El cierre de servicios del Instituto Nacional de Cancerología para los pacientes de Nueva EPS dejó en evidencia las millonarias deudas que tiene esa entidad prestadora del servicio de salud con la IPS.

El senador electo Andrés Forero destapó las cifras de la cartera vencida que asciende a los 136.424 millones de pesos. Sin embargo, el congresista asegura que una importante proporción de esa deuda corresponde a pendientes económicos que se asumieron durante la intervención de la Superintendencia Nacional de Salud.

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“Esta es la dramática situación de cartera que llevó a Instituto Nacional de Cancerología a suspender la atención a los pacientes de Nueva EPS. Desde la intervención a febrero de 2026 la cartera casi se cuadriplicó, pasando de 36.295 millones de pesos a 136.424 millones de pesos”, expresó Forero.

El presidente Gustavo Petro dedicó parte de su consejo de ministros de la noche del martes, 28 de abril, a presentar lo que considera como avances en el sector de salud y, en medio de esas intervenciones, afirmó que existirían EPS con situaciones más graves que la de Nueva EPS.

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De ahí que el congresista puso en duda esas aseveraciones hechas por el mandatario señalando que: “Según Petro y Daniel Quintero Sura es peor”.

El Instituto Nacional de Cancerología emitió un comunicado en el que confirmó la decisión de cesar de manera definitiva la prestación de servicios integrales de salud para los afiliados de Nueva EPS a partir del 30 de abril.

La medida no afecta los servicios de urgencias oncológicas, ni la atención a las niñas, niños y adolescentes con cáncer. El agente interventor de Nueva EPS, Jorge Iván Ospina, alista una reunión con esa IPS para la tarde de este miércoles en la que buscaría llegar a acuerdos de pago que permitan reactivar la atención para los pacientes.