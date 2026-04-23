Asocapitales y la OEI firman memorando de entendimiento para impulsar el desarrollo de las ciudades capitales

En el marco de la Cumbre Glocal de Economía Circular, la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) y la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) suscribieron un memorando de entendimiento para fortalecer la gestión pública, la innovación y el desarrollo sostenible de las ciudades capitales del país.

El acuerdo fue firmado por el director general de Asocapitales, Andrés Santamaría, y la directora de la OEI en Colombia, Donatella Montaldo. En medio del evento, señalaron que el memorando de entendimiento establece un marco de cooperación técnica e institucional que permitirá avanzar en agendas estratégicas como la transformación digital, la economía circular, la acción climática, la inclusión social y la modernización administrativa.

“Este memorando es una señal clara de hacia dónde deben avanzar nuestras ciudades: más innovación, más cooperación internacional y más capacidades para responder a los desafíos urbanos. Con la OEI damos un paso estratégico para conectar a las ciudades capitales con conocimiento, tecnología y buenas prácticas a nivel iberoamericano”, afirmó Andrés Santamaría, director general de Asocapitales.

Andrés Santamaría Garrido, director de Asocapitales. Foto: Samantha Chávez

Además, el memorando contempla líneas de trabajo enfocadas en la formulación y ejecución de proyectos, el fortalecimiento de capacidades institucionales, la investigación aplicada, la gestión del conocimiento y la promoción de políticas públicas efectivas. Entre los temas prioritarios se destacan la bioeconomía, la transición energética, la participación ciudadana y el desarrollo económico inclusivo, considerados pilares fundamentales para el futuro de las ciudades.

“Las ciudades capitales representan cerca del 55 % del PIB del país y concentran los principales retos en materia de sostenibilidad, empleo y calidad de vida. Esta alianza nos permite fortalecer su rol como motores de desarrollo y como laboratorios de innovación pública”, agregó Santamaría.

#ComunicadoOficial | @Asocapitales y la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) @ColombiaOEI firmaron un Memorando de Entendimiento, en el marco de la Cumbre Glocal de Economía Circular que se adelanta en Ibagué, para fortalecer la cooperación internacional y acelerar la… pic.twitter.com/mHq4SbwfDh — Asocapitales (@Asocapitales) April 23, 2026

El acuerdo tendrá una vigencia inicial hasta abril de 2028 y no implica compromisos financieros directos, sino que se centra en la estructuración de iniciativas conjuntas que faciliten la implementación de proyectos estratégicos en los territorios.

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Por último, Asocapitales reafirmó su apuesta por la diplomacia urbana y la cooperación internacional como herramientas clave para acelerar la transformación de las ciudades capitales, en un contexto en el que el país demanda soluciones sostenibles, eficientes e innovadoras para sus principales centros urbanos.