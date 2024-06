Felipe Rocha, el empresario que estafó con una “pirámide ganadera” a la élite bogotana, fue llamado a juicio

“Evidentemente, iba a haber un momento en que esa estructura no iba a aguantar, llámese pirámide, o como se quiera llamar ese modelo, pero no iba a aguantar”, afirmó la juez de control de garantías en marzo pasado al señalar que no había modo de sostener ese modelo de negocio. “Si la situación era tomar dinero de los últimos inversionistas para responderles a los primeros, evidentemente en algún momento el modelo iba a estallar y, obvio, los últimos van a ser los más perjudicados”.