Los alcaldes de las capitales del país advirtieron sobre el deterioro de la seguridad entre 2022 y 2026, asegurando que esa situación ha afectado la gobernabilidad y la convivencia en las ciudades.

Los mandatarios locales, agremiados en Asocapitales, presentaron un informe en el que expresan que no hay resultados consistentes de la política de paz total en la contención de la violencia. En contraste, señalan que se registra una expansión de los grupos armados, el fortalecimiento de economías ilegales y un aumento sostenido de delitos de alto impacto.

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“Lo que estamos viendo en distintas regiones del país es una señal clara de que la política de paz total no está logrando contener ni reducir la violencia. Las ciudades capitales están asumiendo las consecuencias de un modelo que no está garantizando seguridad en el territorio”, afirmó Andrés Santamaría.

Los mandatarios locales aseguran que 2025 fue el año más violento de la última década debido a registros de 14.038 homicidios. A ese indicador se suma que las capitales alcanzaron un acumulado de más de 50.000 asesinatos en los últimos cuatro años.

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En conjunto, las capitales reportaron 13.417 casos de extorsión durante 2025 y 701 secuestros en ese mismo lapso. Este último indicador, dice Asocapitales, es el más alto de la última década. La violencia ha dejado como resultado el desplazamiento de más de 88.100 personas en el último año.

“La figura de los gestores de paz ha generado preocupación: 75 personas con antecedentes o condenas penales —que suman más de 1.246 años— han recibido beneficios jurídicos sin resultados verificables en reducción de la violencia“, expresó la Asociación de Capitales.

Los alcaldes advierten que los grupos criminales se están fortaleciendo mientras están sentados en mesas de diálogo con el Gobierno nacional. Asimismo, afirman que el 93 % de los homicidios están impunes, alertan sobre un déficit en el pie de fuerza y de una alta concentración (90 %) de los casos de extorsión. Once alcaldes de las capitales fueron amenazados entre 2024 y 2026.