Ataque del ELN deja a dos policías muertos en Saravena, Arauca: eran investigadores de la Sijin

Este miércoles, 3 de septiembre, se registró un nuevo ataque contra la Policía Nacional, en el que dos de sus integrantes murieron luego de un atentado a disparos por parte del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Los hechos ocurrieron en Saravena, Arauca, y las autoridades adelantan las respectivas investigaciones del caso. Los víctimas fueron identificados como el intendente Jaime Moreno Cuasialpud y el patrullero Juan David Pérez Bechara, ambos adscritos a la Seccional de Investigación Criminal (Sijin).

“Rechazamos rotundamente estos actos de cobardía por parte de grupos que no solo afectan a una institución, sino también la tranquilidad de toda la comunidad”, dijo la Policía del Arauca por medio de un comunicado.

Lo que se ha conocido es que los ilegales huyeron con rumbo desconocido tras este ataque por parte de esta guerrilla, que delinque en el departamento de Arauca, pese a las operaciones que adelantan las Fuerzas Militares de Colombia.

En varios videos que circulan en redes sociales se aprecia el caos y lo que relatan los habitantes de esta zona, así como el sonido de los disparos. Varios uniformados corren de un lado a otro ante el ataque de los ilegales.

El periodista Henry Forero criticó el grave panorama en esta zona del país: “¡Mientras @petrogustavo pasea por el Asia, esta es la realidad del país! ¡Asesinados dos policías de la Sijin en ataque cobarde a la estación de policía en Saravena, Arauca. Se esperan refuerzos! Y es la tal paz total de que habla el desgobierno".

