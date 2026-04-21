Federico Gutiérrez canceló lanzamiento de libro sobre el M-19: “En Medellín nunca tendrá espacio la apología al terrorismo”

Once minutos antes de que comenzara el evento de lanzamiento del libro El M-19, de la guerra a la política, en la Biblioteca Pública Piloto de Medellín, el alcalde Federico Gutiérrez decidió cancelarlo.

“Este evento se cancela. En Medellín nunca tendrá espacio la apología al terrorismo”, dijo el funcionario en su cuenta de X.

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“Acabo de ordenar la cancelación de este evento en la Biblioteca Pública Piloto. El M-19 no fue un ‘relato romántico’: fue un grupo armado terrorista que dejó víctimas, dolor y muerte en Colombia. Recordemos el holocausto del Palacio de Justicia. Nuestra ciudad respeta la memoria de las víctimas, no la propaganda de quienes empuñaron las armas”, agregó.

El candidato presidencial Federico Gutiérrez estuvo reunido por más de cinco horas con los integrantes del Partido Liberal Bogota mayo 10 del 2022 Foto Guillermo Torres Reina / Semana Foto: GUILLERMO TORRES REINA

“Este evento tiene un carácter evidentemente político y ninguna entidad pública puede albergarlo, además, por ley de garantías. Inaceptable que alguien de la biblioteca hubiera permitido esta agenda. Aquí defendemos la legalidad. La Alcaldía de Medellín, ni mucho menos yo, nos vamos a prestar para esto”, expresó.

Entre los asistentes al evento, en la Biblioteca Pública Piloto, la noticia cayó como un baldazo de agua fría.

Uno de ellos, el representante a la Cámara Daniel Carvalho.

“Se equivoca el alcalde en el fondo y en la forma: un alcalde no es un censor cultural, no le corresponde ese papel, que puede volverse muy peligroso. La biblioteca no es una oficina más de la alcaldía”, dijo.

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“La desmovilización del M19 fue una realidad benéfica para el país y la democracia y la mayoría de sus miembros cumplieron con los acuerdos. Pretender callar eso es equivocado histórica y políticamente”, agregó.

Otro de los que se pronunció es el electo congresista del Pacto Histórico, Hernán Muriel.

“El libro desarrolla un análisis de la trayectoria histórico-política de un movimiento… en ningún momento se hace apología al terrorismo”, escribió en la red social X.

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El autor del libro es Jaime Rafael Nieto López, un reconocido profesor universitario que se ha dedicado a estudiar las razones de los conflictos armados en el país, entre otros temas.