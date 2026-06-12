Yohir Akerman aparece mencionado en un escándalo que sacude al PSOE en España

El nombre del columnista Yohir Akerman ha sido mencionado en los últimos días por distintos medios españoles en medio del escándalo que sacude al Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y que ha puesto contra las cuerdas al presidente Pedro Sánchez. En Colombia, el caso fue retomado este viernes por el periodista Juan Pablo Calvás en Caracol Radio.

Según un artículo del diario español ABC, Akerman, en el 2021, contactó a Miriam Serrano, una joven a la que le planteó “reabrir” un proceso por supuesto acoso por sexting contra el fiscal José Grinda.

El escándalo radica en que hay investigaciones porque habría un plan para afectar a jueces y fiscales cuyas decisiones afecten al gobierno socialista.

“El acta de declaración de la joven detalla cómo se orquestó esta alianza. Según confesó, una persona extranjera residente en Nueva York contactó con ella en 2021. Se trataba del periodista y abogado colombiano Yohir Akerman, quien, junto a un individuo llamado Vytenis, le planteó reabrir la causa de supuesto acoso por sexting contra Grinda cuando ella era menor de edad”, informa el artículo de ABC, del pasado 4 de junio.

De acuerdo con el reporte, “Akerman y Vytenis llevaron” a la mujer al hotel Radisson Red, de Madrid, “con todos los gastos pagados”. Allí, según la versión, le habrían presentado a Leire Díaz, una exdirigente política del PSOE imputada por la Audiencia Nacional por una presunta trama que buscaba “desestabilizar” los procedimientos judiciales contra el PSOE y el Gobierno.

“El objetivo de esta operación era reactivar una vieja causa judicial contra el fiscal Grinda, de la que había sido absuelto —supuestamente por mantener conversaciones de carácter sexual con una adolescente de 15 años a través de una aplicación de mensajería instantánea— y usarla como posible arma de extorsión. Para ello tenía que contar con la colaboración de ‘la chica de Alcaudete’, como se denominaba a la joven denunciante. A cambio de silenciar el escándalo, la organización exigiría a Grinda información confidencial sobre su superior, Alejandro Luzón, y el archivo de casos de corrupción que acechaban al círculo de Pedro Sánchez”, reporta el diario ABC.

“La denuncia contra Grinda fue archivada en 2017, pues se probó que el contacto entre el fiscal y la joven se dio sin que Grinda conociera la verdadera edad de Miriam, pues ella afirmaba tener 22 años”, señaló Caracol Radio.