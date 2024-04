Exclusivo: hermano de Juan Guillermo Monsalve, testigo estrella contra Uribe, se confiesa y lo desmiente. Habla del senador Iván Cepeda

En pocos días se iniciará el juicio contra Álvaro Uribe Vélez. Mientras la Fiscalía decidió acusarlo, calificándolo como presunto “determinador” de los delitos de fraude procesal y soborno a testigos, SEMANA conoció el impactante testimonio de Óscar Hernán Monsalve, hermano de Juan Guillermo Monsalve. Este último es un preso condenado que se convirtió en testigo estrella contra el expresidente y quien ha estado rodeado por las contradicciones y los escándalos.

El 14 de diciembre de 2023, Óscar Hernán declaró ante el fiscal 10 delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Andrés Alberto Palencia, y lo primero que hizo fue hablar del senador Iván Cepeda. La explosiva declaración fue tomada en un consulado. Durante casi hora y media, desmintió todo lo dicho por su hermano contra el expresidente.

“Él (Juan Guillermo) se metió, pues, se metió no, a él lo metió Iván Cepeda (…). Lo que pasa es que cuando mi hermano se fue a meter a eso, él sí me llamó a mí, él me llamó a mí a decirme lo que iba a hacer. Yo en ese momento no estoy, pues, de acuerdo con eso, con lo que él iba a hacer, porque era algo muy aparte de por lo que él estaba en la cárcel, no tenía nada que ver con eso (…) pero Iván Cepeda sí, sí, fue el que lo contactó (…) él fue el que lo metió en ese cuento”.

Juan Guillermo Monsalve había relacionado con supuestas actividades paramilitares a los hermanos Álvaro y Santiago Uribe. “Él ya estaba detenido, claro, cuando me llamó pa decirme que era que le iban a colaborar pa él tener buenos beneficios (...) O sea pa él mentar a Álvaro Uribe, pa meter a Santiago Uribe, que algo que le había propuesto pues Iván Cepeda”, contó Óscar Hernán, quien agregó ante los fiscales: “Yo de una le dije que no estaba de acuerdo con eso, que no me metiera en ese cuento tan pendejo (...) yo vi que a él no le gustó eso”.

Durante la diligencia, el fiscal le insistió a Óscar Hernán sobre qué clase de beneficios le ofrecieron al testigo Monsalve. “Me acuerdo que él tenía beneficios con esto, para proteger a la familia. A mi papá, a mi mamá, a todos nos llamaron pa Bogotá, pero nunca fui, mi hermana Laura y yo nunca fuimos. Que teníamos buenos beneficios, que hasta nos sacaban del país por ir hasta allá”.

Óscar Hernán Monsalve, hermano mayor de Juan Guillermo, desmiente todo lo que su familiar ha dicho contra el exmandatario. Reconoce la foto del camuflado, pero, según él, fue tomada con un uniforme del Ejército. “Una cosa de culicagados”, afirma. | Foto: Suministrada a Semana A.P.I.

El hermano del testigo Monsalve entregó más detalles. “A mi papá lo hacen ir allá a Bogotá pa tener una conversación con Iván Cepeda (...) Ahí fue cuando a mi papá nunca le gustó esto, nunca. Ahí fue cuando Iván Cepeda le dijo: usted no sabe con quién se metió, se metió con un monstruo. Mi papá cada rato me cuenta a mí eso. Mi papá le contestó: ¿monstruo? Monstruo fue que nos hizo meter usted (...) Mi papá, al otro día, volteó otra vez pa Medellín. Nunca estuvo de acuerdo con eso”.

Según Óscar Hernán, Cepeda les pidió que “colaboraran”. “Mi papá dijo no”, contó el hermano de Monsalve. El testimonio se torna más complejo cuando Óscar Hernán trata de explicar lo que supuestamente le pidieron a su hermano que hiciera en el proceso contra los Uribe. “Que él hablara pues de la gente de la región de Santiago Uribe, de Álvaro Uribe, que los mentara a ellos”, dijo. Después lanzó una frase inquietante: “Iván Cepeda mantiene en las cárceles buscando presos para enredar”.

Óscar Hernán explicó que “la familia quedó muy dividida (...) hay que agradecerle a Iván Cepeda que fue el que nos metió en este cuento a nosotros, nos dividió totalmente, nosotros éramos una familia muy unida, por ejemplo, mi mamá sufrió tres preinfartos (...) Ella cuando ve una noticia, cuando ve a mi hermano que sale por televisión diciendo algo, mi mamá de una aparece en una clínica hospitalizada, mejor dicho en ese momento se muere”.

Fue el expresidente Álvaro Uribe quien en primera instancia denunció al senador Iván Cepeda por manipular testimonios en su contra. El caso dio la vuelta y el exmandatario ahora es el acusado. El hermano de Monsalve asegura que Cepeda hizo el montaje y le ofreció beneficios a su familia para enlodar a Uribe. Solo aceptó Juan Guillermo, dice. | Foto: ALEXANDRA RUIZ POVEDA / NICOLAS LINARES

Además, aseguró que les ofrecieron sacarlos hacia Argentina. Pero su papá siempre se opuso. “Cómo me voy a prestar para una cosa de estas, uno tiene que decir lo que es”.

“Mi papá y yo quedamos como unos malos (...) No estoy de acuerdo con lo que él está haciendo y nunca lo voy a estar”, dijo Óscar Hernán.

En su testimonio, Óscar Hernán señala a Cepeda de hacerle los ofrecimientos a su papá para toda la familia. “Cuando la primera entrevista que tiene Iván Cepeda con mi hermano, que mi hermano dice que él fue el que fundó, o sea que Álvaro Uribe fue el que fundó el bloque Metro allá en esa zona. Pues yo, la verdad, yo nunca lo vi (….) que Álvaro Uribe patrullaba por allá, yo nunca lo vi, nunca”, señaló Óscar Hernán en la declaración.

También habló ante el fiscal acerca de Juan Guillermo Villegas, de quien dijo “ha sido un papá para nosotros (...) me dijo: huevón, andá allá, y decís la verdad”. Óscar Hernán dice que eso lo animó para hablar ante la justicia y le mandó una razón con su mamá, a la cárcel, a su hermano Juan Guillermo. “Que yo lo apoyo en lo que sea, pero que en este cuentico no”.

El declarante respondió que nunca ha estado en contacto con el abogado Diego Cadena, que solo lo conoce por televisión, así como a Enrique Pardo Hasche.

Ante la Fiscalía, Óscar Hernán explicó por qué tuvo que salir del país. “Yo di una declaración en el 2016. Y a raíz de eso, me tocó venir para acá, porque ya me están presionando mucho de que yo no estaba colaborando (...) Entonces escucho que me mandan razones diciendo que tenía que apoyar esto, de parte de Iván Cepeda”.

Y expresa sus temores. “Esa advertencia (...) hay que entenderla, qué pena, van a terminar con mi vida, y yo no lo quiero”.

La diligencia termina cuando el fiscal le pregunta si su hermano perteneció a los grupos paramilitares. “Que (Juan Guillermo) haya pertenecido, no”. Y fue claro que en la zona era fácil conocer a los comandantes y saludarlos, pero reiteró que nunca pertenecieron a los paramilitares. Quiso dejar claro, además, que nunca fue presionado para entregar su testimonio a la Fiscalía. Y, explícitamente, dijo que Uribe jamás lo contactó.