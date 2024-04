Juan Guillermo Monsalve: el testimonio ante la Corte en el que magistrada le dice “Juan”, se ríe a carcajadas y afirma que la cárcel es un “infierno”

Juan Guillermo Monsalve, el testigo estrella contra Álvaro Uribe, es un delincuente más que polémico. El exparamilitar fue condenado por los más horribles delitos, como secuestro, pero además durante el pago de su pena ha gozado de inexplicables privilegios en prisión. Sus fiestas y sus excesos con trago y mujeres fueron objeto de controversia y escrutinio.

El hombre ha hablado pocas veces. Pero ante la Corte Suprema, hace unos años, dio una extensa declaración que se convirtió en la pieza clave del proceso penal contra Álvaro Uribe. Por años, el exmandatario pidió hacer públicas todas las piezas procesales de ese expediente, que permaneció en secreto en ese alto tribunal.

Solo hasta el año 2021, SEMANA reveló por primera vez el contenido de estas diligencias. La audiencia de Monsalve causó en un sector estupor por la cordialidad y el trato especial que recibió en medio de la diligencia. En no pocas ocasiones le soplaron las respuestas e incluso lo aconsejaron sobre la necesidad de evitar el paso a una cárcel de seguridad con medidas muy restrictivas.

Ahora que el expresidente Uribe fue llamado a juicio, el testimonio de Monsalve en la Corte Suprema cobra un especial valor. Esta diligencia, realizada el 23 de febrero de 2018, con la magistrada auxiliar Sandra Lucía Yepes Arroyave, duró 49 minutos. Allí, el expara contó lo que supuestamente sabía del expresidente.

Bueno hoy es 23 de febrero de 2018, nos encontramos en la cárcel Picota de Bogotá. La suscrita magistrada auxiliar Sandra Lucía Yepes Arroyave, comisionada para la práctica de esta diligencia, la señorita Adriana Hernández Aguilar, secretaria ad hoc en la misma. La diligencia se va a llevar a cabo en averiguación de responsables. Vamos a escuchar en declaración a Juan Guillermo Monsalve Pineda.

Empecemos pues. Son las... Qué hora es, 11 y 36 de la mañana. Juan Guillermo. La Corte ha iniciado una investigación en averiguación de responsables, con base en una información suministrada por el abogado del doctor Iván Cepeda, que tiene que ver con una serie de llamadas y acercamientos que han intentado hacerle a usted con el fin de lograr su retractación en las declaraciones que ha rendido y que involucran al doctor Álvaro Uribe Vélez.

De eso se trata el objeto de esta investigación y es sobre lo que vamos a orientar el interrogatorio. Entonces, yo debo advertirle que rendir declaración es obligación de todo ciudadano, de colaborar con la justicia, que atender el llamado de la justicia también es parte de ese deber, que usted en esta diligencia no está obligado a declarar contra usted mismo ni su cónyuge o compañera permanente ni parientes hasta el cuarto grado de consanginidad o civil o segundo de afinidad.

Igualmente, como es una declaración, debe hacerse bajo la gravedad del juramento porque de faltar o callar la verdad total o parcialmente, incurrirá en el delito de falso testimonio que está previsto en el artículo 442 del Código Penal, que se define de la siguiente manera: el que en actuación judicial o administrativa, bajo la gravedad del juramento ante autoridad competente falte a la verdad o la calle total o parcialmente, incurrirá en prisión de 6 a 12 años.

Magistrada: ¿Usted tiene claro a su derecho a no autoincriminarse y la importancia y el deber moral y legal de rendir testimonio?

Monsalve: Sí señora.

Magistrada: No hable tan pasito para que quede bien grabado. ¿Entonces, a sabiendas del compromiso que asume en esta diligencia usted jura decir la verdad en la declaración que va a rendir?

Monsalve: Sí señora, sí juro.

magistrada: Bueno. Entonces empecemos por sus generales de ley. Dígame sus nombres completos, su número de cédula, dónde nació.

Monsalve: Mi nombre es Juan Guillermo Monsalve Pineda. Soy de Yarumal (Antioquia).

Magistrada: ¿Cuándo nació y en qué año?

Monsalve: El 7 de febrero del 78.

Magistrada: ¿Qué estudios tiene usted?

Monsalve: Terminé el bachillerato acá.

Magistrada: ¿Acá interno en la cárcel?

Monsalve: Sí señora.

Magistrada: Ah bueno. ¿Con qué convenio? eso lo hacen con el Sena, creo, con algunas instituciones...

Monsalve: Sí, con el Sena.

Magistrada: ¿Usted a qué se ha dedicado en la vida? Hágame como una especie de historia laboral. Digamos: ¿Qué ha hecho hasta que llegó a la cárcel?

Monsalve: Empecé a trabajar cuando iba a cumplir de 11 a 12 años de edad, empecé a jornalear en la Hacienda Guacharacas.

Magistrada: ¿Qué año era eso?, ¿qué época?

Monsalve: Eso era como para el 90 y como hasta el 94, nos hicieron salir y volvimos ya a finales del 96, a diciembre del 96, a la finca Guacharacas otra vez. La abrimos, la había hecho cerrar la guerrilla y ya empezó.

Magistrada: ¿Y hasta cuándo estuvo en Guacharacas en esa segunda, en ese regreso?

Monsalve: Estuvimos hasta el 2000.

Magistrada: Bueno, ¿desde cuándo se encuentra privado de la libertad?

Monsalve: Desde el 2 de noviembre de 2008.

Magistrada: Ah, me falta una parte. ¿Cuál es su estado civil?

Monsalve: Unión libre.

Magistrada: ¿Cuántos años tiene?

Monsalve: 40.

Magistrada: Listo entonces. Ah, el número de cédula no lo ha dicho. ¿Cómo es su número de cédula?

Monsalve: (Lo respondió, pero no se revela por seguridad en esta publicación) de San Roque, (Antioquia).

Magistrada: Bueno ya están los generales de ley. ¿Ah, tiene hijos?

Monsalve: Sí.

Magistrada: ¿Cuántos tiene?

Monsalve: 8.

Magistrada: Bueno ya le informé el objeto de la diligencia, cuáles son los hechos que dieron origen a esta actuación. Entonces, para comenzar, háganos un relato claro y detallado de los últimos hechos de estos días en donde algunas personas han tratado de contactarlo para lograr una retractación en sus declaraciones. Cuéntenos lo más detallado posible por favor.

Monsalve: Sí señora. Me encontraba allí en el pabellón paz y más o menos desde diciembre para acá un señor que estaba recluido ahí conmigo empezó a decirme que qué ganaba yo con hablar cosas de Uribe y estar con Iván Cepeda. Que qué beneficios me daba él. Yo decía que ninguno, eso, eso yo lo empecé por buscar justicia y paz y él me dice de que él tiene cómo hablar con la gente de Uribe.

Magistrada: ¿Y quién es ese señor, cómo se llama?

Monsalve:vEnrique Pardo Hasche.

Magistrada: ¿Él está preso?

Monsalve: Sí señora, él está aquí, se hizo mover conmigo pa...sobre este tema.

Magistrada: ¿Usted qué sabe de ese señor Pardo Hasche, quién es él?

Monsalve: Él es el que está por el secuestro del suegro de Andrés Pastrana.

Magistrada: Ahh sí eso fue famoso...

Monsalve: Y él es. Ayer precisamente me contó que él era tío de la novia de Lombana, el abogado de Santiago Uribe.

Magistrada: ¿Y cuál Lombana, cuál abogado Lombana?

Monsalve: El abogado de Santiago Uribe. Lombana.

Magistrada: ¿Jaime, Jaime Lombana?

Monsalve: Sí señora.

Magistrada: ¿O sea, él es tío de la novia de Jaime Lombana?

Monsalve: Sí eso me lo dijo el mismo Pardo Hasche ayer. Entonces le sigo contando la historia. Él empezó con que ...que mire que no me ponga a sacar la cara por un guerrillero que se van a tomar el país y esto lo van a volver como Venezuela, que ayudemos a Uribe, que Uribe sí los combate.

Entonces yo le decía: ‘pues mire vea... escuchemos a los abogados que hay buena propuesta que le dan la libertad, lo sacan del país‘ Mejor dicho o qué quiere, quiere plata o alguna cosa y yo le dije: ‘No yo la verdad pues...‘, ellos la otra vez me mandaron a decir y vuelvo y se lo digo a usted. Yo mandaba hacer una revisión a la Corte y si en esa revisión hay forma de que me den la libertad de una vez la mando, le dije a él.

Y él me dijo: ‘no vea, ellos lo meten a la JEP, hacen lo que sea pa’ sacarlo, pero necesitamos que usted diga que Cepeda lo obligó a que hablara en contra de Uribe y que le pagó y le dio plata y que le prometió cosas. Y yo le dije una cosa, yo de retractarme, no. De pronto de no volver a declarar eso sí lo puedo hacer, pero entonces por mi libertad.

Magistrada: ¿Y usted cree que dejar de declarar le va ayudar en su libertad?

Monsalve: Pero al menos.

Magistrada: ¿Eso le han dicho o qué?

Monsalve: Yo lo hacía es por el peligro que yo puedo correr aquí. Yo desde que declaré la primer vez ellos me tiraron una vez en Cómbita y uno a veces prefiere más bien no seguir, porque las garantías de seguridad son muy poquitas.

Magistrada: Venga, y este señor Pardo Hasche. ¿Él le mencionó con qué abogados hablara usted?

Monsalve: Sí señora, él era el que hacía todo, él me decía que él se encargaba de traer la gente.

Magistrada: ¿Pero él le dijo con qué abogados hablara, le mencionó? Como usted dice que hablara con los abogados. ¿Le dijo a cuáles abogados se refería?

Monsalve: Sí, me dijo que el abogado Cadena y que venía con gente muy bien.

Magistrada: ¿Y usted sabe algo de ese abogado Cadena, quién es él, de dónde salió?

Monsalve: No señora, lo vine a ver ayer que yo salí hablar con él, me mandó que bajara antier y ayer también.

Magistrada: ¿Pero cuántas veces usted ha hablado con él?

Monsalve: Una vez no más, ayer ...antier estuvo todo el día aquí esperando que yo bajara y no bajé, y yo mandé traer un abogado y yo bajé, pero a nombre de mi abogado ...a nombre de Cadena no bajé.

Magistrada: ¿Y cuánto duró su charla con Cadena?

Monsalve: Desde las 3 hasta las 4.

Magistrada: ¿Y de qué conversaron?

Monsalve: De pues de que le diera la firma, que él ya tenía el formato ahí listo donde estaba la retractacción.

Magistrada: ¿O sea, él traía un documento hecho?

Monsalve: Sí señora.

Magistrada: Le entiendo...

Monsalve: Sí señora.

Magistrada: ¿Y usted lo leyó?

Monsalve: No, no, no lo leí porque yo desde el principio le dije que no. Yo hasta le dije que después de que yo firmara se me iban a ir seis años más. En vez de yo solucionar el problema jurídico, antes me metían seis años más y él dijo que no, que contara que el señor había dicho, que Uribe había dicho, que yo lo conocía muy bien, que él era de palabra.

Magistrada: ¿Que quién era de palabra?

Monsalve: Álvaro Uribe, que lo que yo necesitara que él no me dejaba quedar aquí y lo que yo necesitara y él prometía mucho de que me metía a la JEP.

Magistrada: Pues ya con eso que usted me acaba de contar, me obliga a devolverme y es dígame entonces cómo se le presentó este abogado Cadena. Le dijo que venía de cuenta de quién, de parte de quién...

Monsalve: De Álvaro Uribe, venía de parte de Álvaro Uribe.

Magistrada: ¿Se lo dijo textualmente?

Monsalve: Que era del pool de abogados de Álvaro Uribe.

Magistrada: ¿Así se le presentó?

Monsalve: Me lo dijo.

Magistrada: Trate de enumerar cómo comenzó ese encuentro ...él le dijo buenos dias ...soy tal...

Monsalve: Me saludó y me dijo que él era el abogado, pues Cadena que le daba mucha pena porque como él me mandó la citación a nombre mío para que yo bajara abogado y yo dije que con eso yo no estaba de acuerdo, yo no pensaba bajar por eso que si yo iba a escuchar pa que mandaba a nombre mío si yo pensaba bajar a nombre de mi abogado.

Entonces me dijo que eso no volvía a pasar, que contara con él y que él habló sobre unas cartas que yo había mandado la otra vez para sacar el proceso de Caquetá,yo le mandé una carta a ese señor y entonces…

Magistrada: ¿A cuál señor?

Monsalve: A Uribe.

Magistrada: ¿Usted le mando esas cartas?

Monsalve: Cuando era presidente porque no era capaz de defenderme en el Caquetá con el proceso mío jurídico y entonces...por la persecución de la ley conmigo...entonces él me dijo que en ningún momento había recibido la carta...que yo lo conocía muy bien...que él era muy serio, que me daba la palabra de que en ningun momento él recibió la carta o sino con mucho gusto me habría colaborado...que él sabía quién era yo ...me lo dijo el abogado Cadena y que me mandaba decir que me retractara y que con la ayuda de él no me iba a dejar aquí solo...me cuadraba una habitación bien y que como que me metían a la JEP ...él decía o que qué necesitaba.

Magistrada: Y en esas “promesas”, digamos entre comillas, estaba también incluida su familia o solo era para usted.

Monsalve: Sí, para mí.

Magistrada:El texto que usted dice que traía este abogado ya escrito para que usted firmara. ¿cómo venía, a mano a máquina a computador cuántas hojas eran?

Monsalve: Pues no sé, yo no sé, él tenía una maletica, pero yo no me fijé muy bien en la maleta, pero sí me dijo que tenía para radicar en la Corte cuatro declaraciones de retractaciones de la gente.

Magistrada: ¿Y en las que básicamente qué se decía o qué?

Monsalve : No, retractarse sobre que la culpa era de Iván Cepeda.

Magistrada: ¿Y usted le firmó algo a ese abogado allá?

Monsalve: No señora, no para nada.

Magistrada: ¿Qué más, qué otros términos discurrió esa conversación, de qué otros temas hablaron?

Monsalve: No, solo de esos temas.

Magistrada: ¿Es que duraron mucho tiempo hablando?

Monsalve: Sí, pero es que él se paró, llamó al abogado mío aparte.

Magistrada: ¿Cómo se llama su abogado? ¿Usted lo consiguió hace poquito?

Monsalve: Sí, lo conseguí para que preparara, cómo es que se llama, Ricardo, no me acuerdo cómo se llama el abogado.

Magistrada: ¿Y usted le pidió a su abogado que lo visitara esta semana por algo en particular o por estas visitas o por estas llamadas?

Monsalve: No, yo le dije que me trajera, para que él entrara unos documentos y también para que viniera esta semana a hablar, a ver si depronto me podía llevar el caso también.

Magistrada: Ah bueno...

Monsalve: De todas maneras él me decía, venga Monsalve, Juan Guillermo, necesito que colabóreme, yo en el rostro le vi que no le gustó cuando yo le dije que no le firmaba, y él me dijo que no, que cómo así, que ellos están al confiados de que yo le iba a firmar, y me decía, venga fírmeme, pa que rompamos el hielo, tanto a mí que me dio mucha risa, el abogado ahí mismo habló, y yo le dije, no pues, el hielo se rompe es con una Coca-Cola bien fría y no la tomamos allá afuera, pero si él dice que vaya a firmar no firmo.

Magistrada: ¿O sea, quién más había en esa reunión?

Monsalve: Yo estaba.

Magistrada: ¿Estaba usted, el abogado Cadena?

Monsalve: Es que cuando yo bajé, no sé por qué no he hablado con el abogado y cuando yo bajé Cadena ya estaba sentado con el abogado mío y en la otra mesa estaba Pardo Hasche y Lombana y una señora ahí, debe ser otra abogada.

Magistrada: ¿Y eso en qué parte de la cárcel es?

Monsalve: Aquí donde uno recibe los abogados, donde uno lo bajan a uno, pero con Pardo Hasche estaba con Lombana, Jaime Lombana.

Magistrada: ¿Y él habló con usted?

Monsalve: No, no, no.

Magistrada: ¿El único que se dirigió a usted, a hablarle de la retractación, quién fue ?

Monsalve: Eee Cadena.

Magistrada: ¿Cadena?

Monsalve: Sí, señora.

Magistrada: ¿Y su abogado si estaba ahí qué hizo?

Monsalve: Cuando yo bajé estaban ellos dos sentados y se presentó Cadena, y yo le dije que me hiciera el favor de que me dejara solo con mi abogado, hablé unos momenticos con mi abogado y después yo me fui pal baño y cuando llegué estaba otra vez con el abogado mío, entonces me dijo Cadena que dejara de ser tan prevenido, que vea, que lo disculpara por haberme mandado llamar a mí él mismo, entonces, y ya, empezó entonces, de que le diera la declaración, de que le diera la firma, porque la declaración la tenían ellos ya para radicarla, sí señora.

Magistrada: ¿Cómo es ese abogado?

Monsalve: Un abogado joven, alto...

Magistrada: ¿Mono, blanco, negro, de pelo...?

Monsalve: Más bien amorenadito, un poquito pues no moreno, moreno, sino más bien bronceado.

Magistrada: ¿Cómo de cuántos años?

Monsalve: Por ahí unos treinta y algo de años.

Magistrada: ¿Jovencito?

Monsalve: Sí señora.

Magistrada: ¿Alto, bajito?

Monsalve: Alto

Magistrada: ¿Ojos de qué color?

Monsalve: No me acuerdo, como que negros.

Magistrada: ¿Cari redondo, cari alargado?

Monsalve: Cari alargado

Magistrada: ¿Qué acento tenía?

Monsalve: Como costeño no sé, algo así.

Magistrada: ¿Y usted no lo había visto antes?

Monsalve: No señora.

Magistrada: ¿Aquí en las visitas ni nada?

Monsalve: No, no, no lo había visto.

Magistrada: ¿Bueno, hábleme de cómo fue la llamada de su amigo?

Monsalve: Se llama Carlos, se llama.... Carlos, no me acuerdo del apellido ahora...

Magistrada: Pues de acuerdo con el reporte de los whatsApp que todavía tenemos información aquí en esta investigación, usted lo tiene guardado como llanero nuevo.

Monsalve: Sí, él se llama Carlos pero le dicen llanero.

Magistrada: ¿Y él está privado de la libertad o está libre?

Monsalve: Él está en Neiva, él vive en Neiva, es libre.

Magistrada: ¿Está en libertad?

Monsalve: Sí señora.

Magistrada: ¿Y usted sabe cómo se puede conseguir a ese señor, algún dato el número de teléfono de donde lo llamó?

Monsalve: Sí, yo le puedo dar el número de teléfono.

Magistrada: ¿Lo tiene a la mano?

Monsalve: No señora.

Magistrada: ¿Nos tocará volver o usted nos lo va a dar?

Monsalve: Sí, yo lo puedo hacer llegar.

Magistrada: ¿El número de teléfono de él?

Monsalve: Sí, sí señora.

Magistrada: ¿Y él estaría dispuesto a declarar? porque según entiendo y los mensajes y lo que dice, la denuncia, él lo llamó a usted porque estaba sirviendo como de intermediario.

Monsalve: Él lo que me dice es que a él lo buscaron porque sabían que tenía el contacto conmigo.

Magistrada: ¿ Y usted lo buscó?

Monsalve: Él me da el nombre de, sino que no me acuerdo en este momento del nombre, él me da el nombre de la persona.

Magistrada: ¿Quién era esa persona?

Monsalve: Y me dice que ese amigo en común es amigo de Álvaro Hernán Prada.

Magistrada: ¿Ahh, o sea hay otro entre la mitad de usted dos?

Monsalve: Ese nos presentó, un amigo en común lo presentó con Hernán Prada.

Magistrada: ¿O sea un amigo en común entre usted, entre Prada y él?

Monsalve: Y Carlos.

Magistrada: Ah ya, ya.

Monsalve: Un amigo en común los presentó, y que si le podía dar la declaración de que yo me retractara, que le mandara un video, era desesperado que les mandara un video, y que con ese video se lo mostraba y que mejor dicho ellos firmaban un documento, lo que fuera, pero que en dos o tres meses estaba en libertad, o que qué necesitaba.

Magistrada: ¿Cuántas veces conversó usted con su amigo alrededor de ese tema, su amigo cuántas veces lo llamó, su amigo Carlos?

Monsalve: Él me lo tocó hace como tres días.

Magistrada: ¿El 21?

Monsalve: Sí señora.

Magistrada: ¿Fue ese día, fueron todas las llamadas y las comunicaciones alrededor de ese tema?

Monsalve: Sí señora, primero que tenía que contarme algo muy urgente que necesitaba hablar conmigo personalmente, que eres una cosa muy delicada, no dígame, y empezó a decirme que, de que era que se iba a tomar el país la guerrilla, que no diera esa declaración, que me retractara, que mire que podía mandar hasta Uribe pa la cárcel, que mejor dicho que eso no podía pasar, que porque era el único que podía combatir la guerrilla, también el mismo tema de Pardo Hasche.

Magistrada: Sí, según le entiendo como en los mismos términos que con Cadena.

Monsalve: Sí, lo mismo.

Magistrada: Bueno venga a ver aclaremos una cosa, según le entiendo yo aquí del escrito, él le cuenta a usted, que el amigo en común puso en contacto Prada.

Monsalve: Sí señora.

Magistrada: ¿Cuándo hablan de que el viejo, de que era la voz del viejo?

Monsalve: Era la voz de Santiago Uribe, era la de Álvaro Uribe, que él escuchó en el teléfono de Prada la voz de Álvaro Uribe, que cuadraran conmigo eso, que no lo dejara quedar mal.

Magistrada: O sea, a ver, ¿Prada llamó al amigo suyo?

Monsalve: El amigo estuvo personalmente con Prada.

Magistrada: ¿Carlos?

Monsalve: Sí señora, y Prada llamó a Álvaro Uribe pa que escuchara Carlos.

Magistrada:¿Ah o sea que Carlos sí escuchó directamente la voz de Álvaro Uribe?

Monsalve: Según lo que él me dice, sí, lo que dice ahí sí, esta mañana ahí estaban los mensajes que le mandara el audio pues que estaban esperando desde las cinco de la mañana lo estaban llamando.

Magistrada: ¿Ah o sea que ellos quedaron convencidos que usted sí lo iba hacer?

Monsalve: Sí señora.

Magistrada: ¿Pero entonces usted qué le dijo a Carlos?

Monsalve: No, yo le dije que iba a hablar con mi abogado, que él iba a madrugar para hablar conmigo y que lo que me dijera el abogado.

Magistrada:Mmm, ¿y está Prada el amigo y aquí viene usted, el amigo de Carlos llama a Carlos y en ese mismo teléfono es que habla Prada le da razón ?

Monsalve: No, ese amigo presenta a Carlos con Prada.

Magistrada: Ahhh ya, ¿o sea Carlos tuvo conversaciones directas con Prada?

Monsalve: Y Prada queda con contacto por WhatsApp...

Magistrada; Ahhh... Prada puede establecer contacto con Carlos... directo.

Monsalve: Sí señora.

Magistrada: ¿Entonces ya es con el teléfono de Prada que aparece?

Monsalve: Sí, hasta Carlos me mandó el contacto de Prada, pero que no lo fuera a llamar que porque él era el que manejaba, él era el encargado de manejar eso, ese tema.

Magistrada: Entidad es cuando Carlos escuchó la voz de Uribe ¿quién llamó a quién?

Monsalve:Uribe llamó a Prada, que cuadraran conmigo lo que fuera.

Magistrada: Ahhhh ya, bueno y cuando su amigo le dice que los mensajes, de algunos de los audios que una cosa para el ex....

Monsalve:Para el expresidente Álvaro Uribe.

Magistrada: ¿Y ahí mencionaron al doctor Cepeda?

Monsalve: Sí que pa que yo dijera que era un guerrillero y que él era el que me había pagado y que yo dijera que me hiciera retractar y que dijera que él era, que me había pagado para yo hiciera eso, hablar dizque de Uribe.

Magistrada: ¿Usted ha hablado con el doctor Cepeda últimamente?

Monsalve: Sí señora.

Magistrada: ¿Cuándo?

Monsalve: Yo lo tuve al tanto de esto, siempre, desde que empezó esto, yo lo tenía al tanto a él de todo esto.

Magistrada: ¿Y esto empezó esta semana o fue desde diciembre, que le entendí ahora?

Monsalve: No, lo de Pardo Hasche empezó desde diciembre, pero lo de Carlos, lo de Neiva sí empezó fue esta semana, es lo más reciente, por ejemplo Pardo Hasche me dijo ayer que qué embarrada yo no haber firmado eso, que si era que yo no conocía a Uribe puto, y yo le dije que qué más iba hacer y que si me iba mandar hacer algo pues que le haga.

Magistrada: ¿Y usted cómo se siente en este momento en su situación de seguridad aquí en la cárcel?

Monsalve: Pues de todas maneras yo aquí estoy muy preocupado desde el sábado que salieron la noticias y esto aquí es preocupante, sobre todo las comidas me dan muchas comidas y bajar a abogados bajar a visitas, aquí la visita es en el primer piso o abogados.........

Monsalve: El último piso es donde está la celda, allá la convivencia es muy bien y la seguridad puede ser buena.

Magistrada: ¿En donde usted está, cómo es?

Monsalve: es un pabellón para 60 personas pero somos como 20 y todos por seguridad y algo muy importante, casi todos están en su celda independiente.

Magistrada: ¿Tienen celda independiente?

Monsalve: Yo estaba ahí como pidiendo para hacer la comida porque es imposible confiar en alguien.

Magistrada: ¿Usted ha hecho alguna petición en este sentido, ha hablado con el director de este establecimiento, le ha escrito a alguien?

Monsalve: No señora.

Magistrada: ¿No ha hecho ninguna diligencia, digamos oficial con ese propósito?

Monsalve: Le dije al doctor Cepeda que necesitaba y me dejara entrar las cosas para hacer de comer.

Magistrada: ¿Y cuándo le dijo eso al doctor Cepeda?

Monsalve: Ayer.

Magistrada: ¿y lo ha venido a visitar?

Monsalve: No señora, hace mucho tiempo que no.

Magistrada: ¿Lo que empezó a ocurrir con este señor Pardo Hasche en diciembre, usted cómo se lo hizo saber al doctor Cepeda, se lo hizo saber en su momento o sólo hasta ahora le contó toda la historia?

Monsalve: No porque él (Pardo Hasche) siempre me metió la idea de que yo estaba en el mando equivocado. Por ejemplo, ayer cuando yo iba bajar a recibir abogado me dijo ahí si lo vi bien, está para el lado que es, porque para el otro lado no me dan nada y que corro es peligro.

Magistrada: ¿Dónde está ese señor Pardo, comparte patio con usted o está en otra parte?

Monsalve: Está en otra parte y ayer dijo cuando íbamos a bajar a abogados, él me dijo bueno esto es lo último que yo voy a hacer aquí y ya la otra semana me voy de aquí para otra parte, ya en libertad… él también lleva 10 años físicos.

Magistrada: ¿Usted lo conoció aquí o lo conocía de antes?

Monsalve: Yo lo conocía en Cómbita en el 2009 y en el tiempo en el que yo estuve en el Paz B, él estuvo ahí conmigo.

Magistrado: ¿O sea que usted ya había tratado con él?

Monsalve: Sí, pero nunca de estos temas. Magistrada: ¿Usted sabe cómo se llama la novia del doctor Lombana?

Monsalve: No señora.

Magistrada: ¿Y entonces cómo es que sabe que este Pardo es tío de ella?

Monsalve: Porque es que Enrique me lo dijo ayer y él es el contacto del abogado Lombana. Yo le dije o sea que usted es amigo de Cadena y él me dijo no, a ese nivel no estoy, yo soy amigo de Lombana, es más, él se va a casar con una sobrina mía en estos días. Póngale cuidado que en estos días salen las noticias.

Magistrada: ¿Y usted conoce un abogado de Pardo o es Lombana?

Monsalve: No no no… lo visitaba un abogado pero no era Lombana, otro diferente.

Magistrada: Alguien más lo ha visitado anunciando así, como de parte del doctor Álvaro Uribe.

Monsalve: No señora.

Magistrada: O sea que tenemos dos situaciones, la de su amigo con Prada y la del abogado de ayer que usted finalmente habló. Cómo fue lo de antes de ayer, que él vino y usted dijo que no bajaba… Su amigo le comentó y usted se alcanzó a enterar antes de qué lo llamara y que lo está buscando el abogado.

Monsalve: Sí, desde antes Pardo me dijo que ya iba a venir un abogado para que yo le firmara un documento.

Magistrada: ¿Y entonces la persona que sirvió de intermediario para que Diego Cadena lo llamara fue Pardo o fue otro interno?

Monsalve: Fue Pardo y él venía siempre con el abogado Lombana.

Magistrada: Pero Lombana le dijo algo, ni una seña ni nada.

Monsalve: No, no, no, él estaba sentado con Pardo y otra señora.

Magistrada: Entonces el 21 usted lo conoció, lo conoció fue ayer pero el mismo 21 usted recibió los mensajes de su amigo.

Monsalve: Sí, desde creo, un día antes de recibirlo o sea empezó a decirme que debían contarme algo muy delicado.

Magistrada: ¿Y él nunca lo ha venido a visitar, Carlos?

Monsalve: Sí señora, él me ha visitado. Magistrada: Y no volverá (risas).

Monsalve: Él se llama a Carlos López.

Magistrada: ¿Qué más nos puede contar de lo que le comentó Carlos, sobre el interés que tenía este señor Prada que entiendo es un congresista.

Monsalve: No, pues que a ese señor estaba que le daba una hernia porque desesperado que yo le diera la declaración o que le mandara una solicitud a mano escrita para poderla radicar hoy… que hoy la radicaba el presidente Uribe en la Corte, que hoy mismo tenía que radicarla.

Magistrada: Pues ese era el tema… ah pero usted me había dicho que tenía listo un documento para enviarle a la Corte informando estos hechos o cómo fue.

Monsalve: No eso es un documento por mi seguridad, porque es desde el sábado para acá yo he tenido…

Magistrado: ¿O sea desde que se hizo pública la decisión de la Corte?

Monsalve: Sí señora, mucha desconfianza y yo sé que Uribe van a tomar represalias por eso, si antes me tiraron que era un mentiroso o me trataba mí de bandido… porque esto es raro cuando es en contra, es un bandido… cuando son a favor son legales… bandidos legales.

Magistrada: ¿Venga y cuánto estuvo en Cómbita… ya lleva varios años cierto?

Monsalve: Yo llevo nueve años físicos.

Magistrada: ¿Pero en esta cárcel, en la Picota, cuánto lleva? Monsalve: Yo desde que me hicieron en el atentado en Cómbita… desde el 24 de marzo de 2012 estoy acá.

Magistrada: ¿Y siempre ha estado bajo medidas de seguridad especiales?

Monsalve: Sí, y yo mismo me preparo la comida y ahora no, porque me movieron para la estructura del Eron.

Magistrada: ¿Y en el otro patio sí podía tener nevera?

Monsalve: Sí señora y tenía fogón y parrilla, para yo hacer la comida, yo mismo lo hacía.

Magistrada: ¿Y desde cuándo está en el Eron?

Monsalve: Desde hace 20 días o un mes.

Magistrada: ¿Y por qué lo pasaron?

Monsalve: Porque eso ya lo tenían que acabar y nos movieron.

Magistrada: ¿Ah, pero usted no fue el único?

Monsalve: A todo el mundo nos sacaron, claro que a mí me iban a mandar para Valledupar o una cárcel de castigo, me iban a mandar para allá y entonces yo le comuniqué a doctor Iván y me colaboró para que no me fueran a llevar para allá.

Magistrada: Allá es un infierno. Monsalve: No y de pronto se presta para algo peor allá. Magistrada: ¿Pero usted sí ha sentido en cuanto a su seguridad, se ha sentido digamos relativamente tranquilo o intranquilo?

Monsalve: Pues he estado tranquilo por lo que le digo, imagínese que ya he bajado como 10 o 12 kilos, de lo que hago aquí en 20 días… porque la comida me da mucha desconfianza, comer de acá del Inpec, no me pasa esa comida... Si ustedes pueden hacer algo para poder entrar la comida se los agradezco mucho.

Magistrada: Usted nos va entregar este hoy… a aportar al expediente dejamos constancia que el declarante aporta en un folio un escrito y dirigido a la Corte Suprema de Justicia en donde dice: que deja constancia por escrito donde solicitó para poder dar una declaración ante en la situación y solicita protección especial para toda mi familia y por consiguiente para mi...

Monsalve: Debido a las personas con las que estoy enfrentado judicialmente, donde tienen mucho poder y vuelvo y lo recalco pueden atentar contra toda mi familia... Las personas que pueden atentar son Álvaro Uribe, Santiago Uribe, Santiago Gallón y Juan Guillermo Villegas.

Magistrada: ¿Cuál es el temor por su familia, cuáles son las razones por las que usted funda ese temor?

Monsalve: Porque por esos temas que mi familia conoce muy bien, a esta gente que hasta donde tiene los alcances de poder hacerle daño. Yo a veces los entiendo que de pronto se angustien conmigo porque los pongo en peligro.

Magistrada: ¿Pero usted ha estado teniendo contacto con su familia, lo han venido a visitar en estos últimos días?

Monsalve : No, no, no señora, mi mamá, que es la que más me visita, me visita una vez al año.

Magistrada: ¿Cuándo fue la última vez que usted tuvo contacto con su familia?

Monsalve: Ya hace más de año y medio.

Magistrada: ¿Y qué conocimiento tiene usted de cuál es la situación de ellos?

Monsalve: No, yo en este momento con la única que hablo es con mi mamá y están muy preocupados.

Magistrada: Pero qué le dice su mamá, que cómo se sienten ellos, por qué es que la Corte pidió evaluar la situación de seguridad y de riesgo de su familia, por eso es importante que los pueda ubicar.

Monsalve: Cuando me hicieron el atentado en Cómbita estuvo una investigadora sobre ese atentado, pero eso no prosperó que como no me mataron, entonces no siguió el proceso.

Magistrada: Pero tuvo que haber terminado en algo porque sí se abrió una investigación.

Monsalve: Por eso, porque llevaba más de seis meses y porque no me hicieron nada, entonces caducó esa investigación.

Magistrado: ¿Y usted porque hace esta afirmación, le notificaron algo?

Monsalve: Sí señora un investigador de Tunja me trajo un documento para que lo firmara y que ya se había acabado.

Magistrada: usted me dijo que lo empezaron otra vez como abordar, este señor Hasche desde el sábado

Monsalve: desde el lunes porque él estuvo muy enfermo el fin de semana y no se dio cuenta de la noticia, sino se dio cuenta el lunes, estuvo en cama enfermo y me abordó de una vez el lunes que me iban a visitar

Magistrada: ¿pero aquí al interior de la cárcel y él ha sido la única persona que lo aborda con ese propósito?

Monsalve: sí señora.

Magistrada: ¿usted a partir de esa noticia, cómo se ha sentido en su seguridad en el espacio en el que se encuentra aquí, en la cárcel, cómo siente el ambiente?

Monsalve: Pues de todas maneras de todo me da desconfianza, como no les quise firmar yo creo que no se van a quedar con eso, ellos sabían que yo no le he firmado otra vez en contra, que supuestamente iba apoyar al guerrillero.

Magistrada: ¿Pero usted cree en el doctor Iván Cepeda, por lo menos confía?

Monsalve: Yo confío en él y por eso lo busqué para que me diera las garantías de cuando yo hablara, no porque no me haya buscado a mí, sino que yo lo busqué fue cuando fui a justicia y paz de Medellín y no me pusieron atención.

Magistrada: Ah bueno pues quiero decirle que vamos a ahondar en esta investigación a ver qué es lo que está pasando, si usted tiene alguna información o si se presenta alguna situación fuera de lo normal, sería muy bueno que lo pusiera en conocimiento de la Corte.

Monsalve: Bueno, sí señora.

Magistrada: Y si nos puede ayudar a ubicar a su amigo Carlos, también sería bastante importante, para aclarar estos hechos.

Monsalve: Lo que no sé, es como él es tan de derecha y querer ayudar a estos y para ayudar a esclarecer, como ve a Cepeda como un guerrillero.

Magistrada: ¿Su amigo Carlos también ve a Cepeda como un guerrillero?

Monsalve: No, pero como ya quedó comprometido con este señor Prada ya va a ser como difícil, mas sin embargo yo le pongo una cita de que atienda a alguien allá de pronto, pero sin decirle, de pronto en él atiende.

Magistrada: La Corte puede desplazarse hasta allá si le queda difícil venir a Bogotá, o se hace por videoconferencia… ¿él que hace?

Monsalve: Él es comerciante.

Magistrada: Bueno Juan, entonces queda en deuda con la Corte con la información que a lo largo de esta diligencia dijimos que usted queda pendiente de hacer llegar. Por favor le recuerdo que por favor no se le olvide, le reitero, sería bastante útil para poder aclarar estos hechos... ¿Quiere agregar algo en relación con lo que se le ha preguntado?

Monsalve: Yo pedí casa fiscal para mí y para Pipinta, con él también porque también le pueden hacer algún atentado y que si podrías escoger otro lugar yo dije que no, porque me sentía más o menos en el patio, que me preocupaba mucho la comida y tener que bajar a abogados, a la visita, porque si eso es así yo no sé qué comer.

Magistrada: ¿En qué situación en su actual circunstancia de privación de la libertad, cuáles son las situaciones que en este momento usted o lo hacen sentir inseguro?

Monsalve: Un mayor del Inpec me dice que no él no veía raro que me trajeran la comida de otro patio y yo le dije que yo mismo la hacía y le dije, si no me he relajado cuando llegué, ahora menos… que me iba cuidar, porque él me decía que me trajeron la comida de un pabellón más lejos.

Magistrada: ¿Y eso le da garantías?

Monsalve: Pues sí, pero igual me da mucha desconfianza la comida acá. Magistrada: ¿Y aparte de la comida qué condiciones le hacen sentirse inseguro? Monsalve: No, yo sí le pido a ver si me pueden colaborar con las cosas para yo poder preparar la comida, entrarla yo mismo de la calle, que me la compre mi familia, mi mujer.

Magistrada: ¿Ah pero usted sí tiene quien le colabore con eso?

Monsalve: Sí, aunque yo le dije a ver si se podía ir del país con los hijos, me da desconfianza porque es la que figura siempre a visitarme… que le pasa una cosa ella o a los hijos, el pequeño va a completar tres añitos, el que tengo con ella.

Magistrada: Me decía usted que cuando lo bajan donde los abogados lo dejan solo ¿cómo fue, lo que me contó?

Monsalve: Ayer bajé sólo para atender el abogado me notificaron y cuando llegué se me enojaron dos cabos, porque me había venido solo sabiendo el problema de seguridad que yo tenía, que eso no lo volviera hacer… cuando salí de abogados los cabos me volvieron a advertir que no me volviera a bajar sola y me mandaron con otro comandante

Magistrada: O sea que usted no puede pasar de un patio a otro sin estar acompañado de un guardia...

Monsalve: de un guardia sí señora.

Magistrada: Bueno tiene algo más que agregar que le quiere contar a la Corte en esta declaración

Monsalve: pues que me brinde la seguridad hasta que se puedan esclarecer las cosas.

Magistrada: Bueno, estamos en Bogotá en La Cárcel La Picota y hoy es 6 de marzo de 2018 y vamos a escuchar en ampliación de declaración a Juan Guillermo Monsalve Pineda dentro del radicado 52240 que sigue en averiguación de responsables y el delito está por establecer.

Magistrada: Bueno Juan, vamos a ampliar su declaración que rindió en días pasados sobre este asunto y de todas maneras debo reiterarle que las diligencias judiciales son de obligatorio acatamientos y hace parte del deber de colaborar con la justicia y le recuerdo que en esta diligencia no está obligado a declarar contra usted mismo o compañera permanente o parientes hasta en cuarto grado de consanguineidad.

Magistrada: Esta diligencia debe hacerse bajo la gravedad de juramento y usted ya tiene claro que falta a la verdad implicaría el delito de falso testimonio y está sancionado con pena de prisión. ¿Jura decir la verdad en la declaración que rendirá?

Juan Guillermo Monsalve: Sí señora, si juró.

Magistrada: Se deja constancia que no se le interroga al declarante por los generales de ley ya que están consignados en declaración pasada. Juan, el motivo de esta diligencia es que en días pasados usted hizo llegar una USB que contiene un video, un video que tiene bastantes dificultades para escucharlo y que ya se le han hecho varios estudios técnicos para aislar el ruido, pero necesitamos que usted nos precise cómo se obtuvo y quienes son los interlocutores.

Juan Guillermo Monsalve: Sí señora, eso fue el 22 de febrero porque me citó el abogado Diego Cadena y que venía de parte de Álvaro Uribe. Venía con el otro abogado Jaime Lombana, y me citaron para que yo me retractara y hablara mal de Iván Cepeda.

Magistrada: ¿Por qué afirma que este abogado Cadena venía de parte del doctor Uribe, él que le dijo al respecto?

Juan Guillermo Monsalve: Él me dijo que venía de parte de él y además, como lo fije en otro diligencia, yo estaba con un señor en el patio donde yo estaba y él es muy allegado a los abogados Cadena y Lombana.

Magistrada: ¿Usted sabe qué vínculo tiene este abogado Cadena con el doctor Jaime Lombana?

Juan Guillermo Monsalve: No señora, pues que trabajan los dos para Uribe.

Magistrada: ¿El abogado Cadena le mencionó al doctor Lombana?

Juan Guillermo Monsalve: En ese momento no, pero Enrique Pardo Hasche, estaba en las dos mesas y venía a preguntarme si yo ya había firmado y estaba pendiente de Lombana y le preguntaba constantemente sobre el documento que tenían que radicar el 23 de febrero.

Magistrada: ¿El que se paraba a preguntarle era Pardo Hasche?

Juan Guillermo Monsalve: Sí señora, el abogado Cadena tenía un documento listo para que yo lo firmara.

Magistrada: De acuerdo con su relato, el doctor Jaime Lombana se encontraba en el mismo recinto en el que usted adelantaba la entrevista con este abogado Cadena ¿Cierto?

Juan Guillermo Monsalve: Sí señora, estaba a dos mesas de dónde yo estaba sentado con Pardo Hasche y una señora.

Magistrada: En lo que pudo percibir, había familiaridad o de dónde podría usted inferir que el abogado Cadena tenía vínculos con el doctor Lombana…

Juan Guillermo Monsalve: El abogado mío me contó porque él entró el reloj para grabarlos y el abogado me dijo que ellos dos venían entrando y que decían que debían cuadrar conmigo para que yo me retractara.

Magistrada: Entonces para que nos quede claro cómo surge la grabación. ¿Esa la hace usted?

uan Guillermo Monsalve: Sí señora, yo la hice.

Magistrada: ¿En qué momento puso usted a grabar?

Juan Guillermo Monsalve: Cuando entré, mi abogado ya estaba sentado con Cadena en la mesa e insistía mucho en que hablara conmigo para la retractación y yo le dijo a Cadena que me de unos minutos para hablar con mi abogado. Yo me levanto, voy al baño y al regresar mi abogado estaba con Cadena pero en ese momento puse a grabar.

Magistrada: ¿Qué procedimiento se usó para bajar el video?

Juan Guillermo Monsalve: Lo mandé para la calle y le dije a mi esposa que lo llevara a la Corte.

Magistrada: ¿A qué hora fue esa visita?

Juan Guillermo Monsalve: Eso fue a las tres de la tarde del 22 de febrero. Ellos me esperaron todo el día.

Magistrada: Y qué pasó después de que se venció el término de presentar el recurso y usted no firmó porque usted dijo que no firmó…

Juan Guillermo Monsalve: Pues en ese momento dijeron que los abogados tenían que salir y Pardo Hasche me dijo que se me iba a venir el mundo encima por no haber firmado ese documento.

Magistrada: ¿Y ha pasado algo que le inquiete después de esto? Juan Guillermo Monsalve: Y él le manifestó a una o dos personas que me voy a meter en un problema muy grave con Uribe por no firmar ese documento, que se me van a venir con toda, pero no sé cómo. Si un atentado o jurídicamente.

Magistrada: ¿ Pero han intentado conversar con usted después del 23 de febrero?

Juan Guillermo Monsalve: No señora, me di cuenta de que un compañero que estuvo conmigo en la calle también lo abordaron y Cadena quiso convencerlo de que hablara en contra mía y que dijera que lo que yo decía era mentira.

Magistrada ¿Y quién es ese compañero suyo?

Juan Guillermo Monsalve: Se llama Eduardo David Soto Castillo y está recluido en el patio 13 de aquí La Picota y como que le ofrecieran plata para hablar en contra mío.

Magistrada: ¿Y a él cuándo lo visitaron?

Juan Guillermo Monsalve: A él ya lo habían visitado mucho antes.

Magistrada: ¿Mucho antes de esa semana del 21 donde lo visitaron a usted?

Juan Guillermo Monsalve: Sí señora.

Magistrada: Y quién lo visitó ¿Solo Cadena o alguien más?

Juan Guillermo Monsalve: Lo visitaron varios abogados pero me dijo que bajó a nombre de Cadena.

Magistrada: ¿Usted cómo se enteró de eso?

Juan Guillermo Monsalve: Yo estaba en el patio cuando me mandó a llamar alguien y era ese muchacho.

Magistrada: ¿Este que estamos hablando, Soto? Juan Guillermo Monsalve: Sí señora Eduardo David Soto.

Magistrada:: ¿Y usted a Soto dónde lo había conocido?

Juan Guillermo Monsalve: Cuando yo estuve en el Caquetá él fue uno de los empleados míos.

Magistrada: ¿Y cómo pueden establecer estos abogados la relación entre Soto y usted?

Juan Guillermo Monsalve: Por medio de un señor que se llama o le dicen perra loca.

Magistrada: ¿Y quién es él y dónde está?

Juan Guillermo Monsalve: Él como que es un caballista muy amigo de Santiago Uribe.

Magistrada: Es decir que este señor perra loca lo conocía a usted y a Soto?

Juan Guillermo Monsalve: No, pero se dio cuenta de que Soto había sido empleado mío.

Magistrada: Y usted por qué sabe todo eso. ¿Él cómo supo que Soto fue empleado suyo? Juan Guillermo Monsalve: Como estuvieron en el mismo patio pues ahí lo abordaron.

Magistrada: Ahhh usted me está hablando de otra persona que también está en la cárcel? Juan Guillermo Monsalve: Estuvo, ya está en libertad porque salió hace como dos o tres meses.

Magistrada: ¿Y en dónde estuvo preso? Juan Guillermo Monsalve: Aquí en el patio 13 de La Picota.

Magistrada: ¿Y sabe el nombre de perra loca? Juan Guillermo Monsalve: No señora. Magistrada: ¿Eso lo supo usted por quién? Juan Guillermo: Por Soto, por lo que salió en las noticias y me dijo que era muy injusto que dijeran que yo era falso testigo porque estaban buscando personas que hablaran mal de mí y de Iván Cepeda.

Magistrada: ¿Usted cuándo conoce a Soto?

Juan Guillermo Monsalve: Eso fue en el 2007, 2006 o 2007.

Magistrada: ¿Y trabajó con él hasta que lo capturaron o qué?

Juan Guillermo Monsalve: Sí señora, hasta que me capturaron.

Magistrada: ¿Y a él cuándo lo capturaron?

Juan Guillermo Monsalve: A él lo capturaron como en el 2012 o 2013, algo así.

Magistrada: ¿Y usted sabía que él estaba también en esta cárcel?

Juan Guillermo Monsalve: No, él como que sabía donde estaba yo y vino a buscarme al patio donde yo estaba.

Magistrada: ¿Y que le comentó de la visita de Cadena?

Juan Guillermo Monsalve: Que para que dijera de que lo que estaba diciendo era mentiras, que me conocía muy bien y que para que hablara mal de mí y de Iván Cepeda, que ellos estaba buscando testigos.

Magistrada: No hemos podido escuchar bien la depuración del sonido del video que usted mandó pero se menciona en algo al abogado Jaime Granados. ¿ En qué sentido se menciona al doctor Granados en esa conversación?

Juan Guillermo Monsalve: En una cuando él visitó a mi familia para que tomara una declaración en contra mía y le tomó una declaración a mi papá en la finca junto a Juan Villegas.

Magistrada: ¿Granados fue con Juan Villegas?

Juan Guillermo Monsalve: Sí señora y también que me ponían un grupo de abogados como con ese señor.

Magistrada: ¿Ese fue el contexto en el que se le mencionó?

Juan Guillermo Monsalve: Porque yo dije de que si me retractaba se me venían por ahí 12 años de cárcel y él dijo que no que me ponían un grupo de abogados para eso.

Magistrada: Hay una parte de la conversación dónde el doctor Cadena menciona una carta que usted mandó. ¿A qué carta y qué doctor se hace referencia?

Juan Guillermo Monsalve: Es que cuando yo estaba en el Caquetá, fue muy complicado para yo defenderme y le envié una carta a la Corte y a Uribe para poder sacar el proceso del Caquetá y defenderme porque la Corte decía que no había persecución y Uribe le dijo al abogado que yo lo conocía bien a él y el muy bien a mí pero que esa carta no llegó.

Magistrada: ¿Eso se lo dijo Cadena a usted?

Juan Guillermo Monsalve: Sí, Cadena me lo dijo a mí.

Magistrada: ¿Eso se lo afirmó Cadena o es de inferir?

Juan Guillermo Monsalve: Sí, él me dijo de la conversación. Ese día por la noche, es decir el 21 por la noche a las 9 de la noche tuvo una conversación con Uribe. Él le dijo a Cadena que nunca recibió esa carta y que él tenía palabra, que le ayudara con la firma que él no me dejaba botado.

Magistrada: Se habla de que hay que buscar beneficios y que le van a meter perrenque. ¿Esto qué quiere decir?

Juan Guillermo Monsalve: No pues que yo firmara y que en dos o tres meses ya estaba en la calle ya libre.

Magistrada: ¿A qué se referían cuando hablaban de ingenieros?

Juan Guillermo Zuluaga: No pues ellos hablan de que por ejemplo había soluciones para mi caso y la libertad. Me ofrecían que qué quería yo para firmar y yo solo habla de mi libertad, por eso se convencieron de que les iba a firmar.

Magistrada: ¿Ellos por qué están seguros de que le pueden ofrecer la libertad, en qué basan ellos esa certeza?

Juan Guillermo Zuluaga: En que si nos íbamos en contra de Iván Cepeda, el expresidente ponía presidente y que todo se solucionaba después. Porque mi abogado dijo que era imposible que me dieran la libertad, que la única para darme la libertad era conseguir dos ingenieros para hacer el túnel, que eso era más fácil.

Magistrada: Aquí parece que se le habla de la premura del vencimiento del recurso. ¿Qué le decía el abogado en concreto?

Juan Guillermo Monsalve: Porque yo le dije que por qué tan a las carreras la firma y le pregunté porque tenía que firmar hoy y a las carreras y sin documento con el que tuviera algunas garantías. Ellos me decían que echara la firma porque había que radicar el documento el 23 y que Granados tenía que hacer en la mañanita y muy temprano. Por eso Granados fue tarde porque tenían la esperanza de que les firmara o les hiciera un video.

Magistrada: ¿Qué tiene que ver eso con la llegada tarde de Granados?

Juan Guillermo Monsalve: Porque tenían la esperanza de que yo diera la firma y llevar la firma mía ahí.

Magistrada: ¿A usted lo buscó alguien el viernes temprano?

Juan Guillermo Monsalve: No, pero ellos tenían esa esperanza. El señor de Neiva (Álvaro Hernán) Prada, estaba esperando ese video, él estaba convencido de eso.

Magistrada: Al principio cuando dice que Granados ya tiene todo ¿A qué se refería?

Juan Guillermo Monsalve: A que Granados tenía tres retractaciones de tres muchachos y que conmigo cuatro para radicar por la mañana.

Magistrada: ¿Y le comentaron cómo obtuvieron esas retractaciones?

Juan Guillermo Monsalve: No señora. Debe ser igual.

Magistrada: ¿Igual que con usted y Soto?

Juan Guillermo Monsalve: Sí señora.

Magistrada: ¿Qué papel cumplió el abogado Jaime Lombana al frente suyo?

Juan Guillermo Monsalve: Él estaba como acompañando al doctor Cadena porque estaba muy pendiente de la conversación en donde estábamos sentados nosotros y el gringo mantenía sentado con Cadena, con nosotros, mi abogado y se iba a sentarse allá con Lombana.

Magistrada: ¿Cuándo el doctor Cadena de despidió, Lombana se fue o se quedó?

Juan Guillermo Monsalve: No, Lombana se despidió de Cadena y le dijo que lo esperaba afuera, porque habían dicho que ya los abogados tenían que salir. Cuando yo salí, estaba adelante Cadena y yo salí con mi abogado, Lombana estaba hablando con Cadena y Pardo Hasche.

Magistrada: Cuando se acabó la charla….

Juan Guillermo Monsalve: Ya cuando salimos y se acabó la charla. Antes d que abrieran la puerta estaban hablando los tres.

Magistrada: Ha vuelto a recibir mensajes del señor Prada?

Juan Guillermo Monsalve: No señora.

Magistrada: Su amigo lo volvió a llamar?

Juan Guillermo Monsalve: Sí hemos hablado, pero no de ese tema.

Magistrada: ¿El abogado Cadena sabía de la existencia de Prada como mediador?

Juan Guillermo Monsalve: No señora.

Magistrada: Es que lo que yo entiendo es que primero empiezan la llamada de su amigo que busca esa mediación con Prada, iniciamos con Prada…

Juan Guillermo Monsalve: Primero fue Pardo Hasche desde diciembre para que yo diera la declaración y me dijo que alguien muy importante nos visitaría. Diciéndome que ya llevaba mucho tiempo aquí y que nadie estaba haciendo nada por mí y que me iban a solucionar con tal de que no hablara de Uribe y me le fuera en contra a Iván Cepeda. Y ya desde el lunes 20 de febrero ya empezó a buscarme el amigo mío para lo de Prada.

Magistrada: ¿Prada tiene algo que ver con Cadena?

Juan Guillermo Monsalve: No nada, era haciendo labores diferentes.

Magistrada: Del video que envió se escucha que le plantean soluciones frente a los temores suyos por una compulsa de copias. ¿Qué le plantearon al respecto?

Juan Guillermo Monsalve: No, que ellos me ponían los abogados para solucionar eso y que no fuera a pagar cárcel por falso testimonio.

Magistrada: ¿Pero le explicaron cómo sería?

Juan Guillermo Monsalve: Que ellos ponían los abogados y que Lombana se encargaba de eso, perdón Granados.

Magistrada: Cuando el abogado Cadena le menciona ese tema de corticos y abrir la puerta ¿A qué se refiere?

Juan Guillermo Monsalve: Que para romper el hielo porque le dije que en estos días le firmaba y él me insistía en que firmara para que Uribe viera la buena voluntad.

Magistrada: ¿Tiene algo más que agregar?

Juan Guillermo Monsalve: No, pues el tema mío es de seguridad tanto para mí como para mi familia.

Magistrada: ¿Pero su seguridad ha mejorado o está igual?

Juan Guillermo Monsalve: Me traen la comida así y yo no quiero que me manipulen la comida. Yo quiero preparar la comida y que me dejen entrar las cosas para manipular mi comida.

Magistrada: ¿Y qué gestión ha hecho con su abogado para el tema de la alimentación?

Juan Guillermo Monsalve: Yo mandé una solicitud con mi nuera para ese tema de seguridad.

Magistrada: ¿Al Inpec o al director de la cárcel?

Juan Guillermo Monsalve: Sí al director del Inpec.

Magistrada: ¿Ya le contestaron?

Juan Guillermo Monsalve: No señora, solo vinieron por ser un tema urgente y ver si me trasladaban pero no solucionaron nada.

En enero pasado, SEMANA reveló excesos en su lugar de reclusión. Información de inteligencia llevó al Inpec a tomarse por sorpresa, la noche de este sábado 4 de enero, la casa fiscal de La Picota en la que se encuentra recluido Juan Guillermo Monsalve.

Durante más de una hora las autoridades registraron el lugar y encontraron que Monsalve tenía en su poder un celular de alta gama y un computador, que no le habían sido autorizados por el alto tribunal. En el área social de la casa fiscal también fueron halladas cervezas, celulares y televisores no autorizados.

El caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez dio un viraje en el año 2012, cuando el exmandatario pasó de denunciante a denunciado en la Corte Suprema de Justicia. En esa ocasión presentó una acción judicial contra el senador Iván Cepeda por supuesta manipulación de testigos para hablar en su contra.