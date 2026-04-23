Asocapitales y la OEI firman memorando de entendimiento para impulsar el desarrollo de las ciudades capitales

En el marco de la Cumbre Glocal de Economía Circular, la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) y la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) suscribieron un memorando de entendimiento para fortalecer la gestión pública, la innovación y el desarrollo sostenible de las ciudades capitales del país.
El acuerdo fue firmado por el director general de Asocapitales, Andrés Santamaría, y la directora de la OEI en Colombia, Donatella Montaldo. En medio del evento, señalaron que el memorando de entendimiento establece un marco de cooperación técnica e institucional que permitirá avanzar en agendas estratégicas como la transformación digital, la economía circular, la acción climática, la inclusión social y la modernización administrativa.
“Este memorando es una señal clara de hacia dónde deben avanzar nuestras ciudades: más innovación, más cooperación internacional y más capacidades para responder a los desafíos urbanos. Con la OEI damos un paso estratégico para conectar a las ciudades capitales con conocimiento, tecnología y buenas prácticas a nivel iberoamericano”, afirmó Andrés Santamaría, director general de Asocapitales.
Además, el memorando contempla líneas de trabajo enfocadas en la formulación y ejecución de proyectos, el fortalecimiento de capacidades institucionales, la investigación aplicada, la gestión del conocimiento y la promoción de políticas públicas efectivas. Entre los temas prioritarios se destacan la bioeconomía, la transición energética, la participación ciudadana y el desarrollo económico inclusivo, considerados pilares fundamentales para el futuro de las ciudades.
“Las ciudades capitales representan cerca del 55 % del PIB del país y concentran los principales retos en materia de sostenibilidad, empleo y calidad de vida. Esta alianza nos permite fortalecer su rol como motores de desarrollo y como laboratorios de innovación pública”, agregó Santamaría.
#ComunicadoOficial | @Asocapitales y la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) @ColombiaOEI firmaron un Memorando de Entendimiento, en el marco de la Cumbre Glocal de Economía Circular que se adelanta en Ibagué, para fortalecer la cooperación internacional y acelerar la… pic.twitter.com/mHq4SbwfDh— Asocapitales (@Asocapitales) April 23, 2026
El acuerdo tendrá una vigencia inicial hasta abril de 2028 y no implica compromisos financieros directos, sino que se centra en la estructuración de iniciativas conjuntas que faciliten la implementación de proyectos estratégicos en los territorios.
Por último, Asocapitales reafirmó su apuesta por la diplomacia urbana y la cooperación internacional como herramientas clave para acelerar la transformación de las ciudades capitales, en un contexto en el que el país demanda soluciones sostenibles, eficientes e innovadoras para sus principales centros urbanos.