legalizada la captura, pero luego recuperó su libertad.

La pieza del rompecabezas es que ese día estaba acompañado por alias el Costeño, el hoy prófugo por el atentado contra el precandidato presidencial.

Bayron Trujillo Caballero nació el 19 de junio de 1994, de manera que este 19 de junio de 2025 está de cumpleaños. Se mueve con tranquilidad por Florencia (Caquetá), donde hay alta presencia de las disidencias de las Farc. En Caquetá también vivía Mora González antes de trasladarse a Bogotá, específicamente en una zona de invasión. Cabe recordar que alias Gabriela también fue detenida en Caquetá. Ella, una vez se cometió el atentado, se cambió el color del cabello, se subió a una flota y se fue al sur del país, cuando fue detenida en un billar. Todos tienen conexiones en Florencia (Caquetá), donde están las disidencias de las Farc.

Bayron Trujillo Caballero, alias el Costeño o alias el Negro, increíblemente ha logrado evadir a las autoridades pese a los 24 casos en su contra. En su historial está, por ejemplo, la denuncia de su expareja, que lo señaló de llegar a la casa drogado y tomado a pegarle. También, otra denuncia porque supuestamente, en estado de alicoramiento, llegaba a casa a enseñarle a su hijo, de 8 años de edad, a manipular armas y cuchillos. Y otra denuncia de su expareja sentimental, que señaló que él le propinó varias puñaladas.

Así mismo, hay otra denuncia de un cuñado suyo, quien denunció que, por diferencias con Trujillo Caballero, él lo amenazó y le pidió que se fuera de Caquetá so pena de asesinarlo. El familiar, según la denuncia dada a conocer por Focus Noticias, no tuvo de otra que marcharse y denunciar a alias el Costeño por desplazamiento forzado.

En el relato que SEMANA dio conocer, Mora González sostuvo que alias el Costeño fue el cerebro detrás del atentado.

“Todo esto empezó el día viernes 6 de junio de 2025, cuando yo estaba trabajando en la aplicación InDrive y me encontraba en Soacha, San Antonio (…) recibí un mensaje por WhatsApp a mi número, me lo envió el Costeño, que es una persona que conocí hace una semana más o menos y me lo presentó un amigo que está en Ecuador; a él le dicen Churco”, dijo en la declaración.

“Este mensaje fue como a las diez u once de la mañana y decía: ‘¿Cómo está, parcero? Nos vemos para lo que yo sabía, para lo de Modelia’. Ahí recuerdo que el Costeño iba a darle plomo a alguien, eso lo hablamos el día viernes 6 de junio de 2025 en el carro”, contó el conductor a la Fiscalía.

La Fiscalía demostró que Carlos Eduardo Mora González condujo vehículo involucrado en el ataque. | Foto: Montaje El País: Captura de video: Noticias Caracol / Captura Fiscalía

Luego relató cómo, supuestamente, conoció al Costeño cuando fue a recogerlo: “Eran más o menos como la una o dos de la tarde, yo iba en el carro Chevrolet Spark color gris oscuro (…) me acuerdo de que estaba vestido con una chaqueta negra, jean azul y unas gafas. Nos fuimos para la avenida Primero de Mayo”.

En ese momento contó cómo el Costeño le ofreció participar en el crimen a cambio de dinero. “Me dijo que iba a hacer una operación de meterle plomo a alguien, que si yo le servía de patrulla me daba 5 millones. Me dijo que era a las 4:30 en Modelia, pero no me dijo quién era la persona ni nada”.

“Me dijo que fuéramos a ver en dónde era la vuelta para ver la zona (…) cuando íbamos cerca al centro comercial Plaza de las Américas, el Costeño me dijo que fuéramos a recoger a un muchacho (…) y nos fuimos para Modelia”, contó sobre la planeación del crimen que realizaron el viernes.

De este Chevrolet Spark gris se bajaron el menor que perpetró el atentado y sus dos cómplices. Alias el Costeño, quien lo contrató, y una mujer que le entregó el arma. | Foto: Captura de video

Ahí fue cuando el conductor conoció la negociación con el sicario adolescente: “Volteamos a la derecha por una callecita que da al parque donde se iba a cometer el hecho. En el camino, el Costeño le iba diciendo al otro chino que iban a llegar al punto, que tenía que matar a alguien. Le dijo que le iba a pagar 20 millones”.

“El Costeño se baja y trae para el carro al chino. El chino se monta adelante, el Costeño y la china atrás, ahí es cuando la muchacha saca el arma que llevaba en la cintura, se la pasa al Costeño y él se la pasa al chino. La muchacha le dice que se quite la chaqueta y la gorra”, agregó.

Katerine Andrea Martínez Martínez, detenida en Florencia (Caquetá) como presunta partícipe en el plan criminal contra Miguel Uribe Turbay. | Foto: Imágenes del video publicado por SEMANA y suministrado por la Policía Nacional

“Al día siguiente me di cuenta de la magnitud de lo que había pasado por las redes sociales. Yo empiezo a ver lo que publicaban, y al ver al chino que cogieron, yo dije: ‘Este fue el chino que yo recogí’. Y pues, al ver lo que había pasado, seguí trabajando normal porque yo pensé: qué me voy a poner a volarme. En el carro están mis datos. Si me cogen, voy y me presento, que pase lo que tenga que pasar, porque ya está hecho el daño. Le conté a mi esposa y le dije: ‘Lo hecho ya hecho está, y ya vienen las consecuencias’”.