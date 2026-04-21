Abuelo de 89 años murió tras ser brutalmente golpeado en Medellín por tocar por error la puerta de una casa

La muerte de don Elías de Jesús Ladino Bartolo, un músico de 89 años, tiene consternados a los habitantes del barrio Pedregal, a sus familiares y a las autoridades, que buscan determinar las verdaderas causas de su deceso.

El abuelo, recordado por su destreza con la trompeta y por su banda papayera, falleció el sábado en su casa; sin embargo, el caso se relaciona con un episodio de intolerancia en el que él terminó fuertemente golpeado.

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Los hechos sucedieron 46 días atrás, cuando don Elías salió de su casa a buscar una ropa que había llevado a la modistería.

Según contaron sus familiares a medios locales, debido a su edad, se equivocó de casa y tocó en el lugar que no era de una manera desmedida lo que provocó la ira de un adolescente.

Vista de Medellín Colombia desde las montañas circundantes. Foto: Getty Images

“Se equivocó de casa, él tocó muy duro la puerta, salió una persona de allá y como que tuvieron una discusión”, le dijo a Telemedellín una sobrina de don Elías.

El joven de 18 años le propinó un fuerte golpe en la cabeza, el abuelo cayó rodando por unas escaleras y sufrió fuertes traumatismos que obligaron a que fuera remitido a varios centros asistenciales de Medellín.

Inicialmente, el adulto mayor fue remitido a un centro asistencial, de ahí fue llevado a uno de mayor complejidad en El Poblado y este lo retornó a otra de sus sedes, donde fue dado de alta. Según aseguraron a medios locales sus familiares, porque no podía sometérsele a intervenciones quirúrgicas por su avanzada edad.

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Don Elías fue llevado a su casa el 17 de marzo, allí pasó malos momentos hasta que su salud se complicó y el sábado 18 de abril falleció.

“A las 11:18 a.m. del día 18 de abril de 2026, el CTI de la Fiscalía, en coordinación con el fiscal del caso, realizó la inspección técnica al cadáver de este hombre de 89 años, quien presenta lesiones ocasionadas por golpes. La víctima fue lesionada el 04 de marzo de 2026 y posteriormente fue trasladada a un centro asistencial donde es atendido y dado de alta el 17 de marzo de 2026”, indicó el informe de homicidios del Sistema de Información para la Seguridad y Convivencia de Medellín (Sisc).

Por su parte, el general Henry Bello, comandante de la Policía Metropolitana, manifestó que ya investigan lo ocurrido. “Vamos a investigar el hecho del 4 de marzo, si producto de esa caída le produjo los hechos que suscitaron el día sábado, donde este ciudadano falleció”.

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Don Elías ya fue sepultado en el cementerio San Pedro, en Medellín.