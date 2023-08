Fracasó el intento de conciliación de Felipe Rocha, cerebro de la pirámide de los ricos, con sus víctimas. Su mamá también fue denunciada, esta es la historia

La justicia le cerró el cerco al empresario Felipe Rocha, creador de lo que se ha denominado como una pirámide ganadera vip por el alto perfil y montos que invirtieron sus clientes. Las últimas cartas que se jugó para bajarle la espuma al escándalo y llegar a un acuerdo con las víctimas no dieron los resultados esperados por él y su equipo de abogados.

Esto no sucedió, solo lo apoyó el 60 por ciento. Los inversionistas, muchos de ellos amigos de vieja data, personas cercanas a su familia y uno que otro familiar, no estuvieron de acuerdo con el hecho de que se obviara la reparación de los graves daños causados al patrimonio y su confianza. Igualmente, se generó una fuerte discusión sobre la cifra real de la estafa, que se ha convertido en un verdadero misterio.

De esta forma, a Rocha se le quemó su estrategia para conciliar. Las víctimas no aceptaron el acuerdo, lo que le da vía libre a la Superintendencia para actuar. Como si fuera poco, SEMANA conoció las dos denuncias presentadas ante la Fiscalía por estafa agravada y una cuantía que es una incógnita. Rocha habla de 16.000 millones de pesos, pero las víctimas, reunidas en grupos, afirman que puede superar los 60.000 millones, según el abogado que los defiende. En las denuncias se hacen señalamientos muy fuertes en contra de Rocha Medina y de su madre, María Francisca Medina de Rocha, quien ahora es calificada como cómplice.

“María Francisca Medina de Rocha, al ser la presidenta y representante legal de Agropecuaria Achury Viejo y Cía., debía tener conocimiento de los ingresos de la sociedad y el concepto de estos, así como las actividades que estaba adelantando”, precisa la denuncia radicada. Bajo esta premisa, se señala que la madre de Felipe “conocía los pagos y transferencias que se le hacían a la sociedad y tenía presente la presunta falsedad y el engaño en las compraventas de ganado al no existir reportes en los egresos”.

Las nuevas víctimas

Una de las inversionistas no dudó en calificarlo, en su momento, como “su ángel de la guarda” por las buenas noticias que siempre le entregaba. Rocha aprovechaba su buen nombre y carisma para insistirles en que invirtieran más, pues contaba con nuevos cupos disponibles, lo que se traducía en mayores dividendos en este “negocio fructífero”, que ya tenía sus años y cientos de clientes satisfechos.

Con el dinero en su cuenta, Rocha empezaba a desprenderse de sus inversionistas, las respuestas a los mensajes de WhatsApp ya no eran tan inmediatas y, cuando se le preguntaba sobre la forma de conocer presencialmente el ganado comprado, siempre tenía la excusa perfecta: un viaje de negocios, una enfermedad, una salida con su familia, en fin, una larga lista de etcéteras.

“Es evidente que el señor Felipe Rocha empleó distintos medios para darle apariencia de veraz al negocio (...) valiéndose de engaños, falsas imágenes del ganado, información detallada de novillos inexistentes, así como novedades de su estado”, asegura la denuncia . Pese a la desastrosa revelación, Rocha manifestó que iba a responder y puso sobre la mesa los contactos de sus abogados a fin de que hablaran con ellos y arreglar el problema para que “reconocieran la seriedad del negocio y recuperaran la fe”. Algo que hasta el momento no ha sucedido.

Otra fuente cercana al proceso no dudó en afirmar que “Felipe Rocha no tiene escapatoria”, pues existe mucha evidencia. Lo que le queda al joven empresario, quien manchó la historia de su familia, es sentarse a negociar nuevamente para fijar un reintegro a las decenas de víctimas. Esto no lo exculpa de responsabilidad penal, pues lo cierto es que desde el minuto cero sabía que todas sus actuaciones eran ilegales. “Están aliviando el tema que se les va a venir desde la perspectiva penal”.