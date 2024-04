Este es el video en el que Juan Guillermo Monsalve acepta que ha dicho mentiras en el proceso contra Álvaro Uribe: “Me equivoqué”

Hace tres años, cuando el proceso contra Alvaro Uribe había tomado un enorme impulso, hubo una audiencia ante el Consejo Superior de la Judicatura en la que Juan Guillermo Monsalve dijo claramente que él no siempre había dicho la verdad en las diligencias judiciales. En esa cita ante el alto tribunal estaban los abogados Jaime Lombana, Diego Cadena e Iván Cancino.

Monsalve es confuso y dubitativo. Dijo varias mentiras y cayó en muchas imprecisiones. En el video de la diligencia registrada el 24 de agosto de 2020, que dura una hora y 38 minutos, Monsalve entra en contradicciones y olvidos muy notorios en esa audiencia en la que los abogados Jaime Lombana y Diego Cadena responden a un proceso disciplinario por el episodio de la visita a la cárcel La Picota, en la que supuestamente le habrían pedido al testigo cambiar su declaración respecto a Álvaro Uribe.

El expresidente fue llamado a juicio por la Fiscalía esta semana por el proceso de supuesta manipulación de testigos.

En una declaración por sus redes sociales, el expresidente aseguró que el proceso es fruto de la animadversión política que existe en su contra por parte de magistrados. “Me abren las puertas de la cárcel sin pruebas, con las pruebas al contrario, por suposiciones, ánimos políticos y la necesidad de igualar a quien no ha delinquido con quien lo ha hecho”, dijo.

Expresidente Álvaro Uribe Vélez. | Foto: Captura de pantalla

Juan Guillermo Monsalve es el testigo estrella en su contra. Sobre él pesan muchas acusaciones por cuenta de sus graves delitos, pero también por los excesos que pudo tener en la cárcel.

Estos son los 8 puntos que no concuerdan de su testimonio ese día, que abren serias dudas sobre su confiabilidad.

El video del 24 de agosto de 2020 ante ese organismo, los abogados Jaime Lombana y Diego Cadena responden a un proceso disciplinario por el episodio de la visita a la cárcel La Picota, en la que supuestamente le habrían pedido al testigo cambiar su declaración respecto a Uribe Vélez.

Allí comparecen ambos penalistas, el abogado Diego Cancino como defensor de Cadena, y Juan Guillermo Monsalve, quien durante este extenso tiempo no logra sustentar las acusaciones contra el abogado Lombana. Estas son las mentiras y dudas que deja esa declaración. La defensa del expresidente nunca pudo contrainterrogar al testigo durante el proceso en la Corte Suprema.

1. “Me equivoqué”: lo que le dice Monsalve a Jaime Lombana

El abogado Jaime Lombana le preguntó a Juan Guillermo Monsalve por qué aseguró en la Corte Suprema que él era el abogado de Santiago Uribe. “Me equivoqué”, le responde él. “No me acuerdo tampoco haberle dicho eso, porque por ejemplo yo he tenido varias diligencias y en una de ellas estuvo el doctor Granados por parte de Uribe, y siempre en las diligencias en el 2013 con el abogado de Santiago Uribe, era otro abogado delgado, flaco (...) Me equivoqué seguramente con el nombre del hermano”, dice.

El 23 de febrero de 2018, Monsalve le había dicho a la magistrada auxiliar Sandra Yepes de la Corte Suprema, que Lombana era el abogado de Santiago Uribe. “Él es... Ayer precisamente me contó, cuando subimos de abogados, de que él era el tío de la novia de Lombana, el abogado de Santiago Uribe”. La magistrada le pregunta ¿Y cuál Lombana? ¿Cuál abogado Lombana? Y Monsalve responde: El abogado de Santiago Uribe: Lombana”

2. El día que Lombana no fue a la cárcel

El abogado Lombana le dijo a Monsalve que, tal como quedó registrado en la cárcel La Picota, él entró a ese penal el 22 de febrero 2018, mientras, según el exparamilitar, su ingreso había sido el 21 de ese mes. Ante ello, el exparamilitar, le respondió al jurista: “Porque Pardo Hasche me había dicho que habían venido… que yo pueda asegurar que yo lo vi, que usted fue, no lo puedo asegurar porque yo no vi que usted haya ido el 21 pues, porque no bajé. No sé, yo transmito lo que él me dijo...”.

3. “En ningún momento los vi entrar juntos”: Monsalve

El testigo reconoce que dijo una tercera mentira en esta diligencia del Consejo Superior de la Judicatura. El penalista Lombana interrogó a Monsalve sobre por qué decía que él había entrado a la cárcel con el abogado Diego Cadena, cuando él ingresó 33 minutos después, tal como quedó en los registros del centro penitenciario. Y lo evidencian fotografías tomadas por la seguridad del penal.

Ingreso del abogado Diego Cadena a La Picota | Foto: Pantallazo de video

“No sé, doctor… en ningún momento los vi entrar juntos. El que me dijo que habían entrado juntos fue el abogado Héctor Romero, él dijo que habían entrado juntos, porque yo pregunté quiénes habían entrado, y él dijo que habían entrado juntos (...) doctor, le estoy diciendo que yo no vi la entrada de los dos”, respondió Monsalve.

Cadena entra al patio de extraditables | Foto: Pantallazo de video

La misma situación se presenta en la salida. “Hay una diferencia de 14 minutos. Frente a esa evidencia inalterable, ¿cómo pudo haber dicho usted que salimos juntos?”, le dice Lombana. “Cuando salimos quedamos todos juntos donde está la guardia”, le responde Monsalve.

Abogado Jaime Lombana llega a La Picota | Foto: Pantallazo de video

Entrada de Lombana al patio de extraditables | Foto: Pantallazo de video

Las fotografías de las cámaras de seguridad de la cárcel muestran que Lombana salió a las 4:06 p.m. del pabellón, mientras que la reunión con Cadena y Monsalve avanzaba para las 4:08 p.m., según las mismas fotografías. El abogado Cadena sale a las 4:17 p.m. de ese recinto.

Salida de Lombana | Foto: Pantallazo de video

Cadena termina entrevista con Monsalve y Pardo. | Foto: Pantallazo de video

4. “Que yo pueda asegurar que yo vi que usted fue, no lo puedo asegurar”: Monsalve

El abogado penalista también le pregunta a Juan Guillermo Monsalve por qué le dijo a la Corte que había ido a la cárcel el 21 de febrero de 2018. El testigo asegura que él no puede afirmar que eso fue así, sino que se lo contó Enrique Pardo Hasche. “Que yo pueda asegurar que yo vi que usted fue, no lo puedo asegurar”, afirma Monsalve. “Ese día yo bajé con Pardo Hasche y no estaba usted”, aclara.

Las fotos de las cámaras de seguridad muestran a Diego Cadena entrando al patio de extraditables ese día a eso de las 2:40 p.m. Están reunidos ese día, solamente el abogado Cadena con Enrique Pardo Hasche. En los registros de la cárcel de ese día, no aparece el abogado Jaime Lombana ingresando a la cárcel.

5. “Él venía siempre con el abogado Lombana”: Monsalve confirma que esta frase que le dijo a la Corte Suprema no era exacta

Ante la Corte Suprema, Monsalve aseguró que “él venía siempre con el abogado Lombana” para referirse al abogado Diego Cadena. El penalista le preguntó al testigo por qué decía que siempre si solo lo había visto una vez. Monsalve le confirma que solamente lo vio en una oportunidad.

6. ¿Cómo se llama su abogado? la pregunta que Monsalve no pudo responder

Ante la Corte Suprema, en su declaración ante la magistrada Sandra Yepes, Monsalve no supo decir quién era su abogado, pues afirmó que lo había conseguido hace poco. “Sí, lo conseguí para que me preparara... cómo es que se llama, Ricardo. No me acuerdo cómo se llama el abogado”.

Lombana le pregunta por ese momento para precisar por esa reunión. En las fotos de las cámaras de seguridad de la cárcel se evidencia que sí existió esa reunión entre Diego Cadena, Juan Guillermo Monsalve y el abogado del que el testigo no recuerda su nombre, Héctor Romero.

En su declaración ante la Corte Suprema, la pareja de Monsalve, Deyanira Gómez, cuenta que su abogado, Héctor Romero, le ha prestado asesorías para llevar el proceso en buenos términos.

7. “No sé doctor”: Monsalve le responde a Lombana

Según la periodista Vicky Dávila, esta mentira tiene que ver con lo que sucedió en ese episodio en que se encontraron los abogados Diego Cadena con Juan Guillermo Monsalve, quienes estaban en una mesa con Jaime Lombana y Enrique Pardo Hasche, quienes estaban en la otra.

“Su nombre no se tocó”, dice Monsalve sobre Lombana en el Consejo Superior de la Judicatura. Monsalve le había dicho a la Corte Suprema que Pardo Hasche iba y venía de mesa en mesa. Sin embargo, la grabación del comedor deja claro que Pardo solamente estuvo en la mesa con Jaime Lombana y no se ve ningún acercamiento. ¿Cómo explica la contradicción entre lo que dijo y lo que se ve en el video? Monsalve asegura que fueron tres o cuatro veces y Lombana le pregunta por qué esas veces no se ven en el video que él mismo grabó ese día. “No sé doctor”, contesta Monsalve. “En ningún momento se mencionó su nombre en la mesa”, agrega.

8. “¿Qué usted la haya amenazado a ella? No tengo conocimiento”

El abogado Jaime Lombana le pregunta si él en algún momento lo amenazó. A lo cual Monsalve responde que no.

Diego Cadena también le pregunta a Monsalve si tiene conocimiento de si él amenazó a Deyanira Gómez, su esposa. ¿Sí o no?, lo interroga. “¿Qué usted la haya amenazado a ella? No tengo conocimiento”, responde Monsalve.

Documento Juan Guillermo Monsalve | Foto: SEMANA

La periodista Vicky Dávila presentó en el programa un documento en el cual Monsalve, con su firma y su huella, narra que los abogados de Álvaro Uribe lo amenazaron. El documento es del año 2018, el año clave para el inicio del proceso en la Corte Suprema.

Las dudas que deja la declaración de Monsalve:

1. La afirmación de que no conoce al abogado Reinaldo Villalba

El abogado Iván Cancino le pregunta a Monsalve si conoce al abogado Reinaldo Villalba, quien representa a Iván Cepeda en el proceso ante la Corte Suprema. Según la periodista, genera dudas que Monsalve diga que no lo conoce y no ha hablado con él, pues fue Villalba el abogado que presentó la denuncia con todos los elementos probatorios de Monsalve con Caliche y con Iván Cepeda. En el programa se presentan cuatro oficios, en todos reportando las supuestas presiones que ha vivido por cuenta de participar en el proceso de Álvaro Uribe, en calidad de testigo.

2. Lo que no quedó grabado en el reloj-grabadora

El penalista Jaime Lombana le pregunta a Monsalve por qué en el video que grabó con el reloj nunca apareció la imagen del documento que, según él, le quería hacer firmar Cadena retractándose de lo que dijo sobre Uribe. Monsalve aseguró que estaba en el lado contrario y que su mano no le alcanzaba para poder grabar.

Lombana le pregunta por otro momento, ya en marzo, en el cual se habría cuadrado ese documento. “Él no llevó ningún documento ya escrito”, aseguró Monsalve en su respuesta. Para el 17 de marzo, la cita era para redactarlo, según el testigo.

El abogado de Diego Cadena, el penalista Iván Cancino también le pregunta por el reloj. “Lo prendí cuando nos sentamos y lo apagué cuando nos paramos”, sostiene Monsalve. Cancino lo interroga sobre si Cadena le hizo algún ofrecimiento por alguna declaración antes de ese 22 de febrero, en que se realiza la reunión. “Antes del 22 de febrero yo no conocía al doctor Cadena”, señala Monsalve.

3. “Yo no puedo decir que yo haya hablado con usted”: Monsalve a Lombana

El abogado Jaime Lombana le pregunta a Juan Guillermo Monsalve cómo explicar que, como según dice el testigo, Lombana lo estaba buscando desde 2017, pero cuando se encuentran en la cárcel, él no le dirige la palabra. “Yo no puedo decir que yo haya hablado con usted, ni por teléfono, ni porque yo hubiera entrado. Yo dije lo que me transmitía Pardo Hasche”.

El abogado Iván Jiménez, quien acompaña a Jaime Lombana, le pregunta a Monsalve por esa contradicción. “Cuando ya estábamos allá, que salió lo de la noticia que el que iba a hablar conmigo era Cadena”, contó el testigo. Aseguró que en un principio, Pardo Hasche le había asegurado que iba a ser Lombana la persona que quería verlo, pero que pasó un año y eso no sucedió. Finalmente su contacto fue Diego Cadena.

4. “Pedí una colaboración eficaz”: Monsalve ante la pregunta de si buscó beneficios por testificar en el proceso Uribe.

Lombana le pregunta también si él estaba buscando beneficios en el marco de sus declaraciones en el proceso de Álvaro Uribe. Monsalve cuenta que mandó un escrito pidiendo a la Corte Suprema una “colaboración eficaz”. “¿La respuesta es sí?”, le dice Lombana. “Pedí una colaboración eficaz”, le contesta nuevamente el testigo.

5. La llamada que le hace Monsalve a Cadena

Diego Cadena le hace una pregunta a Juan Guillermo Monsalve. “¿Usted me llamó a mi número de celular, después de las supuestas amenazas que usted recibió y solicitó protección a la Corte Suprema”, le dice el abogado hoy cobijado con detención domiciliaria. “Yo lo llamé a usted, sino estoy mal, el cinco de abril, cuando se iba a encontrar con Deyanira, mi mujer”, responde Monsalve.

Cadena le pregunta de nuevo si esa llamada es después de que denunció las amenazas y le pregunta por qué lo busca de nuevo, si en teoría él estaba siendo presionado. Monsalve le contesta que la razón es porque él se iba a reunir con su esposa, Deyanira Gómez.

La siguiente es la transcripción completa de la llamada entre Cadena y Monsalve:

Cadena: Aló

Monsalve: Aló, Diego?

Cadena: Sí señor

Monsalve: habla con Monsalve.

Cadena: ¿Qué mas hermanito, bien o que?

Monsalve: Muy bien, gracias a Dios.

Cadena: Ah bueno mi viejo, me alegra.

Monsalve: Me movieron allá de donde estaba

Cadena: ¿Y eso?

Monsalve: No sé, llegaron anoche y me movieron.

Cadena: Ah, no jodas, y para dónde lo movieron, ¿ahí mismo en La Picota?

Monsalve: Sí señor, acá en la Picota

Cadena: Ah bueno mi viejo, listo, de una. ¿Qué más hay de nuevo?

Monsalve: Nada, bien. Por ahí ahora hablé con la mujer (Deyanira) y ella estaba preocupada por el compromiso que como le había comentado, como se había cuadrado eso y ella me dijo que usted le había dicho otra cosa y yo le dije no.

Cadena: No, no, no, lo que pasa es que ya me empezó a hablar por el teléfono de unas cosas, me dijo: vea que la carta que ustedes le exigieron. Yo le expliqué que yo no le exigí nada. Es que esto es muy delicado y todo toca hacerlo muy transparente. Pues yo por el teléfono le dije unas cosas, pero fue porque ella me dijo: la carta que ustedes le exigieron, y yo le dije no, es que le exigieron suena como muy comprometedor, Juan ¿sí me entiende?.

Monsalve: Sí, el día que (se entrecorta)... que recordáramos eso y ya ayer (se entrecorta)

Cadena: Juan, se le está entrecortando, repita, repítame, por fa

Monsalve: Que aquella está preocupada y enseguida tiene que ir a entregarle eso, no sé, ella como que iba a radicar eso enseguida

Cadena: O sea ella lo va a radicar, ¿y estaba preocupada por qué?

Monsalve: Por lo que habló con usted ayer.

Cadena: No, Juan es que ella me pregunta, me dice: mire es que ya la carta que exigieron, yo la radico y se la llevo. Sino que Juan imagínese que dice, “le exigieron” entonces eso parece, y Juan, esto es un tema muy delicado, porque luego la Corte va a decir que lo estamos manipulando o que le estamos ofreciendo una cosa a cambio. Es muy delicado, entonces yo por eso le hablé a ella para dejarle todo claro. Pero Juan, aquí no hay nada oculto. Mire estamos hablando por teléfono con total transparencia.

Tranquilo, usted me va a entregar una declaración, yo se la voy a llevar al señor, la carta habla de lo que sucede, de la realidad de las cosas, eso es todo, hermano. ¿Usted pidió, usted lo pidió públicamente la pretensión que usted quiere?

Monsalve: No, es que eso es lo que el gringo (Enrique Pardo Hasche) me dijo que no, que no pusiéramos eso ahí y yo le dije pero si a aquel me dijo que pusiéramos aquí, cómo me va a decir después que no. No sé, entonces no que no, eso no quedó ahí.

Cadena: Bueno, listo, igual yo lo voy a hablar, Juan. Eso lo voy a hablar, porque ahí no hay nada oculto. Bueno, podemos hacer otro escrito. Voy a hacer otro escrito pidiéndole a la Corte eso, la pretensión que usted quiere, que eso lo podemos hacer por encima del marco legal y dentro del marco legal, ahí no hay nada oculto Juan, créame. Todo muy transparente. Y es la realidad de las cosas.

Entonces venga en conclusión, ¿ella la va a erradicar ahora?

Monsalve: Sí, ella radica eso, ella me dijo que iba entregarle eso antes de las 11.

Cadena: Sí, yo le pedí porque tengo un vuelo para Cali, yo le hago saber, entonces regáleme una llamada en la tarde o después de mediodía, yo le confirmo que lo recibí listo, de una

Monsalve: Ah bueno.

Cadena: Listo Juan.

(Se entrecorta)

Cadena: ¿Señor?

Monsalve: Que esté bien entonces.

Cadena: Listo. Yo le hago una visita pronto y venga le digo, y si le pido un favor. La pretensión que usted quiere, esa sí yo se la ayudo a redactar. Tranquilo hermano, le hacemos un escrito a la Corte y al Fiscal General solicitándole lo que usted quiere. Eso lo podemos pedir, fresco,

Monsalve: Ah bueno

Cadena: Y allá hablamos, yo voy y lo visito y hablamos, no se preocupe hermano. Juan, y a dónde lo movieron para yo saber.

Monsalve: Estoy aquí…. como se llama esto acá?....Estoy a un lado de la dirección.

Cadena: Ya. Juan, ¿y ese movimiento a qué se debe?

Monsalve: No sé, estaba pidiendo de la comida, me imagino que fue por eso

Cadena: ¿Por la comida?

Monsalve: Sí

Cadena: Ah bueno hermano listo, de una bacano. Mejor, ahí está más resguardadito por si la gente va a tomar medidas por la declaración que usted hizo, ahí está más resguardadito.

Listo, Juan, bacano. Me llama entonces en la tarde. Venga una cosa. Yo le dije a su señora, le voy a dar, le di la dirección de mi apartamento, queda la oficina para que ella esté más cómoda aquí. Yo vengo y la siento y hablo con ella, le explico. Si usted autoriza, pues ¿le explico cómo fueron las cosas y todo? o no le digo nada.

Monsalve: Sí, pues no es que yo con ella no tengo cosas que decir, yo le había dicho cómo fue que empezó, pues el tema y ella me dijo que si habitan garantías pues ella me preguntó que esa hora que, pues yo con ella desde ayer no había hablado con ella, antes de que ella hablara con usted.

Cadena: No, yo aquí le explico todo como se dieron las cosas, porque sino que Juan, a mi me dejó inquieto porque ella dice la carta que usted, que usted le exigió o que ustedes le exigieron. Eso suena. Eso suena.

Monsalve: Yo también le dije que de todas maneras de pronto fue que iba a pensar usted alguna cosa de que lo estuvieran grabando o algo así

Cadena: No, no fresco Juan es que vea le digo, si nos están escuchando, aquí no hay nada ilegal hermano, aquí nosotros, mejor dicho yo hablo con ella, tranquilo, para no darle más vueltas al tema. Llámeme en la tarde, yo la voy a atender aquí en la tarde, le ofrezco un cafecito y no se preocupe hermano.

Monsalve: Ah bueno listo.

Cadena: Le agradezco hermano.

Monsalve: Para que ella quede más tranquila.