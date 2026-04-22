Arauca dice adiós a la profesora Paola Infante Jaimes, muerta en medio de un atentado del ELN a la Policía en Saravena

Este miércoles, a las 2:30 p.m., se realizarán en la a iglesia central de Cristo Rey, en Saravena, las exequias de la profesora Paola Infante Jaimes, directora del Centro Educativo Rural Atanasio Girardot, muerta en medio de un atentado terrorista del Ejército de Liberación Nacional (ELN) contra la Policía.

En esos hechos, ocurridos el domingo, ocho uniformados resultaron heridos cuando integrantes de ese grupo armado ilegal detonaron artefactos explosivos en inmediaciones del Colegio Rafael Pombo en el que la Policía acompañaba un evento escolar, pero la parte más grave la llevó la docente.

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Según informó el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, la profesora fue herida de muerte durante la reacción policial.

“Lo más lamentable fue la muerte de la profesora Paola Infante Jaime (Qepd.), quien falleció a causa de las graves heridas sufridas durante la reacción policial frente al ataque terroristas”, dijo el alto funcionario.

El medio La Prensa Araucana indicó que la profesora fue ingresada el hospital del Sarare con heridas en su cráneo, en su rostro, en sus miembros inferiores y un compromiso respiratorio que acabaron con su vida.

“Expresamos nuestra profunda solidaridad con la familia de la docente. Así mismo, se adelantarán todas las investigaciones y actuaciones judiciales necesarias para esclarecer los hechos y proceder conforme a la ley”, manifestó el Ministro, quien a su vez deseo pronta recuperación a los ocho policías y anunció que “avanzarán en la captura de los responsables”.

Pedro Sanchez Foto: MinDefensa

Por su parte, la gobernación de Arauca decretó día de duelo simbólico departamental este miércoles 22 de abril e invitó a la comunidad a participar de las exequias de la docente.

El impacto emocional en la población fue tal que la Institución Educativa Técnico Comercial José Eustasio Rivera de Saravena suspendió sus clases durante dos días.

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La docente era además miembro de la Asociación de Educadores de Arauca (ASEDAR).

La gobernación de Arauca lemantó lo ocurrido y manifestó que “eleva un llamado por la vida, la paz y el respeto a la población civil”.

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