Pruebas del montaje: Uribe habla de 12 millones de pesos que recibió familia del “falso testigo” Monsalve. Habla del senador Cepeda

Finalmente, el exjefe de Estado llamó la atención sobre que al senador Cepeda, a su juicio, le han permitido ese tipo de conductas. “ Pero al senador Cepeda le perdonan todo y se han inventado el argumento de que él está en derechos humanos y que, como está en derechos humanos, puede hacer todo lo que viole la ley. Eso no tiene fundamento legal”, sentenció.

Dice Uribe Vélez que, “con esto, el error se convierte en dolo. Me desconectaron cuando llevaban 32 días de interceptación. No ha habido avance judicial contra este atropello. La Fiscalía declaró la caducidad de la acción disciplinaria en favor del analista de las interceptaciones. No avanzan acciones judiciales contra los magistrados que ordenaron seguir la interceptación cuando les comunicaron el error”.