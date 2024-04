Alexandra Vásquez, del Pacto Histórico, advierte que llegada de Hollman Morris a RTVC “desdibuja el proyecto progresista” por denuncias de mujeres

A.V.: La comunidad se ha quejado de atropellos. Vemos que no solamente los proyectos de torres energéticas se han visto torpedeados porque mucha gente no quiere que estas torres afecten ecosistemas estratégicos, como es el caso del bosque de niebla, o que atraviesen completamente un municipio y lo parta en dos, o que pasan por zona de reserva hídrica importante. También en el caso de municipios como Nemocón o que afecten zonas arqueológicas importantes para el departamento como sucedió con la instalación de la subestación Nueva Esperanza en el municipio de Soacha.

Que salgan a decir que la comunidad es intransigente, que por culpa de ellos Bogotá se va a quedar sin energía, cuando también la culpa la tienen estas empresas que no han generado unos trazados con una evaluación seria y real. Muchos de estos trazados no tienen permisos todavía porque en ocasiones les han tumbado las licencias ambientales porque no han realizado un trazado que no afecte ni a comunidades y muchos menos al medio ambiente.