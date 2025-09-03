Suscribirse

Arauca

Ataque del ELN deja a dos policías muertos en Saravena, Arauca: eran investigadores de la Sijin

Los uniformados sufrieron graves heridas por la fuerte explosión.

Gabriel Salazar López

Gabriel Salazar López

Periodista Semana

3 de septiembre de 2025, 6:59 p. m.
Uniforme Policía Colombia
El ELN asesinó a dos policías en Arauca. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA

Este miércoles, 3 de septiembre, se registró un nuevo ataque contra la Policía Nacional, en el que dos de sus integrantes murieron luego de un atentado a disparos por parte del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Los hechos ocurrieron en Saravena, Arauca, y las autoridades adelantan las respectivas investigaciones del caso. Los víctimas fueron identificados como el intendente Jaime Moreno Cuasialpud y el patrullero Juan David Pérez Bechara, ambos adscritos a la Seccional de Investigación Criminal (Sijin).

“Rechazamos rotundamente estos actos de cobardía por parte de grupos que no solo afectan a una institución, sino también la tranquilidad de toda la comunidad”, dijo la Policía del Arauca por medio de un comunicado.

Lo que se ha conocido es que los ilegales huyeron con rumbo desconocido tras este ataque por parte de esta guerrilla, que delinque en el departamento de Arauca, pese a las operaciones que adelantan las Fuerzas Militares de Colombia.

En varios videos que circulan en redes sociales se aprecia el caos y lo que relatan los habitantes de esta zona, así como el sonido de los disparos. Varios uniformados corren de un lado a otro ante el ataque de los ilegales.

Contexto: Tres jóvenes fueron asesinados en Tame, Arauca: según Indepaz esta es la masacre 51 en Colombia en 2025

El periodista Henry Forero criticó el grave panorama en esta zona del país: “¡Mientras @petrogustavo pasea por el Asia, esta es la realidad del país! ¡Asesinados dos policías de la Sijin en ataque cobarde a la estación de policía en Saravena, Arauca. Se esperan refuerzos! Y es la tal paz total de que habla el desgobierno".

Contexto: El veto del ELN al Centro Democrático en Arauca

La situación de orden público en el departamento de Arauca sigue siendo muy complicada, pese a las operaciones militares que se han registrado en esta zona del país, donde el ELN impone sus reglas de horror. Se espera el pronunciamiento de las autoridades en las próximas horas.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Se salvó el acuerdo que promueve las inversiones entre Colombia y Venezuela, tras su paso por la Corte Constitucional

2. Así puede conseguir un crédito de 7.500 dólares en Estados Unidos antes del 30 de septiembre, para adquirir un carro eléctrico

3. Video: 15 muertos al descarrilarse el emblemático funicular de Lisboa en Portugal: “nunca había ocurrido en nuestra ciudad”

4. Advertencia sin precedentes: Marco Rubio promete el fin de la impunidad para los cárteles en México

5. Cantante colombiano sufrió accidente cerebrovascular; su familia pidió ayuda para su tratamiento: “Agradecemos cada aporte”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

PolicíaSaravenaELN

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.