El machismo en el petrismo: mujeres denuncian que en el Pacto Histórico no sancionan los maltratos, acosos y abusos. Los hombres llevan las de ganar

En la campaña abanderó la lucha junto con su hija Sofía Petro, quien aseguró que le ayudaba a entender el feminismo, dado que su padre se estancó en una izquierda en la que la conversación no giraba en torno a la inclusión de las mujeres.

Diana Otavo, ejecutiva nacional del Polo Democrático, asegura que un sector de la izquierda no comprende que el feminismo es una “profundización de la lucha de los derechos humanos”.

“Argote puso a la hija, y su compadre, Dussán, puso a la suya al Concejo. Es un intercambio de favores, la que tenga padrino, hija o esposa de alguien es la mujer que merece estar. Es una forma de dominación. Todavía definen cuál es la mujer que puede acceder al poder y cuál no”, indica Otavo, agregando que una mujer que no tenga este tipo de figura es considerada “soberbia”. Y manifiesta que ese padrinazgo puede usarse para violentar sexualmente a las mujeres.

Ella cuenta que Ocampo, quien representa el sector de Dussán, no estuvo de acuerdo con la presidencia colegiada y mucho menos con que se le entregó la representación legal a una mujer.

“Ocampo no quedó con la representación legal y se molestó. Marylen Serna se quedó con ella, una mujer del Cric. Después de llegar a un acuerdo, dijo que no estaba de acuerdo y quería volver a negociar, porque no se sentían representados por ella. Fue una reunión tensa, fue un tono de invalidarle la presidencia. La corrección. Una compañera decía algo, pero él interrumpía”, denuncia Otavo.