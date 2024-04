Historia oculta de Juan Guillermo Monsalve, testigo no confiable en juicio contra Álvaro Uribe. Excesos, bacanales y mentiras

La historia oculta de Juan Guillermo Monsalve

Poco tiempo después, la finca fue ocupada por el CTI de la Fiscalía. Aunque Deyanira Gómez, su expareja, y su madre, figuran como dueñas en las escrituras de dicho inmueble, varios chats encontrados en los dispositivos de Monsalve demuestran que el enigmático personaje Tavo Molina, quien hizo dicha negociación, no era más que uno de los tantos nombres de fachada que él habría usado desde la cárcel para evadir a las autoridades y no dejar rastro. En los dispositivos, de hecho, se hallaron decenas de videos y fotografías de La Veranera y de su proceso de remodelación. Según los investigadores, eso evidencia que Monsalve siempre ha estado atento a lo que ocurre con ese inmueble.

¿Dueño de una mina de oro?

SEMANA contactó al concejal Mayo, quien admitió que ha sostenido conversaciones con Monsalve al respecto. “No solamente me llamaba a mí, llamaba a mucha gente, a doña Astrid. Él me decía: qué es lo que pasa, estos hijueputas le están viendo la cara a la gente, no los están liquidando como es y los están robando. Él llamaba, preguntaba y cuestionaba cosas, pero sí gerenciaba mucho. Al menos, de llamar a preguntar a interceder. Más de una persona me lo decía”, dijo Mayo, quien aseguró que vendió su parte en la mina en 2019.